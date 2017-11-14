14 ноября 2017, 16:11
Fisker научит электрокары проезжать 800 километров
На выставке потребительской электроники CES, которая пройдет в январе следующего года, Fisker представит специальную технологию для электрокаров. Она позволит хранить энергию и создавать твердотельные батареи с большей площадью поверхности, лучшей проводимостью и плотностью.
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Производитель намерен устанавливать новые батареи на свои серийные автомобили. Правда, произойдет это не раньше 2023 года. Такая технология, конечно, скажется и на стоимости машин – они будут дороже на треть по сравнению с обычными электрокарами.
Между тем, первый электрокар компании построят на платформе из карбона и алюминия, поэтому вес новинки удастся удержать на низком уровне. В целом, автомобиль будет весить примерно на 20% меньше своих конкурентов с аналогичными габаритами.
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