Испытание огнем: Firefly Aerospace проведет ключевой запуск перед переходом на новую версию ракеты

1 марта 2026, 18:25
Firefly Aerospace готовит запуск ракеты Alpha после серии неудач и долгого перерыва
Firefly Aerospace возвращается к запускам после 10-месячного простоя, вызванного двумя авариями Alpha. Компания рассчитывает восстановить доверие к своей ракете и завершить испытания перед переходом к новой модификации. Эксперты следят за развитием событий, ведь на кону - репутация и будущее частных космических перевозок.
Firefly Aerospace вновь выходит на стартовую линию после почти годового перерыва, вызванного очередными неудачами с ракетой «Альфа». Для развивающегося рынка пусковых услуг в США это событие может стать определяющим: компания намерена не только вернуть доверие к своим носителям, но и доказать, что способна быстро учиться на ошибках и двигаться дальше.
Миссия под названием «Лестница в семь» (или просто седьмой запуск) станет седьмым по счету пуском «Альфы» и первым после прошлогодней аварии, когда ракета не смогла вывести на орбиту прототип спутника для Lockheed Martin. Тогда первая ступень разрушилась сразу после отделения, и полезная нагрузка была потеряна. Вскоре после этого, в сентябре, произошел еще один инцидент — взрыв ускорителя во время предстартовых испытаний, — который окончательно поставил под сомнение надежность всей программы.
Расследование показало, что причиной аварии на первом этапе стала технологическая ошибка: незначительное загрязнение углеводородами привело к разрушению узлов. Важно отметить, что конструктивных дефектов самой ракеты обнаружено не было, поэтому Firefly Aerospace сосредоточилась на доработке процессов и подготовке к новому старту.
Теперь компания решила использовать седьмой запуск не для коммерческих миссий, а в качестве полноценного испытания: вместо полезной нагрузки Lockheed Martin на борту будет демонстрационный груз, чтобы еще раз проверить все системы «Альфы» в реальных условиях. На космодроме Ванденберг в Калифорнии уже проведено успешное статическое включение двигателей Reaver, и теперь команда готовится к новому старту, намеченному не ранее 1 марта.
Этот запуск станет последним для версии Alpha Block I. Впереди у Firefly Aerospace переход к модернизированной конструкции Block 2, которая будет выше на 2,13 метра, получит новые композитные материалы, улучшенную термозащиту, а также обновленные системы управления и электропитания. Все это должно повысить надежность и ускорить производство ракет.
Пока из шести орбитальных запусков «Альфы» полностью успешными были только два. Однако Firefly Aerospace не ограничивается только ракетами: компания уже добилась исторического достижения — ее беспилотный лунный посадочный модуль Blue Ghost стал первым частным аппаратом, успешно завершившим мягкую посадку и миссию на поверхности Луны. В марте прошлого года Blue Ghost доставил на Луну научные приборы НАСА, что стало важным технологическим прорывом для отрасли.
Сейчас внимание специалистов приковано к предстоящему запуску: успех или новые неудачи могут серьезно повлиять на позицию Firefly Aerospace на рынке и определить дальнейшее развитие коммерческих космических перевозок в США. В условиях растущей конкуренции и ужесточения требований к безопасности эта миссия становится экзаменом не только для техники, но и для всей команды инженеров и управленцев.
