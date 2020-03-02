2 марта 2020, 20:53
Fisker рассказала подробности об электрическом кроссовере Ocean
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Фото: autoreview.ru
Компания Fisker берегла последние детали о своем электрическом кроссовере до Женевского автосалона, но, как и первый показ, официальная премьера оказалась немного скомкана.
Фото: autoreview.ru
Фото: autoreview.ru
Фото: autoreview.ru
Фото: autoreview.ru
Фото: autoreview.ru
Фото: autoreview.ru
Фото: autoreview.ru
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После отмены автосалона в Женеве американская компания Fisker официально опубликовала данные о своем электрическом паркетнике. Хотя из нового назвали только цену и начало серийного производства. Габариты кроссовера следующие: ширина — 1930 мм, а высота — 1615 мм. Объем багажника у Ocean — 566 литров. На крыше автомобиля размещена солнечная батарея. При эксплуатации Ocean в регионах с большим количеством солнечных дней, она может давать электричества для пробега до 1600 км в год.
Оснащение Ocean компания Fisker держит по-прежнему в секрете. Неизвестно у кроссовера будет один или два электродвигателя, по предварительной информации, топовый кроссовер Ocean сможет проехать без подзарядки 480 км.
Серийное производство Fisker Ocean намечено на конец 2021 года. На городских улицах модель появится не раньше 2022 года. Заказать новый кроссовер можно уже сейчас по цене от 37 тыс. 499 долларов. Электрокар будет продаваться как в США, так и в Европе.
Комментарии
Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Форестер конечно красава. Самый безопасный кроссовер это гордое звание. Хотя ребят, будем честными, ну разве кто то сомневался в безопасности форика? Машина, которая практически идеальна по всем параметрам. Думаю таких мало, но зато теперь еще и эксперты подтвердили мою точку зрения.
Вот прав автор насчет Twizy. Зачем в России крохотный автомобиль, с малым запасом хода и никаким багажником? Единственный его плюс - заряжать можно на кухне и парковать хоть на балконе. Но и этот плюс оказывается весьма сомнительным, когда стоишь в пробке рядом с огромным, пыхтящим и ни разу не экологичным ...
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