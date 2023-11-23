Финский гонщик Формулы-1 разделся для фото на календарь
Сомнительный проект оказался удивительно популярным. Первоначальный тираж в 10 тысяч экземпляров быстро раскупили и пришлось допечатывать еще. При цене одного календаря в 20 евро, их уже продали на 50 тысяч. Валттери Боттаса рассчитывает собрать таким образом 100 тысяч евро и направить деньги на благотворительность, на исследования рака простаты.
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23.11.2023, 09:49
В России появился китайский Honda Civic: сколько он стоит?
У российских дилеров появились седаны Honda, оснащенные 1,5-литровыми турбомоторами, с которых удалось снять 182 л.с. Машины доступны с «механикой» или вариатором.Читать далее
-
23.11.2023, 08:25
Страшное ДТП в Северной Осетии: погибли четыре человека и лошадь (видео)
В среду, 22 ноября, на автодороге Владикавказ – Алагир в Северной Осетии произошло серьезное ДТП. 75-летний водитель серебристого Mercedes-Benz сбил лошадь, а затем на полосе встречного движения столкнулся с Lada Granta.Читать далее
-
23.11.2023, 07:36
Стало известно, когда начнут продавать новый «Москвич 5»: что это за машина?
Директор по производству автозавода «Москвич» Олег Масляков подвел предварительные итоги продаж в 2023 году и рассказал о ближайших планах предприятия. Покупателям предложат новую модель – «Москвич 5».Читать далее
-
22.11.2023, 16:10
В России стартовали продажи роскошного минивэна по космической цене
В салонах российских дилеров стартовали официальные продажи топовой версии минивэна Voyah Dream. В просторном салоне позади водительского сидения установлены два роскошных кресла и большой 34-дюймовый телевизор.Читать далее
-
22.11.2023, 15:09
Мигрантам запретили управлять общественным транспортом и такси с 1 января 2024 года
В середине января вице-спикер Госдумы Петр Толстой предложил запретить мигрантам работать таксистами, курьерами и продавцами, поскольку «такая ответственная работа» не для людей, плохо знающих русский язык. Предложение парламентария услышали на Колыме.Читать далее
-
22.11.2023, 13:52
В Петербурге судят мародера, который обокрал погибшего в ДТП дальнобойщика
Прокуратура Санкт-Петербурга направила в Невский районный суд уголовное дело, возбужденное в отношении 36-летнего мужчины. В январе 2023 года он обокрал водителя большегруза, погибшего в ДТП на трассе М-11.Читать далее
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