Финляндия может окончательно закрыть границу с Россией

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Финские власти склоняются к продлению запрета. Главный вопрос – будет ли он временным или границу закроют на неопределенный срок. Окончательное решение должны принять не позднее чем за 24 часа до полуночи 15 января, пишет издание abn.agency . Однако, пока граница в любом случае останется закрыта из-за потенциальной угрозы наплыва мигрантов с российской стороны. Последние полученные финской стороной данные подтверждают, что если контрольно-пропускные пункты будут вновь открыты, наши пограничники разрешат многочисленным беженцам из стран Африки и Ближнего Востока пересечь финскую границу.

Одновременно в Финляндии также ищут альтернативные пути решения проблемы. МВД страны в срочном порядке разрабатывает закон о пограничной процедуре, который позволит рассмотреть необоснованные ходатайства о предоставлении убежища на границе или вблизи нее. Предлагается и другой вариант – открыть границу только для граждан Финляндии и России. Однако это станет возможным только при согласии России.

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