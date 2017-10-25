Флагманский Lexus стал более «самостоятельным»
По словам президента марки Йошихиро Савва, Highway Teammate обеспечит еще более продуманную безопасность и комфорт. Руководитель утверждает, что данная технология опережает все созданные аналоги, а также олицетворяет следующий шаг компании в оснащении моделей марки автономными технологиями четвертого уровня. Серийные автомобили компании получат автопилот к 2020 году.
Более того, будущему владельцу Lexus не придется ездить к официальному дилеру за получением обновления ПО - программы переходят на новую версию самостоятельно, как это происходит на смартфонах. Подобная технология осуществлена на электрокарах Tesla.
Внешность представленного Lexus LS+ не подверглась значительным изменениям. В качестве отличий от серийной версии можно отметить видоизмененную решетку радиатора Spindle Grille с ромбовидным рисунком и лазерные фары головной оптики. Технические детали компания пока не раскрыла.
Пятая генерация флагманского седана LS дебютировала на Детройтском автосалоне в январе текущего года. Компания подготовила три варианта силовой установки. Один из них подразумевает установку нового битурбированного 3,5-литрового агрегата с шестью цилиндрами. Мощность мотора составляет 420 «лошадей». Двигатель сопряжен с 10-скоростной автоматической коробкой передач. Российским покупателям новинка будет доступна до конца года.
Комплектации и технические характеристики
|Lexus LS L Premium 4.6 AT 4x4
|Год выпуска, с
|2015
|Год выпуска, по
|2017
|Кузов
|седан
|Количество дверей/мест
|4/5
|Тип двигателя
|бензиновый
|Мощность, л.с./ об/мин
|370
|Объем двигателя
|4608
|Тип трансмисии
|Автоматическая, 8-ступенчатая
|Привод
|полный
|Городской цикл
|17.0
|Загородный цикл
|8.5
|Смешанный цикл
|11.6
|Топливо
|АИ-95
|Все характеристики
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