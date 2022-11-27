ФК «Зенит» и «АвтоВАЗ» отныне единое целое. Игрокам петербургского клуба Lada Vesta NG понравилась

Со стороны многократного чемпиона России по футболу документ завизировал генеральный директор ФК «Зенит» Александр Медведев, подпись «АвтоВАЗа» поставил президент Максим Соколов.

ВАЗ (Lada) Vesta От 1.6 л, 106 л.с Новый от 945 000 до 2 460 000 Р

«Мы рады приветствовать надежного партнера в лице Lada в 15-миллионной семье участников и болельщиков «Зенита», - заявил на торжественной церемонии Александр Иванович. - У нас общие ценности - мы стремимся всегда быть первыми и работать над внедрением инновационных идей. Новое сотрудничество пойдет на пользу не только обоим брендам, но и развитию российского футбола в целом».

Отныне «АвтоВАЗ» получает возможность для проведения совместных маркетинговых активностей: конкурсов и розыгрышей в соцсетях, право на размещение рекламы на LED-бортах и экранах в чаше «Газпром-Арены».

На домашних матчах «зенитовские» болельщики смогут познакомиться с модельным рядом Lada, а гости первых домашних матчей 2023 года, оформившие карту болельщика (Fan ID — документ о праве посещения отдельных спортивных турниров), получат возможность выиграть автомобиль Lada Granta. Александр Медведев пообещал, что розыгрыш будет честным, «своих» не будет.

Автомобиль, кстати, уже выставлен перед входом на «Зенит-Арену», и вызывает широкий интерес у фанатов сильнейшего российского футбольного клуба. По словам гендиректора ФК «Зенит», первые Lada Vesta NG уже были представлены игрокам команды на тренировочной базе в Удельной. По словам г-на Медведева, автомобили футболистам понравились, в том числе легионерам, которых в клубе немало. Максим Соколов, отвечая на вопрос корреспондента 110km.ru, отметил, что «зенитовцы» будут ездить как на седанах, так и на универсалах – кто что выберет.

До этого, напомним, у «Зенита» был подписан спонсорский контракт с компанией Nissan. Но в силу известных событий, ему пришел конец. Александр Медведев заявил, что игрокам предложили по-прежнему ездить на «Мурано» и «ИксТрейлах», правда, за свои деньги. Все до единого отказались и дружно пересели на спонсорские «Весты».

Гендиректор ФК «Зенит» вспомнил, что в далеком прошлом сам был владельцем «Лады» - 5 лет управлял ВАЗ-2105, и у него остались только добрые воспоминания. Свою историю озвучил и Максим Юрьевич. Его друзья как-то ехали по высокоскоростной трассе М-11 «Нева» и искренне удивились, когда на полном ходу их Porsche Cayenne обогнала «какая-то Lada». Догнать ее стоило больших усилий. Оказалось, что вызов немецкому «премиалу» бросила Lada Vesta Sport, да еще в «заряженном» варианте. Что называется, бывает и такое.

Сотрудничество петербургского клуба и «АвтоВАЗа» рассчитано первоначально до конца сезона-2022-2023 г.г., дальше будет видно.

После торжественной презентации проекта состоялся футбольный матч «Зенит» (СПБ) - Спартак» (М), собравший под крышей роскошной «Газпром-Арены» более 51 тыс. зрителей. На радость жителям города на Неве, игра закончилась победой действующего чемпиона России 4:2 (по пенальти).

Упомянутые модели: ВАЗ (Lada) Vesta (от 599 000 Р )

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