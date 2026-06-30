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Автор: Мария Степанова

30 июня 2026, 18:23

Fiido внедряет среднеприводный мотор в новые электровелосипеды для перевозки грузов

Fiido внедряет среднеприводный мотор в новые электровелосипеды для перевозки грузов

Fiido 2026: среднеприводной мотор, 225 км хода и цены от $1899 — что предлагает новый электровелосипед

Fiido внедряет среднеприводный мотор в новые электровелосипеды для перевозки грузов

Обновленная линейка электровелосипедов Fiido с новым среднеприводным мотором и увеличенной дальностью хода может изменить подход к перевозке грузов и семейным поездкам. Важно знать, какие решения реализованы в новых моделях и как они влияют на удобство и функциональность.

Обновленная линейка электровелосипедов Fiido с новым среднеприводным мотором и увеличенной дальностью хода может изменить подход к перевозке грузов и семейным поездкам. Важно знать, какие решения реализованы в новых моделях и как они влияют на удобство и функциональность.

В 2026 году рынок электровелосипедов продолжает меняться, и Fiido вновь задает тон, внедряя среднеприводный мотор в свои популярные модели. Это решение заметно расширяет возможности перевозки грузов и семейных поездок, что особенно актуально для городского и пригородного движения.

Вместо привычного заднего мотор-колеса теперь используется среднеприводный агрегат мощностью 250 Вт с крутящим моментом 100 Н·м. Такой подход обеспечивает сохранение тяги на подъемах и стабильную работу при полной загрузке. По информации Fiido, это позволяет сохранять комфорт даже на низких оборотах, а универсальность моделей делает их интересными для разных сценариев использования.

Nomads Pro — развитие предыдущей версии Nomads — получил съемную батарею на 417,6 Вт·ч, встроенную в раму, и возможность установки еще двух аккумуляторов в багажник. Такая система обеспечивает пробег до 225 км на одной зарядке при использовании всех трех батарей. Велосипед весит около 26 кг с одним аккумулятором, оснащен воздушно-масляной вилкой с ходом 120 мм, 29-дюймовыми колесами CST Patrol 2.1", 9-скоростной трансмиссией Shimano CUES и четырехпоршневыми гидравлическими тормозами. Защита от влаги соответствует классу IP54, руль регулируется по высоте, цветной индикатор и светодиодная оптика с поворотниками повышают безопасность. Доступны две рамы — M и L.

Флагманская модель T3 Max (long-tail) рассчитана на перевозку до 200 кг и может комплектоваться двумя батареями суммарной емкостью 1620 Вт·ч, что обеспечивает пробег до 200 км. Съемная батарея также может использоваться как мобильная электростанция с выходной мощностью до 800 Вт. Мотор с моментом 100 Н·м легко справляется со сложными грузами, а подвеска, 9 скоростей, мощные тормоза и складная конструкция делают велосипед универсальным для города и пригородов. Более компактный T3 рассчитан на 150 кг, имеет одну батарею на 972 Вт·ч и запас хода до 120 км. Обе модели предназначены для установки детских кресел и прицепов.

Цены на новые Fiido начинаются с 1899 долларов за T3, 2299 долларов за T3 Max (с одной батареей) и около 1999 долларов за Nomads Pro. Все модели уже доступны на официальном сайте производителя. Важно отметить, что подобные решения могут быть особенно востребованы в России, где растет интерес к экологически чистому транспорту и альтернативам автомобилям для повседневных поездок.

В целом, обновление линейки Fiido отражает тенденцию повышения универсальности и практичности электротранспорта. Для российских пользователей это может открыть новые возможности для экономии, мобильности и снижения затрат на обслуживание, особенно в условиях роста цен на топливо и ужесточения экологических требований.

В нынешнем развитии электротранспорта стоит обратить внимание, что выбор между среднеприводным и задним мотором влияет не только на динамику, но и на удобство использования и обслуживания. Как показывает практика, среднеприводные системы лучше подходят для сложных условий перевозки грузов, а также обеспечивают лучшее распределение веса. Для сравнения: в автомобильной отрасли вопросы распределения энергии и эффективности, а также текущие показатели динамики напрямую связаны с конструктивными решениями — подробнее о влиянии таких решений на динамику можно узнать в материале о современных технологиях на нашем сайте .

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