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4 сентября 2019, 00:58

Финал возведения трассы М-11: строители не подкачают, поспели бы бюрократы

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Фото пользователя 110km.ru
Торжественно открыв для движения 103-километровый VII участок платной трассы М-11, ГК «Автодор» все силы бросает на последний, VIII участок. Он короткий, менее 35 км, но на то, чтобы сделать его доступным для автомобилистов, потребуется 2-2,5 месяца.
Финал возведения трассы М 11 строители не подкачают поспели бы бюрократы

Фото пользователя 110km.ru

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Об этом 3 сентября 2019 года заявил глава Госкомпании Вячеслав Петушенко. По его словам, готовность финального отрезка – более 90%. При этом строителям предстоит укатать около 100 000 тонн асфальтобетонной смеси. Цифра огромная лишь на первый взгляд. По факту же на это может уйти всего треть месяца.

Что действительно займет много времени, так это монтаж барьерного ограждения, а это, по словам Вячеслава Петушенко, не менее 140 км. Плюс вопросы освещения магистрали и благоустройства придорожной территории.

Важно, что VIII участок сразу получит полноценную заправку. Уже сегодня на 665 км магистрали идет возведение АЗС компании «Газпромнефть».

Ну и, как заведено в России, самое большое количество времени занимают оформительские работы. «На Госсовете, прошедшем в начале текущего лета, как раз обсуждался вопрос сокращения нормативных сроков сдачи объектов в эксплуатацию, - заявил первый зам. министра транспорта РФ Иннокентий Алафинов. – А то у нас зачастую получается так: полностью созданный объект стоит и банально ждет своего оформления и окончательных бумажек. Это неправильно».


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Финал возведения трассы М-11: строители не подкачают, поспели бы бюрократы
{{material_127432}} Об этом 3 сентября 2019 года заявил глава Госкомпании Вячеслав Петушенко. По его словам, готовность финального отрезка – более 90%. При этом строителям предстоит укатать около 100 000 тонн асфальтобетонной смеси. Цифра огромная лишь на первый взгляд. По факту же на это может уйти всего треть месяца. Что действительно займет много времени, так это монтаж барьерного ограждения, а это, по словам Вячеслава Петушенко, не менее 140 км. Плюс вопросы освещения магистрали и благоустройства придорожной территории. Важно, что VIII участок сразу получит полноценную заправку. Уже сегодня на 665 км магистрали идет возведение АЗС компании «Газпромнефть». Ну и, как заведено в России, самое большое количество времени занимают оформительские работы. «На Госсовете, прошедшем в начале текущего лета, как раз обсуждался вопрос сокращения нормативных сроков сдачи объектов в эксплуатацию, - заявил первый зам. министра транспорта РФ Иннокентий Алафинов. – А то у нас зачастую получается так: полностью созданный объект стоит и банально ждет своего оформления и окончательных бумажек. Это неправильно».
2019-09-04
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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