ФК «Зенит» и «АвтоВАЗ» отныне единое целое. Игрокам петербургского клуба Lada Vesta NG понравилась
Фото: 110km.ru
Фото: Lada
Фото: Lada
Фото: Lada
Фото: 110km.ru
Фото: 110km.ru
Фото: 110km.ru
Фото: 110km.ru
Со стороны многократного чемпиона России по футболу документ завизировал генеральный директор ФК «Зенит» Александр Медведев, подпись «АвтоВАЗа» поставил президент Максим Соколов.
Отныне «АвтоВАЗ» получает возможность для проведения совместных маркетинговых активностей: конкурсов и розыгрышей в соцсетях, право на размещение рекламы на LED-бортах и экранах в чаше «Газпром-Арены».
На домашних матчах «зенитовские» болельщики смогут познакомиться с модельным рядом Lada, а гости первых домашних матчей 2023 года, оформившие карту болельщика (Fan ID — документ о праве посещения отдельных спортивных турниров), получат возможность выиграть автомобиль Lada Granta. Александр Медведев пообещал, что розыгрыш будет честным, «своих» не будет.
Автомобиль, кстати, уже выставлен перед входом на «Зенит-Арену», и вызывает широкий интерес у фанатов сильнейшего российского футбольного клуба. По словам гендиректора ФК «Зенит», первые Lada Vesta NG уже были представлены игрокам команды на тренировочной базе в Удельной. По словам г-на Медведева, автомобили футболистам понравились, в том числе легионерам, которых в клубе немало. Максим Соколов, отвечая на вопрос корреспондента 110km.ru, отметил, что «зенитовцы» будут ездить как на седанах, так и на универсалах – кто что выберет.
До этого, напомним, у «Зенита» был подписан спонсорский контракт с компанией Nissan. Но в силу известных событий, ему пришел конец. Александр Медведев заявил, что игрокам предложили по-прежнему ездить на «Мурано» и «ИксТрейлах», правда, за свои деньги. Все до единого отказались и дружно пересели на спонсорские «Весты».
Гендиректор ФК «Зенит» вспомнил, что в далеком прошлом сам был владельцем «Лады» - 5 лет управлял ВАЗ-2105, и у него остались только добрые воспоминания. Свою историю озвучил и Максим Юрьевич. Его друзья как-то ехали по высокоскоростной трассе М-11 «Нева» и искренне удивились, когда на полном ходу их Porsche Cayenne обогнала «какая-то Lada». Догнать ее стоило больших усилий. Оказалось, что вызов немецкому «премиалу» бросила Lada Vesta Sport, да еще в «заряженном» варианте. Что называется, бывает и такое.
Сотрудничество петербургского клуба и «АвтоВАЗа» рассчитано первоначально до конца сезона-2022-2023 г.г., дальше будет видно.
После торжественной презентации проекта состоялся футбольный матч «Зенит» (СПБ) - Спартак» (М), собравший под крышей роскошной «Газпром-Арены» более 51 тыс. зрителей. На радость жителям города на Неве, игра закончилась победой действующего чемпиона России 4:2 (по пенальти).
