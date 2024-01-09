Финляндия может окончательно закрыть границу с Россией
Одновременно в Финляндии также ищут альтернативные пути решения проблемы. МВД страны в срочном порядке разрабатывает закон о пограничной процедуре, который позволит рассмотреть необоснованные ходатайства о предоставлении убежища на границе или вблизи нее. Предлагается и другой вариант – открыть границу только для граждан Финляндии и России. Однако это станет возможным только при согласии России.
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09.01.2024, 20:23
Бывший завод Hyundai в Санкт-Петербурге возобновил работу
Петербургский автозавод простаивал с 2022 года из-за санкций. В декабре совет директоров концерна Hyundai Motor одобрил продажу предприятия российской компании. Сегодня, 9 января, завод возобновил работу.Читать далее
-
02.01.2024, 11:41
Что изменится для российских водителей в 2024 году?
Минувший год принес российским автомобилистам ряд сильных потрясений: от ощутимого роста цен на автомобили и топливо до реформы такси и техосмотра. Наступивший 2024 год готовит изменения в ОСАГО, ПДД и КоАП.Читать далее
-
29.12.2023, 16:40
В Петербурге с 1 января запустят дополнительные «Ласточки»
Северо-Западная пригородная пассажирская компания сообщила о введении с 1 января 2024 года дополнительных скоростных электропоездов «Ласточка» из Петербурга в Выборг.Читать далее
-
29.12.2023, 15:25
Журналисты выяснили, почему россияне едут на Новый год в Санкт-Петербург
В этом году многие россияне планируют отправиться на новогодних каникулах в путешествие. В тройку самых популярных направлений вошел Петербург, лишь немного уступив Сочи.Читать далее
-
29.12.2023, 14:30
В Пулково откроют международный автовокзал
Петербургский аэропорт Пулково осваивает новые форматы. На прошлой неделе стало известно о планах запуска самолетов-электричек. Сейчас компания обсуждает с городскими властями проект строительства международного автовокзала.Читать далее
-
29.12.2023, 08:14
«Вы знаете, прекрасная машина»: депутат Госдумы, нервно посмеиваясь, прокатился на Lada Vesta
Летом 2023 года Президент РФ Владимир Путин категорично заявил, что российские чиновники должны ездить на российских автомобилях. И вот уже первые «Лады» пополнили служебные автопарки.Читать далее
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