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25 ноября 2019, 16:34

Финальный участок трассы М-11 вводят в эксплуатацию

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Фото: ГК "Автодор"
ГК «Автодор» получила разрешение на ввод в эксплуатацию последнего, восьмого участка платной автомагистрали М-11 «Москва – Санкт-Петербург». Ожидается, что на торжественную церемонию открытия 27 ноября приедет президент России Владимир Путин.
Финальный участок трассы М 11 вводят в эксплуатацию

Фото: ГК "Автодор"

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На официальном сайте «Автодора» появилось сообщение о том, что получено разрешение на ввод в эксплуатацию финального участка автодороги М-11, который протянулся от развязки с КАД до пересечения с трассой А-120 в районе Тосно (646-й км). Укладка асфальта была завершена месяц назад. В середине ноября Северо-Западное управление Ростехнадзора выдало заключение о соответствии построенного отрезка требованиям проектной документации. Как и ожидалось, официальная церемония открытия состоится 27 ноября 2019 года. Владимир Путин планирует принять участие в торжественном запуске движения по трассе М-11.

Накануне руководители ГК «Автодор» во главе с председателем правления Вячеславом Петушенко совершили ревизионный велопробег по VIII участку трассы. Они проехали от транспортной развязки М-11 с КАД до пункта взимания платы и лично убедились, что участок полностью готов к открытию.

Сейчас на скоростной автомагистрали М-11 расположено 16 пунктов взимания платы, 6 многофункциональных сервисных зон и порядка 15 контейнерных заправок. После запуска сквозного движения преодолеть трассу можно будет за 5,5 часов. Сейчас скорость движения по М-11 составляет 110 км/час, а на обходе Вышнего Волочка разрешено разгоняться до 130 км/час. По словам Вячеслав Петушенко, весной планируется увеличить скоростной режим до 130 км/ч и на других участках трассы.


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Финальный участок трассы М-11 вводят в эксплуатацию
{{material_128115}}На официальном сайте «Автодора» появилось сообщение о том, что получено разрешение на ввод в эксплуатацию финального участка автодороги М-11, который протянулся от развязки с КАД до пересечения с трассой А-120 в районе Тосно (646-й км). Укладка асфальта была завершена месяц назад. В середине ноября Северо-Западное управление Ростехнадзора выдало заключение о соответствии построенного отрезка требованиям проектной документации. Как и ожидалось, официальная церемония открытия состоится 27 ноября 2019 года. Владимир Путин планирует принять участие в торжественном запуске движения по трассе М-11.Накануне руководители ГК «Автодор» во главе с председателем правления Вячеславом Петушенко совершили ревизионный велопробег по VIII участку трассы. Они проехали от транспортной развязки М-11 с КАД до пункта взимания платы и лично убедились, что участок полностью готов к открытию.Сейчас на скоростной автомагистрали М-11 расположено 16 пунктов взимания платы, 6 многофункциональных сервисных зон и порядка 15 контейнерных заправок. После запуска сквозного движения преодолеть трассу можно будет за 5,5 часов. Сейчас скорость движения по М-11 составляет 110 км/час, а на обходе Вышнего Волочка разрешено разгоняться до 130 км/час. По словам Вячеслав Петушенко, весной планируется увеличить скоростной режим до 130 км/ч и на других участках трассы.
2019-11-25
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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