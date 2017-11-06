Финны проверяют остаточную глубину протектора шин
Шины считаются «неправильными», если глубина протектора меньше 2,5 мм. Проверки уже прошли в Хельсинки, Ювяскюля, Пори, Рованиеми и Куопио. Параллельно проводится усиленный контроль соблюдения Правил дорожного движения.
Свежих данных по состоянию рынка шин еще нет, но известно, что осенью 2016-го в результате подобных рейдов лишь на каждом десятом автомобиле были выявлены «нестандартные» шины. Как отмечают эксперты, это самый лучший показатель за 20-летнюю историю проведения выездных экспертиз. По мнению специалистов, улучшение ситуации связано с оживлением экономики и повышением к ней доверия со стороны рядовых потребителей.
Как отмечает корреспондент 110km.ru, на таможенных пунктах российско-финской границы в Ленинградской области фактов проведения подобных проверок пока что не было.
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