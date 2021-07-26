Финны готовы ехать в Россию за автомобилями Lada
Отдельно финские журналисты подчеркнули, что несмотря на тотальное стремление мировых автопроизводителей избавиться от двигателей внутреннего сгорания, в модельном ряду Lada пока нет ни одного электрокара. Именно это и является главным достоинством бренда. По мнению читателей, когда в Европе прекратят производить автомобили с ДВС, финны поедут в Россию за новой «Ладой». Россия точно не прекратит производство бензиновых автомобилей. Финские читатели уверены, что Lada – отличный вариант для тех, кто не хочет терять много денег, когда двигатели внутреннего сгорания запретят.
Некоторые вспоминали о фантастической живучести Lada в сильные морозы. «Lada была единственной маркой, которая заводилась зимой и оставалась теплой», – писали одни. «Мама рассказывала, что нет таких морозов, в которые «Лада» не завелась бы», – вторили им другие.
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- 1 025 000 РВАЗ (Lada) Vesta 2020 в Москве
- 1 049 000 РВАЗ (Lada) Vesta 2020 в Москве
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