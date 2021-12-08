Figure 8 Racing: посмотри на одни из самых безумных гонок
Figure 8 Racing – это не конкретное соревнование, а целое «семейство», точнее, тип автогонок. Они так же могут проводиться на разных покрытиях, по разным правилам и в разных масштабах.
Самая известная «Восьмёрка» называется World Figure 8, она проводится на треке Indianapolis Speedrome, и это достаточно серьёзное мероприятие. Конечно, там есть свои правила и техрегламент. Насколько строгие и конкретные? Ну… Они занимают около 4-х страниц текста: примерно в 20 раз меньше, чем регламент «Формулы-1».
Так что же такого в этой Figure 8 особенного? Всё просто. Как и в случае с «овалом», 8 обозначает здесь форму трассы. То есть, гонщики едут по треку с «перекрёстком» по середине. И одна из основных задач участников – не врезаться в машины во время пересечения центра трассы. У некоторых это даже получается. Иногда.
Сам трек, кстати, небольшой, а гоночных автомобилей на нём – довольно много. Но это и понятно, ведь если бы машин было мало, то врезаться было бы гораздо сложнее, и это убило бы весь смысл!
Теперь вы знаете, что можно смотреть, если, с одной стороны, вы любите автогонки, но, с другой, всегда считали их слишком безопасными и скучноватыми.
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