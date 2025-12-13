Редкий G-Wagen в ярком цвете: смелый тюнинг или стиль будущего – как думаете вы?

Фиолетовый Mercedes-AMG G 63 от Brabus с широким обвесом и дисками Forgiato

Фиолетовый Mercedes-AMG G 63 с обвесом Brabus и дисками Forgiato удивляет сочетанием дерзкого стиля и элегантности. Такой автомобиль нечасто встретишь на дорогах. Внутри могут скрываться доработки, но подробности держатся в секрете. Узнайте, чем еще выделяется этот уникальный внедорожник.

Когда речь заходит о смелых цветах автомобилей, чаще всего на ум приходит Lamborghini, но на этот раз в центре внимания оказался Mercedes-AMG G 63, который буквально притягивает взгляды своим насыщенным фиолетовым оттенком. Подобный выбор цвета для культового внедорожника случается редко, и именно это делает его по-настоящему особенным.

Внешний вид автомобиля сразу же выдает работу специалистов Brabus: массивный широкий обвес, агрессивные расширители Arock, с подсвечивающимися подножками, капот с характером воздухозаборников, а также переработанные бамперы и решетка радиатора. На запасном колесе и передней части красуется фирменный логотип тюнинг-ателье, на крыше установлены дополнительные световые элементы и спойлер, подчеркивающий спортивный характер машины.

Особое внимание привлекают огромные диски Forgiato, которые, по необходимости, могут иметь диаметр 26 дюймов. Их лаконичный, но огненный дизайн отлично сочетается с общим обликом внедорожника.

Интерьер автомобиля остался за кадром, поэтому можно предположить, что он сохранил заводское исполнение, характерное для моделей, выпускаемых на заводе Magna Steyr в Граце. Однако, зная репутацию Brabus, не исключено, что под капотом скрываются серьезные доработки. Стандартный Mercedes-AMG G 63 оснащается 4,0-литровым битурбо V8 мощностью 585 л.с. и крутящим моментом 850 Нм, что позволяет разгоняться до 100 км/ч всего за 4,5 секунды. Но если мастера Brabus приложили руку к технической части, этот внедорожник может оказаться еще быстрее и мощнее.

Такой автомобиль не останется незамеченным ни на одной улице. Его внешний вид вызывает споры: одни считают слишком вызывающим стиль, другие – настоящее произведение искусства на колесах. Но равнодушных точно не будет. Фиолетовый G-Wagen с обвесом Brabus и дисками Forgiato – это не просто транспорт, а яркое заявление о себе и своем вкусе.

Остается только догадываться, какие еще сюрпризы скрывают этот уникальный проект. Возможно, в будущем мы увидим еще немало таких смелых решений на дорогах, а пока этот Mercedes-AMG G 63 остается настоящей редкостью и продолжает обсуждение среди автолюбителей.