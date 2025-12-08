MG7 с турбомотором 2.0 и привлекательной ценой: британско-китайский бренд удивляет Австралию

Флагманский седан MG7 второго поколения выходит на рынок Австралии с новым мотором

MG Motor расширяет присутствие на мировом рынке. Новый MG7 теперь доступен в Австралии. Модель получила мощный турбодвигатель и интересную цену. Подробности о комплектациях и особенностях читайте далее. Узнайте, чем MG7 может удивить покупателей.

Автомобильный бренд MG Motor продолжает активно осваивать зарубежные рынки, и теперь на очереди Австралия. В этот раз компания вывела на местный рынок второе поколение своего флагманского фастбека MG7, который собирается в Китае. Новинка получила не только обновленный дизайн, но и более мощный двигатель, что делает ее ведущим игроком в сегменте доступных премиальных седанов.

MG7 второго поколения оснащен турбированным бензиновым мотором объемом 2,0 литра, что позволяет автомобилю конкурировать с более дорогими моделями. Начальная стоимость новинки составляет 44 990 австралийских долларов без учета дополнительных расходов, что по современному курсу соответствует примерно 2,27 млн рублей. Такая цена делает MG7 одним из наиболее доступных флагманских седанов на рынке Австралии.

Как отмечают эксперты, MG Motor, некогда британская марка, а теперь часть китайского автогиганта, уже имеет опыт выпуска MG7: модели первого поколения производились с 2007 по 2013 год. Однако нынешняя версия отличается не только технической, но и визуальной частью — автомобиль получил современный внешний вид, который и обуславливает его статус и динамику.

Внутри MG7 предлагает просторный салон с качественными материалами отделки и современным оснащением. В комплектации присутствует цифровая приборная панель, мультимедийная система с большим сенсорным дисплеем, а также широкий набор электронных помощников для водителя. Особое внимание уделяется безопасности: автомобиль оборудован лентами контроля, кнопкой торможения и адаптированным круиз-контролем.

MG Motor производит авто с учетом сочетания стиля, технологий и доступности. По информации autoevolution, компания рассчитывает, что MG7 привлекает внимание не только поклонников марки, но и тех, кто ищет альтернативу привычным направлениям и японским седанам. Важно отметить, что MG7 ориентирован на покупателей, ценящих комфорт, динамику и современный дизайн, но не готовых переплачивать за громкое слово.

Появление MG7 на австралийском рынке может стать началом новой волны интереса к бренду MG, который в последние годы заметно укрепил свои позиции в разных странах. Ожидается, что в ближайшее время MG Motor расширит линейку доступных моделей и предложит еще более интересные решения для покупателей по всему миру.