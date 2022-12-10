Фирма Abt подписала соглашение о сотрудничестве с Cupra, чтобы блеснуть в гонках Formula E

Предстоящий сезон стартует в январе 2023 года в Мексике. Команда Abt Cupra Formula E начнет серию с гонщиками Робином Фрайнсом (Нидерланды) и Нико Мюллером (Швейцария).

Базирующаяся в Кемптене автоспортивная команда впервые заявила о возвращении в «Формулу-Е» в мае текущего года. Но официальное название команды оставалось открытым до сих пор.

Cupra не может рассматриваться как полноценный производитель для данных гонок. Команда получает привод от Mahindra Racing, которая сотрудничает с коллегами из ZF. Шасси разработано и построено французской компанией Spark. Таким образом, марка Seat, в первую очередь, берет на себя роль титульного спонсора и отвечает за лакокрасочные операции гоночного автомобиля.

Дизайн болида – дань аккумуляторно-электрическому концепт-кару Cupra UrbanRebel, дорожная версия которого должна появиться в 2025 году.

«Racing лежит в основе ДНК нашего бренда, а потому с Cupra мы выходим побеждать, - заявил Уэйн Гриффитс, генеральный директор Cupra. - Сегодня подходящее время, чтобы сделать рывок вперед и присоединиться к величайшему в мире соревнованию в области электромотоспорта. И я не могу дождаться, когда команда ABT Cupra Formula E будет соревноваться в самых знаковых городах планеты».

Cupra уже 2 года соревнуется вместе с Abt в Extreme E - гоночной серии для электрических вседорожников. Кроме того, испанская марка разработала электромобиль Cupra e-Racer для серии ETCR.

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