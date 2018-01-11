11 января 2018, 12:55

Финские вандалы сожгли обезьяну из автомобильных шин

Один из самых известных арт-объектов Хельсинки – гигантская 5-метровая горилла, выполненная из автомобильных шин, сгорела в огне в полпятого утра позавчерашнего дня. Об этом сообщает Helsingin Sanomat.
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Финские вандалы сожгли обезьяну из автомобильных шин

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Как водится, при горении покрышек было много дыма, но, по заявлению спасателей, опасности для жителей близлежащих домов не было. Равно как не было угрозы возгорания здания университетской библиотеки, рядом с которой резиновая обезьяна была расположена. В настоящее время полиция расследует причины возгорания.

Корреспондент Yle Риикка Порттила так описывает события, увиденные им на указанном месте: «Пламя было видно из-за ограждения вдоль магистрали. На фоне темного небо отчетливо выделялся черный столб дыма».

Для справки: огромная резиновая горилла – работа профессора скульптуры эстонского происхождения Виллу Яанисоона. Установлена на территории университетского естественнонаучного кампуса в 2009 году.

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Финские вандалы сожгли обезьяну из автомобильных шин
{{material_119657}} Как водится, при горении покрышек было много дыма, но, по заявлению спасателей, опасности для жителей близлежащих домов не было. Равно как не было угрозы возгорания здания университетской библиотеки, рядом с которой резиновая обезьяна была расположена. В настоящее время полиция расследует причины возгорания. Корреспондент Yle Риикка Порттила так описывает события, увиденные им на указанном месте: «Пламя было видно из-за ограждения вдоль магистрали. На фоне темного небо отчетливо выделялся черный столб дыма».Для справки: огромная резиновая горилла – работа профессора скульптуры эстонского происхождения Виллу Яанисоона. Установлена на территории университетского естественнонаучного кампуса в 2009 году.
2018-01-11
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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