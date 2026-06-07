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Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Мария Степанова

7 июня 2026, 08:33

Fi-Ra: мобильный дом-бабочка с алюминиевым каркасом и стеклянными фасадами

Fi-Ra: мобильный дом-бабочка с алюминиевым каркасом и стеклянными фасадами

От варочной панели до душевой кабины: почему автодом Fi-Ra удивляет даже профессионалов

Fi-Ra: мобильный дом-бабочка с алюминиевым каркасом и стеклянными фасадами

Новый дом на колесах Fi-Ra от Muttiny House выделяется необычной формой, большим количеством стекла и возможностью полной персонализации. В условиях растущего интереса к мобильному жилью, эта модель может изменить представление о комфорте и стиле в сегменте tiny house.

Новый дом на колесах Fi-Ra от Muttiny House выделяется необычной формой, большим количеством стекла и возможностью полной персонализации. В условиях растущего интереса к мобильному жилью, эта модель может изменить представление о комфорте и стиле в сегменте tiny house.

В последние годы рынок мобильных домов переживает настоящий бум, но среди большого количества подобных решений редко встречаются настоящие оригинальные проекты. Fi-Ra от турецкой компании Muttiny House — как раз такой случай: этот дом на колёсах сразу привлекает внимание необычной формой, напоминающей бабочку, и обилием стеклянных поверхностей. В условиях, когда минимализм и индивидуальность становятся трендом, Fi-Ra предлагает не просто жильё, а целую философию жизни.

Производитель Muttiny House, входящий в состав Muttiny Group, с 2017 года занимается созданием мобильных домов, модульных построек и футуристических капсул. Основная идея — сочетание современного дизайна, экологичных материалов и высокой персонализации. Fi-Ra — один из самых ярких примеров такого подхода: этот дом отличается не только формой, но и использованием алюминиевых композитных панелей, термодревесины и большого количества стекла, что создаёт ощущение легкости и простора.

Фото: Muttiny House

Размеры Fi-Ra превосходят стандартные параметры большинства крошечных домов: длина — 10 метров, ширина — 2,55 метра, высота — 4 метра. Благодаря этим габаритам внутри удалось соединить две просторные антресоли и большую гостиную зону на первом этаже. В зависимости от выбранной планировки дом может вместить до восьми человек, что делает его подходящим не только для одного или пары, но и для семейных поездок или отдыха с друзьями.

Каждая деталь Fi-Ra создаётся под заказчика: от конфигурации кухни (L-образный остров или прямая линия из пяти шкафов) до вариантов обустройства гостиной и спальни. В кухонной зоне можно установить варочную панель, вытяжку, холодильник и посудомоечную машину, а в гостиной — лаунж-зону или даже домашний кинотеатр с проектором и акустикой. Санузел оборудован полноценным унитазом и раковиной, а также на выбор — душевой кабиной или ванной.

Вход в дом реализуется через кухню, что удобно для организации пространства. На второй уровень ведёт полноценная лестница с интегрированными системами хранения, а антресоли соединены широким мостиком. Одну из антресолей можно использовать как спальню, другую — как рабочий кабинет или дополнительную зону отдыха. Внутренняя отделка выполнена из прочных материалов: ламината, МДФ, ПВХ-панелей с имитацией мрамора, а также элементов из массива дуба и открытых балок.

Fi-Ra полностью утеплён: стены и потолок защищены каменной ватой Izocam, а для дополнительной гидроизоляции используется плёнка Onduline. Отопление и кондиционирование не входят в базовую комплектацию, но производитель оставляет возможность установки любых систем по желанию клиента — от мини-сплитов до более мощных решений для холодного климата.

С точки зрения мобильности, Fi-Ra ближе к стационарным домам: его перевозят на специальном шасси AL-KO с разными осями и торсионной подвеской, но перемещать такой дом часто не получится — обычно его доставляют на участок и подключают к коммуникациям. Это решение для тех, кто ценит комфорт и индивидуальность, а не постоянные переезды.

В сегменте мобильных домов уже встречались проекты, вдохновлённые минимализмом и природой, — например, компактный дом Isis Garden в Португалии, о котором рассказывалось в другом материале о японском подходе к автономному жилью

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