Новая модель Velotric Discover M удивляет автоматическим переключением передач и ценой ниже конкурентов

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Polestar Pontiac Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

11 февраля 2026, 20:18

Флагманский электровелосипед Velotric Discover M: автоматическая трансмиссия за 2500 долларов

Флагманский электровелосипед Velotric Discover M: автоматическая трансмиссия за 2500 долларов

Новая модель Velotric Discover M удивляет автоматическим переключением передач и ценой ниже конкурентов

Флагманский электровелосипед Velotric Discover M: автоматическая трансмиссия за 2500 долларов

Velotric представил свой новый флагманский электровелосипед Discover M, который выделяется автоматической трансмиссией и привлекательной стоимостью. Эта модель нацелена на тех, кто ищет максимальный комфорт и современные технологии без переплат. Почему именно сейчас этот электробайк может изменить рынок - в нашем материале.

Velotric представил свой новый флагманский электровелосипед Discover M, который выделяется автоматической трансмиссией и привлекательной стоимостью. Эта модель нацелена на тех, кто ищет максимальный комфорт и современные технологии без переплат. Почему именно сейчас этот электробайк может изменить рынок - в нашем материале.

Появление Velotric Discover M на рынке электровелосипедов стало событием для всех, кто стремится к развитию городского транспорта и ищет новые решения для передвижения. В условиях, когда цены на современные электробайки продолжают расти, а требования к комфорту и технологичности только увеличиваются, результаты таких моделей выглядят особенно актуальными. Velotric Discover M не просто очередная инновация - это попытка сделать электровелосипеды безопасными для окружающей среды, не жертвуя при этом качеством и надежностью.

Главная особенность Discover M — полностью автоматическая трансмиссия Это решение особенно оценят те, кто устал от постоянных переключений в городском потоке или на загородной местности. Такой подход позволяет не только повысить комфорт, но и сделать поездку более безопасной, ведь водитель может полностью сосредоточиться на дороге.

В техническом плане Discover M получил электромотор, способный развивать достойную скорость и обеспечивать уверенное ускорение даже при полном оснащении. Аккумулятор рассчитан на длительные поездки, система управления позволяет контролировать расход энергии и выбирать оптимальные режимы работы. Инженеры Velotric обеспечивают простоту обслуживания и надежность, что особенно важно для российских условий эксплуатации.

Дизайн велосипеда выполнен в современном стиле: лаконичные линии, прочная рама и эргономичная посадка. Все элементы управления понятны, дисплей отображает всю необходимую информацию о состоянии батареи, скорости и выбранном режиме. Несмотря на флагманский статус, Discover M не выглядит вычурно - напротив, он подкупает свою практичность и продуманность.

Особого внимания заслуживает ценовая политика Velotric. В то время как конкуренты с аналогичными технологиям стоят значительно больше, Discover M стоит всего 2500 долларов. Это делает его одним из наиболее доступных электровелосипедов с автоматической коробкой передач на рынке. Такой шаг может серьезно изменить расстановку сил в сегменте и подтолкнуть других производителей к пересмотру ценовой политики.

Появление Discover M - это не просто очередная премьера, а сигнал о том, что рынок электровелосипедов становится все более зрелым и ориентированным на реальных пользователей. Автоматизация, надежность и доступность – вот три набора, на которых строится успех этой модели. В ближайшее время можно ожидать, что подобные решения станут стандартом для среднестатистических электробайков, а конкуренция в этом сегменте только усилится.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Гибридный Deepal G318: старт сборки в Калининграде и особенности для России
Changan CS35MAX: старт продаж нового поколения кроссовера в России
Tenet T7 неожиданно стал лидером продаж SUV, сместив Haval Jolion
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
E Premium
Cadillac STS и еще 30 моделей
Электромобили Premium
Xiaomi SU7 и еще 37 моделей
C Premium
Citroen DS4 и еще 6 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Владивосток Уфа Саратов
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться