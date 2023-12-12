Финляндия открывает границу с Россией (но не всю)
Финские власти подчеркнули, что снова закроют всю восточную границу, если неконтролируемая транзитная миграция в Финляндию через территорию России возобновиться. Таким образом, с 14 декабря по 14 января останутся закрыты шесть пропускных пунктов из восьми на финско-российской границе, грузовое сообщение через станцию Вайниккала продолжится.
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Эксперты рассказали, как обстоят дела с запчастями для корейских, китайских и европейских машин
Cкоро российские автолюбители начнут отказываться от автомобилей Hyundai и Kia в пользу китайских моделей из-за трудностей с поставками оригинальных запчастей и ростом цен на них.Читать далее
-
12.12.2023, 16:01
Автовладельцы жалуются на качество выдаваемых ГИБДД документов: но есть решение
В последнее время отечественные автомобилисты все чаще жалуются на низкое качество документов, которые выдаёт ГИБДД. На ламинированных СТС пленка отходит буквально через неделю, но исправить документ своими силами нельзя.Читать далее
-
12.12.2023, 15:26
В Ленобласти Toyota Land Cruiser задавил мужчину, который шел по проезжей части
Накануне утром, 11 декабря, в Гатчинском районе Ленинградской области внедорожник Toyota Land Cruiser сбил мужчину, а сам улетел в кювет. Пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия.Читать далее
-
12.12.2023, 14:28
Когда моторное масло не темнеет: в чем проблема?
В процессе эксплуатации моторное масло со временем меняет свой цвет. Изначально светлое и прозрачное оно становится темным. Это естественный процесс. Отсутствие изменений в цвете, напротив, может свидетельствовать о проблеме.Читать далее
-
12.12.2023, 13:33
Глава АвтоВАЗа высказался об автомобилях для такси
Президент АвтоВАЗа Максим Соколов развеял панические настроения, появившиеся в СМИ после публикации текста законопроекта, регламентирующего уровень локализации автомобилей для сервисов такси.Читать далее
-
12.12.2023, 11:55
5 интересных фактов о новом двигателе 1.8 EVO для Lada Vesta
АвтоВАЗ запустил в производство новый 1,8-литровый двигатель, представляющий собой серьезно модифицированный агрегат ВАЗ-21179. В конструкции используются 25 новых или измененных деталей. В перспективе новый мотор будут ставить на машины флагманского семейства Lada Vesta.Читать далее
-
12.12.2023, 11:02
Эксперты рассказали, как обстоят дела с запчастями для корейских, китайских и европейских машин
Cкоро российские автолюбители начнут отказываться от автомобилей Hyundai и Kia в пользу китайских моделей из-за трудностей с поставками оригинальных запчастей и ростом цен на них.Читать далее
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