Финляндия объяснила запрет на въезд из России на велосипедах: дело вовсе не в россиянах
Мигранты из третьих стран (Африки и Ближнего Востока) пересекают границу на велосипедах, чтобы попросить в Финляндии убежища. Это не граждане Украины или России, они едут через Россию транзитом. Основная проблема заключается в том, что у людей, приезжающих на границу, нет необходимой для въезда визы. Раньше российские власти не разрешали выезд из России на пограничные переходы Финляндии при отсутствии необходимых проездных документов. Теперь действия российских пограничников изменились, по крайней мере, на границе Юго-Восточной Финляндии.
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15.11.2023, 00:06
5 самых дорогих автомобилей, проданных с аукциона
Накануне аукционный дом RM Sotheby's продал уникальный спорткар Ferrari 250 GTO 1962 года выпуска за рекордные 51,7 млн долларов или порядка 4,7 млрд рублей в пересчете по курсу. Но это не самый дорогой автомобиль в мире. Расскажем, кто в пятерке лидеров.Читать далее
-
14.11.2023, 19:16
5 кроссоверов, которые меньше всего теряют в цене
Эксперты аналитического агентства «Автостат» изучили цены на популярные 4-летние кроссоверы и назвали пять автомобилей, которые медленнее теряют в цене и лучше сохраняют остаточную стоимость.Читать далее
-
14.11.2023, 15:14
Дилер назвал главные плюсы и минусы китайских автомобилей
Доля китайских автомобилей в российском импорте превышает 90%, а в общем объеме продаж новых легковых автомобилей приближается к 60%. В условиях почти полного отсутствия конкуренции полезно знать особенности машин из Поднебесной.Читать далее
-
14.11.2023, 14:05
Lada Granta скоро получит новую медиасистему
На АвтоВАЗе начали в тестовом режиме собирать топовые кросс-универсалы Lada Granta с новой медиасистемой, которая имеет 7,0-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекса.Читать далее
-
14.11.2023, 13:21
С какой коробкой передач лучше выбрать подержанную машину: мнение технического эксперта
Выбирая автомобиль на вторичном рынке, важно обратить внимание на тип и техническое состояние коробки передач. Ведь ремонт этого важного узла может вылиться в очень круглую сумму.Читать далее
-
14.11.2023, 11:42
Эксперт рассказал, какие изменения ждут автомобили российской сборки в 2024 году
В 2024 году вступает в силу ряд изменений техрегламента, которые затронут все автомобили, выпускающиеся в России. Изменения касаются безопасности и экологических требований.Читать далее
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