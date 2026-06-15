Больше не через параллельный импорт: Lynk & Co 900 под именем Nordcross теперь с гарантией и сервисом. Что получит российский автовладелец?

Флагманский кроссовер Lynk & Co 900 выходит в Россию под новым брендом Nordcross

Флагманский Lynk & Co 900, который долгое время был самой востребованной иномаркой на российском рынке через параллельный импорт, теперь официально сменит имя на Nordcross. Модель уже показали на заводе в Китае, а в России ждут старт продаж. Почему это событие может изменить рынок и какие особенности ждут покупателей - разбираемся в деталях.

Флагманский Lynk & Co 900, который долгое время был самой востребованной иномаркой на российском рынке через параллельный импорт, теперь официально сменит имя на Nordcross. Модель уже показали на заводе в Китае, а в России ждут старт продаж. Почему это событие может изменить рынок и какие особенности ждут покупателей - разбираемся в деталях.

Появление Lynk & Co 900 под брендом Nordcross - событие, которое может заметно повлиять на российский рынок кроссоверов. Для многих автолюбителей это не просто очередная новинка: речь идет о самой популярной иномарке, которую до сих пор можно было купить только через параллельный импорт. Теперь же модель официально выходит на рынок под новым именем, что открывает доступ к сервису, гарантии и более прозрачным условиям покупки.

Как сообщают «Китайские автомобили», Lynk & Co 900 уже был представлен на заводе Heilongjiang North Special Purpose Vehicle в Китае. Именно это предприятие выпускает автомобили для экспорта в Россию и недавно показало модель членам городского комитета Народного политического консультативного совета Китая. Подобный сценарий уже был реализован в 2025 году с кроссовером Nordcross 001, который также сначала дебютировал на этом заводе.

Техническая база Lynk & Co 900 впечатляет даже по меркам современных гибридов. Автомобиль построен на платформе SPA Evo, разработанной специально для передовых гибридных систем. В конструкции предусмотрена пневмоподвеска, что обеспечивает высокий уровень комфорта и управляемости. Габариты внушительные: длина - 5240 мм, ширина - 1999 мм, высота - 1810 мм. В зависимости от комплектации устанавливаются колеса диаметром 20 или 21 дюйм.

Базовая версия оснащается 1,5-литровым турбомотором и двумя электродвигателями - по одному на каждую ось. Совокупная мощность достигает 721 л.с., а емкость батареи составляет 44,85 кВт·ч, что позволяет проехать на электротяге до 220 км по циклу CLTC. Средняя комплектация получила 2,0-литровый турбированный двигатель и два электромотора, мощность увеличена до 734 л.с., а запас хода на электричестве - до 280 км благодаря батарее на 52,4 кВт·ч. Топовая версия выделяется тремя электромоторами (один спереди, два сзади), что дает 884 л.с. и возможность движения по диагонали за счет подруливающей задней оси.

Интересно, что завод в Китае уже работает над получением ОТТС для четырех моделей, включая автомобили с индексами GS13, GS12 и GS01. Это может означать, что в ближайшие годы российский рынок пополнится еще несколькими новыми моделями под брендом Nordcross. Важно отметить, что появление Lynk & Co 900/Nordcross происходит на фоне растущего интереса к крупным гибридным кроссоверам, что подтверждается и недавними новостями о запуске других моделей, например, Nissan Sylphy Classic, который также недавно вышел на российский рынок (подробности о старте продаж).

Судя по имеющимся данным, новая модель Nordcross может стать одним из самых технологичных и мощных кроссоверов в своем сегменте. Для покупателей это означает не только расширение выбора, но и появление новых опций, которые ранее были доступны только в премиум-сегменте. Важно, что теперь автомобили будут официально поставляться в Россию, что упростит сервисное обслуживание и повысит доверие к бренду. В целом, ситуация с Lynk & Co 900/Nordcross отражает тренд на усиление позиций китайских производителей на российском рынке и постепенное вытеснение привычных западных марок.