Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Дмитрий Новиков

10 июля 2026, 13:42

Финиш автопробега «Водители России - герои страны»: 9100 км на SITRAK

Финиш автопробега «Водители России - герои страны»: 9100 км на SITRAK

От Владивостока до ВДНХ: грузовики SITRAK покорили маршрут и сердца - итоги масштабного автопробега.

Финиш автопробега «Водители России - герои страны»: 9100 км на SITRAK

В Москве завершился уникальный автопробег «Водители России - герои страны», участники которого преодолели 9100 км на современных грузовиках SITRAK. Мероприятие привлекло внимание к проблемам отрасли и кадровому дефициту. Почему этот проект оказался важен именно сейчас и что он может изменить - разбираемся в материале. Мало кто знает, какие вызовы стоят перед транспортным сектором сегодня.

В Москве завершился уникальный автопробег «Водители России - герои страны», участники которого преодолели 9100 км на современных грузовиках SITRAK. Мероприятие привлекло внимание к проблемам отрасли и кадровому дефициту. Почему этот проект оказался важен именно сейчас и что он может изменить - разбираемся в материале. Мало кто знает, какие вызовы стоят перед транспортным сектором сегодня.

9 июля 2026 года на территории ВДНХ в Москве состоялось знаковое событие для всей транспортной отрасли - завершился масштабный федеральный автопробег «Водители России - герои страны». Колонна грузовиков SITRAK, стартовавшая во Владивостоке, прошла через 18 крупных городов и ключевых транспортных узлов страны, преодолев в общей сложности 9100 километров. Организатором выступила Общероссийская общественная организация «Водители России», а главной задачей стало изменение общественного восприятия профессии водителя большегрузного транспорта и привлечение молодых специалистов в сферу коммерческих перевозок.

Как выяснил 110km.ru, маршрут автопробега пролегал через такие города, как Хабаровск, Иркутск, Красноярск, Новосибирск, Екатеринбург, Казань и Нижний Новгород. В составе колонны были два седельных тягача SITRAK C7H MAX и рефрижератор на шасси SITRAK C7H, оснащенные современными двигателями MC13 и 16-ступенчатыми автоматизированными коробками передач S-AMT, разработанными концерном SINOTRUK. Техника показала высокую надежность и экономичность, а также адаптацию к сложным дорожным условиям, что особенно важно для российских реалий.

В каждом из городов, через которые проходил маршрут, команда проекта встречалась с водителями, представителями региональных перевозчиков, дилерами и техническими специалистами сервисных центров. Были организованы профориентационные фестивали, мастер-классы, презентации успешных региональных практик и деловые мероприятия, направленные на развитие транспортного сектора. Особое внимание уделялось вопросам профессионального роста и обмену опытом между участниками рынка.

Собранные в ходе автопробега истории и интервью станут основой для полнометражного документального фильма, который расскажет о состоянии российских дорог, технологических инновациях в логистике и о людях, обеспечивающих бесперебойную доставку грузов по стране. В съемках приняли участие известные российские актеры, режиссеры и медийные личности, каждый из которых представил свой родной город на карте маршрута.

Финальная точка автопробега - торжественная встреча экипажей в Музее Гаража особого назначения на ВДНХ. Впервые экспозиция музея пополнилась грузовыми автомобилями, ставшими символом успешного завершения маршрута через всю Россию. По данным 110km.ru, поддержка проекта со стороны бренда SITRAK и участие в фестивале TRUCK DAY в конце июня отражают стратегию концерна SINOTRUK по развитию профессионального сообщества и повышению престижа транспортных специальностей на российском рынке.

В российском представительстве концерна SINOTRUK, компании «Синотрак Рус», подчеркивают, что кадровый дефицит в транспортной отрасли требует активного участия бизнеса. Современный магистральный тягач - это уже не просто рабочий инструмент, а высокотехнологичное рабочее место, а профессия водителя становится все более престижной и востребованной. Участие в подобных проектах демонстрирует зрелость и сплоченность российского водительского сообщества, а также приверженность SINOTRUK поддерживать его развитие.

Если Вы не знали, концерн SINOTRUK - один из крупнейших производителей грузовых автомобилей в Китае и мире, основанный в 1935 году. Компания активно развивает свои позиции на российском рынке, предлагая современные решения для коммерческих перевозок. Бренд SITRAK - совместный проект SINOTRUK и немецкого концерна MAN, что позволяет сочетать передовые технологии и адаптацию к российским условиям. В России официальным дистрибьютором SINOTRUK выступает компания «Ремэкс», а среди партнеров проекта также транспортный оператор «Вестерн Петролеум Транспортейшн» (WPT) и дилер ГК «Нейс». Государственную и информационную поддержку автопробегу оказали Спецсвязь России, ФБУ «Росавтотранс», Музей Гаража особого назначения ФСО России, Росстандарт и Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь).

Судя по масштабам и вниманию к проекту, подобные инициативы способны не только повысить престиж профессии водителя, но и привлечь в отрасль новых специалистов. Это особенно актуально на фоне растущего спроса на квалифицированные кадры и необходимости модернизации транспортной инфраструктуры. Эксперты отмечают, что подобные автопробеги становятся важным инструментом для формирования позитивного имиджа профессии и развития отрасли в целом.

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