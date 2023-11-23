Финский гонщик Формулы-1 разделся для фото на календарь

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После ухода из команды Mercedes Валттери Боттас (Valtteri Bottas) второй год выступает за Alfa Romeo и сейчас, за одну гонку до окончания сезона, довольствуется 10 очками и 15-м местом в общем зачете. Скучая между гонками, он решил порадовать фанатов и выпустить в США шуточный календарь на следующий год под названием «BOTTASS 2024». Каждый из 12 месяцев украшает голая задница Боттаса: то он плавает нагишом в живописном озере в Колорадо, то рыбачит и потом готовит рыбу.

Сомнительный проект оказался удивительно популярным. Первоначальный тираж в 10 тысяч экземпляров быстро раскупили и пришлось допечатывать еще. При цене одного календаря в 20 евро, их уже продали на 50 тысяч. Валттери Боттаса рассчитывает собрать таким образом 100 тысяч евро и направить деньги на благотворительность, на исследования рака простаты.

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