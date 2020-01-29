Финны решили парковать машины с обеих сторон дороги
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Фото: Autoliitto
Правда, речь идет о двухполосных дорогах с одной полосой для каждого направления движения. Сегодня же, в рамках действующих правил, парковка разрешена на левой стороне только на дорогах с одностороннем движением. Почувствовали разницу?..
Авторитетный в Финляндии Союз автомобилистов Autoliitto в этой связи счел своим долгом напомнить участникам дорожного движения о тех рисках, что могут появиться в связи с парковкой на противоположной стороне проезжей части.
В первую очередь, отмечают эксперты Autoliitto, придется тщательнее следить за встречным потоком. Ведь выезжать с места парковки будет труднее, поскольку водитель, сидящий с левой стороны, видит встречные автомобили не так отчетливо, как с противоположной стороны.
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