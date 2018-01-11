11 января 2018, 12:55
Финские вандалы сожгли обезьяну из автомобильных шин
Один из самых известных арт-объектов Хельсинки – гигантская 5-метровая горилла, выполненная из автомобильных шин, сгорела в огне в полпятого утра позавчерашнего дня. Об этом сообщает Helsingin Sanomat.
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Корреспондент Yle Риикка Порттила так описывает события, увиденные им на указанном месте: «Пламя было видно из-за ограждения вдоль магистрали. На фоне темного небо отчетливо выделялся черный столб дыма».
Для справки: огромная резиновая горилла – работа профессора скульптуры эстонского происхождения Виллу Яанисоона. Установлена на территории университетского естественнонаучного кампуса в 2009 году.
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