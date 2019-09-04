Финал возведения трассы М-11: строители не подкачают, поспели бы бюрократы
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Фото пользователя 110km.ru
Что действительно займет много времени, так это монтаж барьерного ограждения, а это, по словам Вячеслава Петушенко, не менее 140 км. Плюс вопросы освещения магистрали и благоустройства придорожной территории.
Важно, что VIII участок сразу получит полноценную заправку. Уже сегодня на 665 км магистрали идет возведение АЗС компании «Газпромнефть».
Ну и, как заведено в России, самое большое количество времени занимают оформительские работы. «На Госсовете, прошедшем в начале текущего лета, как раз обсуждался вопрос сокращения нормативных сроков сдачи объектов в эксплуатацию, - заявил первый зам. министра транспорта РФ Иннокентий Алафинов. – А то у нас зачастую получается так: полностью созданный объект стоит и банально ждет своего оформления и окончательных бумажек. Это неправильно».
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