-
17.11.2022, 16:51
В Тольятти собрали первые Lada Vesta NG
Перенос производства флагманского семейства Lada Vesta из Ижевска в Тольятти идет в соответствии с планом. На предприятии собрали первые экземпляры обновленной модели с индексом NG. Серийное производство запустят весной 2023 года, но есть один нюанс.Читать далее
-
14.11.2022, 08:30
10 самых продаваемых автомобилей в России подорожали за 10 месяцев на 17%
В период с января по начало ноября 2022 года самые продаваемые на сегодняшний день автомобили в России добавили в цене, в среднем, 17%. Аналитический отдел агрегатора 110km.ru проследил тенденцию, сложившуюся на отечественном авторынке.Читать далее
-
03.11.2022, 18:44
Антиблокировка тормозов Lada Vesta и Lada Largus будет думать по-китайски
Как проинформировала группа Avtograd news на своей страничке «ВКонтакте», стали известны имена производителей, которым «АвтоВАЗ» отдаст предпочтение при технической комплектации Lada Vesta. Читать далее
-
21.10.2022, 13:09
Белорусские Lada Vesta SW предлагают россиянам по 1,2 млн рублей
Белорусский импортер Lada выставил на продажу ограниченную партию универсалов Vesta SW и кросс-универсалов Vesta SW Cross в «досанкционном» богатом оснащении. Автомобили предлагают забронировать онлайн.Читать далее
-
20.10.2022, 14:02
Возобновление производства Lada Vesta оказалось под вопросом
Неделю назад на АвтоВАЗе сварили первые кузова для обновленной Lada Vesta NG. Серийное производство планировали начать в марте 2023 года. Сейчас пошли слухи, что старт перенесут минимум на полгода.Читать далее
-
20.10.2022, 12:57
Цена колеса Lada Vesta шокировала россиян
Один из посетителей дилерского центра Lada в Москве сфотографировал и опубликовал в соцсетях ценник на колесе для «Весты». Можете попробовать угадать, сколько стоит один 17-дюймовый диск в сборе с покрышкой Nokian. Фотофакт мы разместили ниже в тексте.Читать далее
-
17.11.2022, 16:51
В Тольятти собрали первые Lada Vesta NG
Перенос производства флагманского семейства Lada Vesta из Ижевска в Тольятти идет в соответствии с планом. На предприятии собрали первые экземпляры обновленной модели с индексом NG. Серийное производство запустят весной 2023 года, но есть один нюанс.Читать далее
-
14.11.2022, 08:30
10 самых продаваемых автомобилей в России подорожали за 10 месяцев на 17%
В период с января по начало ноября 2022 года самые продаваемые на сегодняшний день автомобили в России добавили в цене, в среднем, 17%. Аналитический отдел агрегатора 110km.ru проследил тенденцию, сложившуюся на отечественном авторынке.Читать далее
-
03.11.2022, 18:44
Антиблокировка тормозов Lada Vesta и Lada Largus будет думать по-китайски
Как проинформировала группа Avtograd news на своей страничке «ВКонтакте», стали известны имена производителей, которым «АвтоВАЗ» отдаст предпочтение при технической комплектации Lada Vesta. Читать далее
-
21.10.2022, 13:09
Белорусские Lada Vesta SW предлагают россиянам по 1,2 млн рублей
Белорусский импортер Lada выставил на продажу ограниченную партию универсалов Vesta SW и кросс-универсалов Vesta SW Cross в «досанкционном» богатом оснащении. Автомобили предлагают забронировать онлайн.Читать далее
-
20.10.2022, 14:02
Возобновление производства Lada Vesta оказалось под вопросом
Неделю назад на АвтоВАЗе сварили первые кузова для обновленной Lada Vesta NG. Серийное производство планировали начать в марте 2023 года. Сейчас пошли слухи, что старт перенесут минимум на полгода.Читать далее
-
20.10.2022, 12:57
Цена колеса Lada Vesta шокировала россиян
Один из посетителей дилерского центра Lada в Москве сфотографировал и опубликовал в соцсетях ценник на колесе для «Весты». Можете попробовать угадать, сколько стоит один 17-дюймовый диск в сборе с покрышкой Nokian. Фотофакт мы разместили ниже в тексте.Читать далее
- 1 327 000 РВАЗ (Lada) Vesta 2020 в Москве
- 1 147 000 РВАЗ (Lada) Vesta 2022 в Москве
- 818 000 РВАЗ (Lada) Vesta 2017 в Москве
- 1 035 000 РВАЗ (Lada) Vesta 2019 в Москве
- 987 000 РВАЗ (Lada) Vesta 2019 в Москве
- 870 000 РВАЗ (Lada) Vesta 2019 в Москве
- 1 435 000 РВАЗ (Lada) Vesta 2021 в Москве
- 1 370 000 РВАЗ (Lada) Vesta 2021 в Москве
- 1 199 000 РВАЗ (Lada) Vesta 2020 в Москве
- 930 000 РВАЗ (Lada) Vesta 2019 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий