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29 января 2020, 04:50

Финны решили парковать машины с обеих сторон дороги

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Фото: rakennuslehti.fi
Информация для тех, кто на автомобиле ездит в сопредельную Финляндию. Начиная с 1 июня 2020 года, местное законодательство разрешит в пределах города останавливать или парковать ТС на левой стороне дороги.
Финны решили парковать машины с обеих сторон дороги

Фото: Autoliitto

Правда, речь идет о двухполосных дорогах с одной полосой для каждого направления движения. Сегодня же, в рамках действующих правил, парковка разрешена на левой стороне только на дорогах с одностороннем движением. Почувствовали разницу?..

Авторитетный в Финляндии Союз автомобилистов Autoliitto в этой связи счел своим долгом напомнить участникам дорожного движения о тех рисках, что могут появиться в связи с парковкой на противоположной стороне проезжей части.

В первую очередь, отмечают эксперты Autoliitto, придется тщательнее следить за встречным потоком. Ведь выезжать с места парковки будет труднее, поскольку водитель, сидящий с левой стороны, видит встречные автомобили не так отчетливо, как с противоположной стороны.


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Финны решили парковать машины с обеих сторон дороги
Правда, речь идет о двухполосных дорогах с одной полосой для каждого направления движения. Сегодня же, в рамках действующих правил, парковка разрешена на левой стороне только на дорогах с одностороннем движением. Почувствовали разницу?..Авторитетный в Финляндии Союз автомобилистов Autoliitto в этой связи счел своим долгом напомнить участникам дорожного движения о тех рисках, что могут появиться в связи с парковкой на противоположной стороне проезжей части. В первую очередь, отмечают эксперты Autoliitto, придется тщательнее следить за встречным потоком. Ведь выезжать с места парковки будет труднее, поскольку водитель, сидящий с левой стороны, видит встречные автомобили не так отчетливо, как с противоположной стороны.
2020-01-29
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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