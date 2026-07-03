Премиальный гибрид удивляет не только комфортом, но и спорными решениями

Флагманский GAC S9: роскошь, экономия и неожиданные компромиссы в деталях

На российском рынке появился новый премиальный кроссовер. Модель обещает высокий уровень комфорта. Впечатляет экономичностью и необычными опциями. Но не все решения порадуют покупателей.

На российском рынке появился новый премиальный кроссовер. Модель обещает высокий уровень комфорта. Впечатляет экономичностью и необычными опциями. Но не все решения порадуют покупателей.

В 2026 году российский сегмент премиальных кроссоверов пополнился заметной новинкой - GAC S9. Этот автомобиль сразу привлек внимание своими размерами и заявленным уровнем комфорта, который сравнивают с бизнес-джетами. Однако за эффектной внешностью скрываются не только достоинства, но и ряд особенностей, которые могут удивить даже опытных автолюбителей.

GAC S9 выделяется внушительной длиной более пяти метров и выразительным дизайном передней части, где широкая светодиодная полоса напоминает элементы традиционной китайской архитектуры. Несмотря на массивный облик, дорожный просвет составляет всего 188 мм, что ограничивает возможности машины на сложных участках. Производитель позиционирует модель как городской вариант, не рассчитанный на серьезное бездорожье. Низкий клиренс и длинная база делают автомобиль уязвимым на обледенелых дорогах и высоких бордюрах, а повреждение пластиковых элементов может обойтись недешево.

Особое внимание привлекают задние фонари с анимацией: на диодной панели могут появляться движущиеся изображения, например, гуси или гитары. Для российского рынка производитель отказался от выдвижных дверных ручек, выбрав классические - это решение повысило надежность эксплуатации зимой.

Внутри кроссовера царит минимализм: все управление, включая климат, сосредоточено на большом 15,6-дюймовом экране на базе HarmonyOS. Физические кнопки отсутствуют полностью. В отделке использованы кожа наппа и натуральный шпон американского ореха. Мультимедийная система поддерживает беспроводное подключение смартфонов и полностью русифицирована, однако голосовой помощник не всегда срабатывает с первого раза.

Несмотря на статус флагмана, эргономика вызывает вопросы. Передние кресла могут показаться короткими для высоких водителей, а ремни безопасности не регулируются по высоте. К этому добавляются камеры кругового обзора со средним качеством изображения, отсутствие холодильника в подлокотнике и невозможность открыть панорамную крышу для проветривания - люка просто нет. Также отсутствуют привычные для премиум-класса мелочи вроде очечника и потолочных ручек. Отсутствие физических дублеров управления климатом может создать неудобства в морозы или при сбоях электроники.

Интересно, что максимальный комфорт в салоне предназначен для переднего пассажира: его кресло оснащено выдвижной оттоманкой, режимом «нулевой гравитации» и продвинутым массажем. Водителю и задним пассажирам доступны менее продвинутые опции. На втором ряду много места, есть электрорегулировки спинок, но потолочные мониторы, предлагаемые на домашнем рынке, в России не доступны.

Техническая часть построена на последовательной гибридной схеме: бензиновый мотор объемом 1,5 литра и мощностью 156 л. с. работает только как генератор, заряжая батарею CATL на 44,5 кВт*ч. Два электромотора суммарно выдают 340 л. с., обеспечивая полный привод. На электротяге автомобиль способен проехать до 208 км, а общий запас хода превышает 1000 км. Для заправки подходит бензин АИ-92. При полностью заряженной батарее расход топлива составляет 1,3 литра на 100 км, но при разряженной батарее он увеличивается до 7-8 литров, что все равно считается отличным показателем для такого крупного кроссовера.

Система SDC с электронноуправляемыми амортизаторами хорошо справляется с мелкими неровностями, но низкий клиренс ограничивает возможности на проселочных дорогах. Налог рассчитывается исходя из мощности электромоторов, а в некоторых регионах для гибридов действуют льготы.

GAC S9 можно эксплуатировать без зарядки от сети - бензиновый двигатель будет автоматически подзаряжать батарею, хотя расход топлива при этом увеличится. В целом, модель сочетает в себе современные технологии, высокий уровень комфорта и экономичность, но требует внимательного отношения к деталям и особенностям эксплуатации.