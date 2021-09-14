Финляндия начала выдавать мультивизы: когда откроют границы?
Однако расширение приема визовых заявлений не отменяет действующие ограничения на въезд в Финляндию. Запрет на туристические поездки в страну действует до 19 сентября, но его периодически продлевают уже второй год. По словам Туоминена, ограничения внутри страны будут сняты после того, как доля вакцинированных граждан достигнет 80%. Вслед за этим страна сможет постепенно снимать ограничения и на внешних границах.
Сейчас въезжать в Финляндию из России могут члены семьи граждан и постоянно проживающих в стране, дипломатов, держателей служебного паспорта или командировочного удостоверения, путешествующих по служебным вопросам, тех, кто имеет вид на жительство, студентов финских учебных заведений, а также при возникновении неотложных семейных обстоятельств: рождении ребенка, серьезной болезни близкого родственника, собственной свадьбы, а также (с 7 июня) для встречи с родственниками (дети, родители, родители мужа или жены, бабушки и дедушки). Кроме того, въезд разрешен владельцам недвижимости на финской территории и их семьям. Недавно страна разрешила въезд для сдачи экзаменов.
Железнодорожное сообщение между Финляндией и Россией временно приостановлено, но возобновлено авиасообщение и автобусное сообщение. Кроме того, сохраняется возможность пересечь сухопутную границу на автомобиле.
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