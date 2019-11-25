25 ноября 2019, 16:34
Финальный участок трассы М-11 вводят в эксплуатацию
- 2949
- 0
Фото: ГК "Автодор"
ГК «Автодор» получила разрешение на ввод в эксплуатацию последнего, восьмого участка платной автомагистрали М-11 «Москва – Санкт-Петербург». Ожидается, что на торжественную церемонию открытия 27 ноября приедет президент России Владимир Путин.
Фото: ГК "Автодор"
Ранее мы писали
Северо-Западное управление Ростехнадзора выдало заключение о соответствии построенного объекта капитального ...Читать далее
Накануне руководители ГК «Автодор» во главе с председателем правления Вячеславом Петушенко совершили ревизионный велопробег по VIII участку трассы. Они проехали от транспортной развязки М-11 с КАД до пункта взимания платы и лично убедились, что участок полностью готов к открытию.
Сейчас на скоростной автомагистрали М-11 расположено 16 пунктов взимания платы, 6 многофункциональных сервисных зон и порядка 15 контейнерных заправок. После запуска сквозного движения преодолеть трассу можно будет за 5,5 часов. Сейчас скорость движения по М-11 составляет 110 км/час, а на обходе Вышнего Волочка разрешено разгоняться до 130 км/час. По словам Вячеслав Петушенко, весной планируется увеличить скоростной режим до 130 км/ч и на других участках трассы.
Комментарии
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Lada Vesta AT: до автоматизма
19.11.2019, 06:39
Тест-драйв купе-кроссовера Haval F7x: ступень к Парнасу
15.11.2019, 00:07
Тест-драйв Skoda Superb-2020: цена благородства
06.11.2019, 00:06
Тест-драйв Volkswagen Golf VII: прощальная гастроль
15.10.2019, 22:07
Тест-драйв Porsche 911 Carrera: штрафной патрон
11.10.2019, 08:18
Тест-драйв Chery Tiggo 4: восточный коридор
02.10.2019, 17:37
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Lada Vesta AT: до автоматизма
19.11.2019, 06:39
Тест-драйв купе-кроссовера Haval F7x: ступень к Парнасу
15.11.2019, 00:07
Тест-драйв Skoda Superb-2020: цена благородства
06.11.2019, 00:06
Тест-драйв Volkswagen Golf VII: прощальная гастроль
15.10.2019, 22:07
Тест-драйв Porsche 911 Carrera: штрафной патрон
11.10.2019, 08:18
Тест-драйв Chery Tiggo 4: восточный коридор
02.10.2019, 17:37
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Выбор моделей большой, есть из чего выбирать, это как в супермаркет приходишь и сразу покупаешь все что нужно в одном месте. Так и в АСЦ, подобрали с менеджером кроссовер, в Ауди Таганка, опции, допы, цвет, комплектация, мотор, машина получилась такая, какую я себе и представлял. Спасибо салону за скидку ...
Цитата:| Кому: Kaba61 ТО проходил в Автопассаже Премиум. Все устраивает. Обратись к ним, все сделают
Доброго времени суток. Хочу купить того т11 фл. Кто подскажет, как она после 7 лет. Кузов быстро Гниет?
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве