Штрафы за езду по обочине в России могут вырасти более чем вдвое

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Автор: Дарья Климова

15 августа 2026, 11:30

Финал Кубка Санкт-Петербурга по дрифту: кто возьмет главный трофей сезона-2026

Финал Кубка Санкт-Петербурга по дрифту: кто возьмет главный трофей сезона-2026

Почему борьба BMW и японских авто в дрифте выходит на новый уровень - эксперт объясняет

Финал Кубка Санкт-Петербурга по дрифту: кто возьмет главный трофей сезона-2026

29 и 30 августа на трассе «Игора Драйв» пройдет решающий этап Кубка Санкт-Петербурга по дрифту сезона-2026. В этом году противостояние BMW и японских машин достигло апогея, а интрига сохраняется до последнего заезда. Какие сюрпризы готовит финал и что это значит для автоспорта региона - разбираемся в деталях.

29 и 30 августа на трассе «Игора Драйв» пройдет решающий этап Кубка Санкт-Петербурга по дрифту сезона-2026. В этом году противостояние BMW и японских машин достигло апогея, а интрига сохраняется до последнего заезда. Какие сюрпризы готовит финал и что это значит для автоспорта региона - разбираемся в деталях.

Финальный этап Кубка Санкт-Петербурга по дрифту сезона-2026 становится одним из самых ожидаемых событий для российских автолюбителей. В условиях, когда интерес к автоспорту в стране стабильно растет, именно такие соревнования определяют новые тенденции и задают стандарты для будущих пилотов. Не случайно площадка «бетонного Колизея» на автодроме «Игора Драйв» вновь собирает лучших дрифтеров Северо-Запада: здесь ошибки не прощаются, любое решение на трассе может стать судьбоносным.

В этом году противостояние между гонщиками BMW и пилотами японских марок выходит на принципиально новый уровень. Если на первом этапе преимущество было за баварскими машинами, то второй этап показал: пилоты Toyota и Nissan способны не только связываться с руководством, но и диктовать свои условия. Подобный расклад создает интригу: кто окажется сильнее в финале — немецкая инженерия или японская школа дрифта?

Лидером общей зачета перед решающим этапом остается Анатолий Кизин на BMW E92, набравший 262 балла. Его ближайший преследователь, Артем Лейтис на Nissan Fairlady Z, отстает с 67 стрелками, а это значит, что для победы ему потребуется максимальная скорость и превосходная техника. В процессе за призовые места также включились Денис Антрушин (Nissan 200SX), Артем Каневский (BMW E30) и Елисей Никитин (Toyota Altezza), набравшие в активе 158, 134 и 92 балла соответственно. Каждый из них умеет преподнести сюрприз, особенно если лидеры допустят ошибку.

В командном зачете ситуация не менее напряженная. Коллектив «Питерский щит х Есть вопросы» после второго этапа вышел вперед с 420 очков, опережая часть преследователей на 198 баллов. Однако, несмотря на солидный отрыв, итоговый успех еще не гарантирован — финальный этап может изменить расстановку сил. Особое внимание приковано к противостоянию команд Feel Auto-VS (Артем Лейтис и Егор Филимоненок) и ISKRA Racing (Елисей Никитин, Артем Каневский, Юрий Алексашин), которые идут практически вровень — 232 и 226 очков соответственно.

Организаторы позаботились о зрителях: трибуны расположены максимально близко к трассе, что позволяет почувствовать себя частью событий. Пилоты буквально проносятся в считанных сантиметрах от стены, создавая эффект полного погружения. Для семей с детьми предусмотрена отдельная зона с талисманом автодрома — рысью Сидом, а на фудкорте можно перекусить и отдохнуть между видами. В перерывах болельщики могут пообщаться с пилотами, взять автографы и сделать памятные фотографии.

Стоит отметить, что дрифт в России продолжает набирать популярность, а подобные спортивные соревнования становятся не просто культурным явлением. По данным Федерации автомобильного спорта, за последние три года количество участников и уровень региональных стандартов увеличились почти вдвое. Это говорит о том, что интерес к дрифту выходит за узкие рамки и становится частью массовой культуры.

Финал Кубка Санкт-Петербурга по дрифту — это не просто гонка за трофеем, настоящий смотр развития автоспорта в России. Здесь создаются новые имена, проверяются прочность технических решений и рождаются легенды. Билеты на мероприятие уже доступны на сайте автодрома, а для детей до 6 лет вход свободный при сопровождении взрослых. Итоги этого сезона могут стать отправной точкой для новых достижений и определения вектора развития тренда в последние годы.

Упомянутые марки: BMW, Toyota, Nissan
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