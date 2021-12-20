Финский автолюбитель психанул и взорвал свою Tesla, услышав стоимость ремонта (видео)
Фото: youtube.com / Pommijätkät
Фото: youtube.com / Pommijätkät
Фото: youtube.com / Pommijätkät
Фото: youtube.com / Pommijätkät
Фото: youtube.com / Pommijätkät
Расстроенный Катайнен отвез Tesla в заброшенный карьер в Яале, усадил за руль надувную куклу с лицом Илона Маска, с помощью единомышленников нашпиговал машину динамитом и взорвал. Эпичное действо засняли со всех возможных ракурсов. Как выяснил 110KM.RU, ютуб-канал Катайнена называется «Бомбардировщики» и посвящен взрыванию всего подряд. Поэтому подрыв Tesla стал не только акцией протеста, но и отличным способом привлечь внимание к каналу.
В России на аналогичный шаг пошел блогер Михаил Литвин, который сжег в октябре 2020 года свой Mercedes-AMG 63 GTS стоимостью в 13 млн рублей из-за конфликта с дилером, который в течение года не мог решить техническую проблему с автомобилем.
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