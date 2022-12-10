Фирма Abt подписала соглашение о сотрудничестве с Cupra, чтобы блеснуть в гонках Formula E
Предстоящий сезон стартует в январе 2023 года в Мексике. Команда Abt Cupra Formula E начнет серию с гонщиками Робином Фрайнсом (Нидерланды) и Нико Мюллером (Швейцария).
Базирующаяся в Кемптене автоспортивная команда впервые заявила о возвращении в «Формулу-Е» в мае текущего года. Но официальное название команды оставалось открытым до сих пор.
Cupra не может рассматриваться как полноценный производитель для данных гонок. Команда получает привод от Mahindra Racing, которая сотрудничает с коллегами из ZF. Шасси разработано и построено французской компанией Spark. Таким образом, марка Seat, в первую очередь, берет на себя роль титульного спонсора и отвечает за лакокрасочные операции гоночного автомобиля.
Дизайн болида – дань аккумуляторно-электрическому концепт-кару Cupra UrbanRebel, дорожная версия которого должна появиться в 2025 году.
«Racing лежит в основе ДНК нашего бренда, а потому с Cupra мы выходим побеждать, - заявил Уэйн Гриффитс, генеральный директор Cupra. - Сегодня подходящее время, чтобы сделать рывок вперед и присоединиться к величайшему в мире соревнованию в области электромотоспорта. И я не могу дождаться, когда команда ABT Cupra Formula E будет соревноваться в самых знаковых городах планеты».
Cupra уже 2 года соревнуется вместе с Abt в Extreme E - гоночной серии для электрических вседорожников. Кроме того, испанская марка разработала электромобиль Cupra e-Racer для серии ETCR.
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-
09.12.2022, 21:32
То ли автомобиль, то ли скутер приедет покорять сердца французов
В 2023 году на французском рынке стартуют продажи трехколесного электромобиля-скутера Carver. Уже озвучены тарифы и началась работа по созданию сети продаж нидерландского «трехколесника».Читать далее
-
09.12.2022, 16:53
Во главе Tesla может встать китаец
Интересные новости пришли из Китая. Якобы Илон Маск согласился уйти с поста генерального директора Tesla и назначить своим преемником Тома Чжу Сяотуна, президента Tesla China.Читать далее
-
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В России начали чаще угонять автомобили такси: очередной дикий случай из Волгограда
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Автомобиль с мертвым водителем попал в ДТП
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Техника управления автомобилем в зимний период имеет свои нюансы. Ошибки, которые могут сойти с рук летом, зимой чреваты серьезными проблемами. Например, не стоит зимой включать нейтральную передачу перед поворотом. И вот почему.Читать далее
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