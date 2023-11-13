Финляндия объяснила запрет на въезд из России на велосипедах: дело вовсе не в россиянах

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Заместитель командующего Пограничной службой Юго-Восточной Финляндии Юкка Луккари объяснил журналистам финского издания Yle причины новых ограничений. Дело в возросшем потоке нелегальных иммигрантов, которые все чаще пытаются въехать из России в Финляндию на велосипедах. Если с августа 2023 года была зафиксирована 91 подобная попытка, то в первую неделю ноября произошел резкий скачок – до 30 человек.

Мигранты из третьих стран (Африки и Ближнего Востока) пересекают границу на велосипедах, чтобы попросить в Финляндии убежища. Это не граждане Украины или России, они едут через Россию транзитом. Основная проблема заключается в том, что у людей, приезжающих на границу, нет необходимой для въезда визы. Раньше российские власти не разрешали выезд из России на пограничные переходы Финляндии при отсутствии необходимых проездных документов. Теперь действия российских пограничников изменились, по крайней мере, на границе Юго-Восточной Финляндии.

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