В России стартуют продажи нового гибридного кроссовера GAC S9: чем удивит комплектация SX Premium

Флагманский гибрид GAC S9 выходит в России: комплектация и особенности

Компания GAC официально представила на российском рынке свой новый гибридный кроссовер GAC S9 в топовой версии SX Premium. Россия оказалась в числе первых стран, где стартуют продажи этой модели. В материале - подробности о комплектации, опциях и причинах, почему производитель делает ставку именно на наш рынок. Какие преимущества и нюансы стоит учитывать - рассказываем ниже.

Компания GAC официально представила на российском рынке свой новый гибридный кроссовер GAC S9 в топовой версии SX Premium. Россия оказалась в числе первых стран, где стартуют продажи этой модели. В материале - подробности о комплектации, опциях и причинах, почему производитель делает ставку именно на наш рынок. Какие преимущества и нюансы стоит учитывать - рассказываем ниже.

GAC расширяет свое присутствие в России, выводя на рынок новый флагманский гибридный кроссовер GAC S9. По данным 110km.ru, российские автолюбители одними из первых в мире получат доступ к этой модели, что подчеркивает стратегическую значимость страны для бренда. Уже в ближайшее время автомобиль появится у официальных дилеров.

Как рассказали 110km.ru в пресс-службе российского офиса GAC, кроссовер S9 будет доступен в единственной богатой комплектации SX Premium, которая включает широкий спектр современных опций. Среди них - адаптивная подвеска, трехзонный климат-контроль, отделка салона кожей Nappa и деревянными вставками, многоцветная подсветка интерьера и звукоизолирующее остекление. Для пассажиров предусмотрены кресла с функцией массажа, вентиляции и обогрева, а также электропривод регулировки спинок задних сидений. Переднее пассажирское кресло оснащено положением нулевой гравитации и оттоманкой.

Мультимедийная система представлена 15,6-дюймовым экраном с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, цифровой приборной панелью на 10,25 дюйма и проекционным дисплеем диагональю 27 дюймов. Аудиосистема включает 21 динамик, в том числе встроенные в подголовник водителя. Для интеграции онлайн-сервисов доступны VK и платформа «Яндекс Авто» с авторизацией через Яндекс ID, что позволяет использовать Яндекс Карты, Музыку и Книги прямо в автомобиле.

Особое внимание уделено адаптации к российским условиям: предусмотрены телематические сервисы для дистанционного управления, расширенный зимний пакет с обогревом лобового стекла, форсунок и рулевого колеса. В плане безопасности GAC S9 оснащен комплексом ADAS, включающим адаптивный круиз-контроль, удержание в полосе, контроль дистанции, предупреждение о столкновениях, а также системой автоматической парковки и девятью подушками безопасности, включая центральную.

Гарантийные обязательства составляют 5 лет или 150 000 км, а на элементы гибридной системы - 8 лет или 150 000 км. В комплекте идет премиальная программа помощи на дороге сроком на 5 лет. Для персонализации доступны варианты окраски кузова «Ультрачерный» и двухцветные решения, а также эксклюзивные колесные диски с плавающим логотипом GAC. Практичность подчеркивает багажник с электроприводом складывания задних сидений и функцией бесконтактного открытия двери.

Появление GAC S9 на российском рынке может указывать на дальнейшее усиление позиций китайских брендов в сегменте премиальных кроссоверов. Такой шаг создает дополнительную конкуренцию для европейских и корейских производителей, а также расширяет выбор для покупателей, ориентированных на современные технологии и высокий уровень комфорта. Ожидается, что подробности о ценах и других особенностях модели станут известны в ближайшее время с началом официальных продаж.