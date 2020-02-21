Финнам не нравится, что полицейские паркуются на тротуарах
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Представители прессы не смогли получить комментарии в полицейском управлении Хельсинки. Ничего не ответили журналистам и в организации, регулирующей и проверяющей правильность парковки в городе.
При этом сам случай вызвал в Финляндии бурю возмущения действиями полицейских. А все потому, что таких историй не так и много.
А когда они случаются и законопослушные парковщики, не взирая на погоны, все же выписывают штрафы полицейским и другим машинам срочного реагирования за неправильную парковку, горячие финны искренне радуются. Видимо, тому, что в их демократичной стране закон обязателен к исполнению абсолютно всеми.
Как говорится, нам бы их проблемы…
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