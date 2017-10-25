25 октября 2017, 15:45

Флагманский Lexus стал более «самостоятельным»

Премиальный автопроизводитель Lexus в рамках Токийского мотор-шоу продемонстрировал концептуальное исполнение флагманского седана LS+. Модель покажет работу систем автономного управления, разработанных специалистами компании.
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  Флагманский Lexus стал более «самостоятельным» Lexus LS Флагманский Lexus стал более «самостоятельным» Lexus LS Флагманский Lexus стал более «самостоятельным» Lexus LS Флагманский Lexus стал более «самостоятельным» Lexus LS Флагманский Lexus стал более «самостоятельным»
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Система беспилотного управления называется Highway Teammate. Она позволяет транспорту самостоятельно ускоряться, тормозить, перестраиваться в другой ряд и даже совершать обгон. Также эта технология позволяет автомобилю держаться на безопасном расстоянии от других машин, а в случае необходимости предупреждает водителя об угрозе аварийной ситуации. Отметим, что автопилот работает только на скоростных трассах.

По словам президента марки Йошихиро Савва, Highway Teammate обеспечит еще более продуманную безопасность и комфорт. Руководитель утверждает, что данная технология опережает все созданные аналоги, а также олицетворяет следующий шаг компании в оснащении моделей марки автономными технологиями четвертого уровня. Серийные автомобили компании получат автопилот к 2020 году.

Более того, будущему владельцу Lexus не придется ездить к официальному дилеру за получением обновления ПО - программы переходят на новую версию самостоятельно, как это происходит на смартфонах. Подобная технология осуществлена на электрокарах Tesla.

Внешность представленного Lexus LS+ не подверглась значительным изменениям. В качестве отличий от серийной версии можно отметить видоизмененную решетку радиатора Spindle Grille с ромбовидным рисунком и лазерные фары головной оптики. Технические детали компания пока не раскрыла.

Пятая генерация флагманского седана LS дебютировала на Детройтском автосалоне в январе текущего года. Компания подготовила три варианта силовой установки. Один из них подразумевает установку нового битурбированного 3,5-литрового агрегата с шестью цилиндрами. Мощность мотора составляет 420 «лошадей». Двигатель сопряжен с 10-скоростной автоматической коробкой передач. Российским покупателям новинка будет доступна до конца года.

Комплектации и технические характеристики

Lexus LS L Premium 4.6 AT 4x4
Год выпуска, с2015
Год выпуска, по2017
Кузовседан
Количество дверей/мест4/5
Тип двигателябензиновый
Мощность, л.с./ об/мин370
Объем двигателя4608
Тип трансмисииАвтоматическая, 8-ступенчатая
Приводполный
Городской цикл17.0
Загородный цикл8.5
Смешанный цикл11.6
ТопливоАИ-95
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Отзывы по теме
Форум Lexus LS
Мужики, подскажите, как поднять задок у лексуса лс430 2002 года... Буду очень благодарен..
САНЯ
Гибридный выпуск, или электроуправление выхлопом. Кто что знает?
Речь не о патрубке Y-образной формы со встроенной электрозаслонкой в таком конструктивном исполнении http:// a-t-a.ru/ goods/ 54/ 376/ ? Знакомый дооборудовал выпуск своей Legacy такой электрошняжкой за 7к еще по весне. По сути заслонка открыта — прямоток, заслонка закрыта — сток, все играючи с пульта ...
One4e
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Флагманский Lexus стал более «самостоятельным»
{{material_121077}}Система беспилотного управления называется Highway Teammate. Она позволяет транспорту самостоятельно ускоряться, тормозить, перестраиваться в другой ряд и даже совершать обгон. Также эта технология позволяет автомобилю держаться на безопасном расстоянии от других машин, а в случае необходимости предупреждает водителя об угрозе аварийной ситуации. Отметим, что автопилот работает только на скоростных трассах.По словам президента марки Йошихиро Савва, Highway Teammate обеспечит еще более продуманную безопасность и комфорт. Руководитель утверждает, что данная технология опережает все созданные аналоги, а также олицетворяет следующий шаг компании в оснащении моделей марки автономными технологиями четвертого уровня. Серийные автомобили компании получат автопилот к 2020 году.Более того, будущему владельцу Lexus не придется ездить к официальному дилеру за получением обновления ПО - программы переходят на новую версию самостоятельно, как это происходит на смартфонах. Подобная технология осуществлена на электрокарах Tesla.Внешность представленного Lexus LS+ не подверглась значительным изменениям. В качестве отличий от серийной версии можно отметить видоизмененную решетку радиатора Spindle Grille с ромбовидным рисунком и лазерные фары головной оптики. Технические детали компания пока не раскрыла.Пятая генерация флагманского седана LS дебютировала на Детройтском автосалоне в январе текущего года. Компания подготовила три варианта силовой установки. Один из них подразумевает установку нового битурбированного 3,5-литрового агрегата с шестью цилиндрами. Мощность мотора составляет 420 «лошадей». Двигатель сопряжен с 10-скоростной автоматической коробкой передач. Российским покупателям новинка будет доступна до конца года.
2017-10-25
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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