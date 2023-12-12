Финляндия открывает границу с Россией (но не всю)

Ранее мы писали Петиция против закрытия границы России и Финляндии набрала больше 13 тысяч подписей Финские власти приняли решение закрыть четыре контрольно-пропускных пункта на границе с Россией и подумывают ... Читать далее

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Накануне финские власти анонсировали открытие границы, правда, изначально ожидалось, что пунктов откроют больше, пишет издание Profile.ru . Ближе к вечеру во вторник, 12 декабря, было опубликовано официальное решение правительства. С полуночи 14 декабря 2023 года до 14 января 2024 года откроются только два КПП – «Ваалимаа» (с российской стороны это МАПП «Торфяновка» в Ленинградской области) иНиирала(«Вяртсиля» в Карелии), который были закрыты с 18 ноября. Одновременно возобновляется регулярное автобусное сообщение между Хельсинки и Санкт-Петербургом. Первые рейсовые автобусы отправятся из обеих столиц поздним вечером 13 декабря.

Финские власти подчеркнули, что снова закроют всю восточную границу, если неконтролируемая транзитная миграция в Финляндию через территорию России возобновиться. Таким образом, с 14 декабря по 14 января останутся закрыты шесть пропускных пунктов из восьми на финско-российской границе, грузовое сообщение через станцию Вайниккала продолжится.

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