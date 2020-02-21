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21 февраля 2020, 16:00

Финнам не нравится, что полицейские паркуются на тротуарах

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Фото: iltalehti.fi
На одной из улиц финской столицы горожане заметили, как парковщики оставили извещение о штрафе за парковку в неположенном месте на стекле полицейского автомобиля.

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Очевидцы говорят, что служебная машина была припаркована на пешеходной части, рядом с рестораном, где обычно обедают полицейские и пожарные. Также отмечается, что буквально по соседству пустовала парковка, где полицейские могли бы оставить свой автомобиль. Однако они почему-то предпочли оставить его на тротуаре.

Представители прессы не смогли получить комментарии в полицейском управлении Хельсинки. Ничего не ответили журналистам и в организации, регулирующей и проверяющей правильность парковки в городе.

При этом сам случай вызвал в Финляндии бурю возмущения действиями полицейских. А все потому, что таких историй не так и много.

А когда они случаются и законопослушные парковщики, не взирая на погоны, все же выписывают штрафы полицейским и другим машинам срочного реагирования за неправильную парковку, горячие финны искренне радуются. Видимо, тому, что в их демократичной стране закон обязателен к исполнению абсолютно всеми.

Как говорится, нам бы их проблемы…

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Финнам не нравится, что полицейские паркуются на тротуарах
{{material_124264}} Очевидцы говорят, что служебная машина была припаркована на пешеходной части, рядом с рестораном, где обычно обедают полицейские и пожарные. Также отмечается, что буквально по соседству пустовала парковка, где полицейские могли бы оставить свой автомобиль. Однако они почему-то предпочли оставить его на тротуаре. Представители прессы не смогли получить комментарии в полицейском управлении Хельсинки. Ничего не ответили журналистам и в организации, регулирующей и проверяющей правильность парковки в городе.При этом сам случай вызвал в Финляндии бурю возмущения действиями полицейских. А все потому, что таких историй не так и много. А когда они случаются и законопослушные парковщики, не взирая на погоны, все же выписывают штрафы полицейским и другим машинам срочного реагирования за неправильную парковку, горячие финны искренне радуются. Видимо, тому, что в их демократичной стране закон обязателен к исполнению абсолютно всеми. Как говорится, нам бы их проблемы…
2020-02-21
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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