Дом на колёсах за 2,5 млн долларов: чем впечатляет новый флагман Marathon Coach

Флагманский автодом Marathon Coach 1427: новые стандарты роскоши на колесах

Американский производитель Marathon Coach представил ультралюксовый автодом на базе шасси Prevost H3-45. Новинка выделяется не только техническими решениями, но и уровнем комфорта, который редко встречается даже в премиальных отелях. Что скрывается за ценником от 2,5 млн долларов и почему этот моторхоум уже называют эталоном в своем классе - разбираемся в деталях.

Американский производитель Marathon Coach представил ультралюксовый автодом на базе шасси Prevost H3-45. Новинка выделяется не только техническими решениями, но и уровнем комфорта, который редко встречается даже в премиальных отелях. Что скрывается за ценником от 2,5 млн долларов и почему этот моторхоум уже называют эталоном в своем классе - разбираемся в деталях.

Marathon Coach из Орегона вновь удивил рынок, представив свой новый флагман - моторхоум Coach 1427 Class A. Эта модель построена на канадском шасси Prevost H3-45, которое давно считается одним из самых надежных и долговечных в индустрии больших автодомов. Его длина составляет внушительные 13,7 метра, что позволяет реализовать просторную планировку с центральным проходом и раздвижной системой для увеличения жилого пространства на стоянках.

В технической части автодом оснащен двигателем Volvo D13 мощностью 500 л.с., работающим в паре с 6-ступенчатым автоматом Allison. Пневматическая подвеска обеспечивает плавность хода, а высокий пол дает возможность разместить по всей длине кузова огромные багажные отсеки. Это особенно важно для длительных путешествий, когда требуется перевозить не только личные вещи, но и запас оборудования и продуктов.

Фото: Marathon Coach

Внутри Coach 1427 реализованы фирменные решения Marathon, которые выводят понятие «дом на колесах» на новый уровень. Среди ключевых опций - интеллектуальная электрическая система TechLink, управляющая всеми внутренними процессами и оптимизирующая энергопотребление. Для автономности предусмотрен генератор Kohler на 20 кВт с функцией Auto-Gen, четыре крышных кондиционера, а также запатентованная канализационная система Freedom Plus. Интернет Starlink RV In Motion позволяет оставаться на связи даже в движении, а теплый пол по всему салону добавляет уюта в любое время года.

Интерьер выполнен с акцентом на премиальные материалы: шкафы Portabella и Royal Pewter, матовые стены White Ash, столешницы Supreme Flux. Кухня оборудована техникой Fisher & Paykel, а в гостиной установлены кожаная мебель, два кресла, L-образный диван-столовая и журнальный столик с выдвижным телевизором на 32 дюйма. За звук отвечает аудиосистема Crestron с мощным усилителем и качественной акустикой, а несколько ЖКИ телевизоров обеспечивают развлекательный контент для всех пассажиров.

Фото: Marathon Coach

В спальне - большая регулируемая кровать king-size, а шкаф можно трансформировать в два отдельных спальных места, что делает планировку универсальной для семьи или гостей. Внешний облик автодома сдержанно-элегантен, без излишней вычурности, что подчеркивает статус модели в верхнем сегменте рынка.

Если Вы не знали, Marathon Coach - один из ведущих американских производителей люксовых автодомов, специализирующийся на индивидуальных конверсиях шасси Prevost. Компания работает с 1983 года и за это время выпустила более 1300 уникальных моторхоумов, каждый из которых собирается вручную по индивидуальному заказу. Marathon Coach известен внедрением инновационных инженерных решений и высоким уровнем кастомизации, что позволяет клиентам выбирать не только отделку, но и техническое оснащение под свои задачи. Продукция бренда традиционно востребована среди состоятельных путешественников и владельцев крупных бизнесов в США.

Фото: Marathon Coach

Судя по комплектации и уровню автоматизации, Marathon Coach 1427 способен обеспечить длительную автономную жизнь без потери комфорта. Цены на такие модели стартуют от 2,5 млн долларов, а итоговая стоимость зависит от выбранных опций и пожеланий заказчика. Такой подход формирует новый стандарт в сегменте домов на колесах, где сочетаются инженерная надежность, технологичность и роскошь.