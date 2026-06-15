Больше не через параллельный импорт: Lynk & Co 900 под именем Nordcross теперь с гарантией и сервисом. Что получит российский автовладелец?

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Arcfox Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

15 июня 2026, 11:32

Флагманский кроссовер Lynk & Co 900 выходит в Россию под новым брендом Nordcross

Флагманский кроссовер Lynk & Co 900 выходит в Россию под новым брендом Nordcross

Больше не через параллельный импорт: Lynk & Co 900 под именем Nordcross теперь с гарантией и сервисом. Что получит российский автовладелец?

Флагманский кроссовер Lynk & Co 900 выходит в Россию под новым брендом Nordcross

Флагманский Lynk & Co 900, который долгое время был самой востребованной иномаркой на российском рынке через параллельный импорт, теперь официально сменит имя на Nordcross. Модель уже показали на заводе в Китае, а в России ждут старт продаж. Почему это событие может изменить рынок и какие особенности ждут покупателей - разбираемся в деталях.

Флагманский Lynk & Co 900, который долгое время был самой востребованной иномаркой на российском рынке через параллельный импорт, теперь официально сменит имя на Nordcross. Модель уже показали на заводе в Китае, а в России ждут старт продаж. Почему это событие может изменить рынок и какие особенности ждут покупателей - разбираемся в деталях.

Появление Lynk & Co 900 под брендом Nordcross - событие, которое может заметно повлиять на российский рынок кроссоверов. Для многих автолюбителей это не просто очередная новинка: речь идет о самой популярной иномарке, которую до сих пор можно было купить только через параллельный импорт. Теперь же модель официально выходит на рынок под новым именем, что открывает доступ к сервису, гарантии и более прозрачным условиям покупки.

Как сообщают «Китайские автомобили», Lynk & Co 900 уже был представлен на заводе Heilongjiang North Special Purpose Vehicle в Китае. Именно это предприятие выпускает автомобили для экспорта в Россию и недавно показало модель членам городского комитета Народного политического консультативного совета Китая. Подобный сценарий уже был реализован в 2025 году с кроссовером Nordcross 001, который также сначала дебютировал на этом заводе.

Техническая база Lynk & Co 900 впечатляет даже по меркам современных гибридов. Автомобиль построен на платформе SPA Evo, разработанной специально для передовых гибридных систем. В конструкции предусмотрена пневмоподвеска, что обеспечивает высокий уровень комфорта и управляемости. Габариты внушительные: длина - 5240 мм, ширина - 1999 мм, высота - 1810 мм. В зависимости от комплектации устанавливаются колеса диаметром 20 или 21 дюйм.

Базовая версия оснащается 1,5-литровым турбомотором и двумя электродвигателями - по одному на каждую ось. Совокупная мощность достигает 721 л.с., а емкость батареи составляет 44,85 кВт·ч, что позволяет проехать на электротяге до 220 км по циклу CLTC. Средняя комплектация получила 2,0-литровый турбированный двигатель и два электромотора, мощность увеличена до 734 л.с., а запас хода на электричестве - до 280 км благодаря батарее на 52,4 кВт·ч. Топовая версия выделяется тремя электромоторами (один спереди, два сзади), что дает 884 л.с. и возможность движения по диагонали за счет подруливающей задней оси.

Интересно, что завод в Китае уже работает над получением ОТТС для четырех моделей, включая автомобили с индексами GS13, GS12 и GS01. Это может означать, что в ближайшие годы российский рынок пополнится еще несколькими новыми моделями под брендом Nordcross. Важно отметить, что появление Lynk & Co 900/Nordcross происходит на фоне растущего интереса к крупным гибридным кроссоверам, что подтверждается и недавними новостями о запуске других моделей, например, Nissan Sylphy Classic, который также недавно вышел на российский рынок (подробности о старте продаж).

Судя по имеющимся данным, новая модель Nordcross может стать одним из самых технологичных и мощных кроссоверов в своем сегменте. Для покупателей это означает не только расширение выбора, но и появление новых опций, которые ранее были доступны только в премиум-сегменте. Важно, что теперь автомобили будут официально поставляться в Россию, что упростит сервисное обслуживание и повысит доверие к бренду. В целом, ситуация с Lynk & Co 900/Nordcross отражает тренд на усиление позиций китайских производителей на российском рынке и постепенное вытеснение привычных западных марок.

Упомянутые модели: Lynk & Co 900
Упомянутые марки: Lynk & Co
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Линк енд Ко

Похожие материалы Линк енд Ко

Флагманский кроссовер Lynk & Co 900 выходит в Россию под новым брендом Nordcross
Novus One: электробайк из карбона с двумя режимами и ценой выше 2 млн рублей
Nordcross 001: как крупный кроссовер с шведскими корнями адаптировали для России
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Субкомпакт-вэны
Renault Modus и еще 17 моделей
Олдтаймеры
Ferrari 250 GTO и еще 57 моделей
Компактные кроссоверы и внедорожники
Москвич 3 и еще 260 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
город Орёл Тюмень Курск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться