MG7 с турбомотором 2.0 и привлекательной ценой: британско-китайский бренд удивляет Австралию

8 декабря 2025, 18:43
Флагманский седан MG7 второго поколения выходит на рынок Австралии с новым мотором
MG Motor расширяет присутствие на мировом рынке. Новый MG7 теперь доступен в Австралии. Модель получила мощный турбодвигатель и интересную цену. Подробности о комплектациях и особенностях читайте далее. Узнайте, чем MG7 может удивить покупателей.
Автомобильный бренд MG Motor продолжает активно осваивать зарубежные рынки, и теперь на очереди Австралия. В этот раз компания вывела на местный рынок второе поколение своего флагманского фастбека MG7, который собирается в Китае. Новинка получила не только обновленный дизайн, но и более мощный двигатель, что делает ее ведущим игроком в сегменте доступных премиальных седанов.
MG7 второго поколения оснащен турбированным бензиновым мотором объемом 2,0 литра, что позволяет автомобилю конкурировать с более дорогими моделями. Начальная стоимость новинки составляет 44 990 австралийских долларов без учета дополнительных расходов, что по современному курсу соответствует примерно 2,27 млн рублей. Такая цена делает MG7 одним из наиболее доступных флагманских седанов на рынке Австралии.
Как отмечают эксперты, MG Motor, некогда британская марка, а теперь часть китайского автогиганта, уже имеет опыт выпуска MG7: модели первого поколения производились с 2007 по 2013 год. Однако нынешняя версия отличается не только технической, но и визуальной частью — автомобиль получил современный внешний вид, который и обуславливает его статус и динамику.
Внутри MG7 предлагает просторный салон с качественными материалами отделки и современным оснащением. В комплектации присутствует цифровая приборная панель, мультимедийная система с большим сенсорным дисплеем, а также широкий набор электронных помощников для водителя. Особое внимание уделяется безопасности: автомобиль оборудован лентами контроля, кнопкой торможения и адаптированным круиз-контролем.
MG Motor производит авто с учетом сочетания стиля, технологий и доступности. По информации autoevolution, компания рассчитывает, что MG7 привлекает внимание не только поклонников марки, но и тех, кто ищет альтернативу привычным направлениям и японским седанам. Важно отметить, что MG7 ориентирован на покупателей, ценящих комфорт, динамику и современный дизайн, но не готовых переплачивать за громкое слово.
Появление MG7 на австралийском рынке может стать началом новой волны интереса к бренду MG, который в последние годы заметно укрепил свои позиции в разных странах. Ожидается, что в ближайшее время MG Motor расширит линейку доступных моделей и предложит еще более интересные решения для покупателей по всему миру.
Похожие материалы МДжи
-
24.03.2025, 13:18
В России начались продажи стильного лифтбека MG 7
Некогда британская автомобильная марка MG Motor сейчас принадлежит китайскому концерну SAIC Motor и имеет большие виды на российский авторынок. Официальным дистрибьютором MG Motor в России выступает компания «Мир-Дистрибьютор». Недавно клиентам предложили стильный лифтбек MG 7 по цене от 3,5 млн рублей.Читать далее
-
06.02.2024, 18:47
Легендарная британская марка везет в Россию сразу 4 модели. Рассказываем, что за машины
Некогда британская автомобильная марка MG Motor сейчас принадлежит китайскому концерну SAIC Motor, поэтому имеет большие виды на российский авторынок. До конца 2024 года покупателям хотят предложить 10 новых моделей. Четыре из них появятся у дилеров в самое ближайшее время.Читать далее
-
08.12.2025, 21:53
Калашников представил электромотоцикл ИЖ-Эндуро с прицепом для армии России
Крупные производители и стартапы активно выходят на рынок электромотоциклов. Даже концерн Калашников, известный оружием, решил попробовать себя в этой сфере. Российская компания показала необычную новинку для военных. Чем она отличается от других? Подробности – в нашем материале.Читать далее
-
08.12.2025, 21:13
INEOS Grenadier Game Viewer: новый внедорожник для сафари с уникальной подготовкой
INEOS Grenadier Game Viewer создан для настоящих сафари-экспедиций. Это не просто внедорожник, а полностью адаптированная версия для дикой природы. Производство стартует в Ботсване в 2026 году. Узнайте, чем удивит новинка и почему ее ждут любители приключений.Читать далее
-
08.12.2025, 20:47
Необычный кастом Kawasaki Z1000: нео-ретро стиль и индивидуальный подход
Мастерская JM Customs до Hardline Paintworx создает не только яркие окраски, но и уникальные проекты. Один из них – кастомный Kawasaki Z1000, который удивляет сочетанием ретро стиля и современных решений. В материале рассказываем, как энтузиасты подошли к созданию этого мотоцикла и почему он заслуживает внимания.Читать далее
-
08.12.2025, 20:23
Редкий Chevrolet Corvette ZR1 2025 года перепродан за рекордную сумму на аукционе
Эксклюзивный Chevrolet Corvette ZR1 2025 года с уникальной комплектацией был куплен за 210 тысяч долларов и почти сразу перепродан на аукционе за 301 тысячу. Почему цена оказалась такой высокой? Редкая версия, минимальный пробег и ажиотаж вокруг модели сделали свое дело. Подробности сделки и причины столь стремительного роста стоимости — в нашем материале.Читать далее
-
08.12.2025, 20:14
Владелец BMW Z4 решился на безумный апгрейд: вместо рядной шестерки — V12
BMW Z4 — классика среди спортивных купе. Но один владелец решил пойти дальше. Он задумал заменить стандартный двигатель на V12. Такой проект обещает удивить даже опытных автолюбителей. Подробности — в нашем материале.Читать далее
-
08.12.2025, 19:41
Редкая Ferrari SF90 XX Stradale 2024 года ушла с молотка почти за 1,7 млн долларов
Ferrari SF90 XX Stradale 2024 года, выпущенная ограниченным тиражом, стала настоящей сенсацией на аукционе. Пробег всего 1800 миль, а цена выросла почти вдвое по сравнению с заводской. Почему коллекционеры так охотятся за этой моделью? Подробности в нашем материале.Читать далее
-
08.12.2025, 19:34
Mercedes-Benz Sprinter GO BAJA: дом на колесах для любых приключений
Mercedes-Benz Sprinter GO BAJA создан для путешествий вне асфальта. Внедорожные возможности, автономная система питания и комфорт для четверых. Узнайте, чем удивляет этот дом на колесах и почему его сравнивают с лучшими кемперами.Читать далее
-
08.12.2025, 19:06
Эксклюзивный Mansory Gronos: стоит ли он трех новых Mercedes-AMG G 63 одновременно
Кажется, что каждый второй Mercedes-AMG G 63 подвергается тюнингу. Но этот Mansory Gronos выделяется даже на их фоне. Его стоимость сопоставима с тремя новыми G 63. Узнайте подробности и решите сами, стоит ли он своих денег.Читать далее
-
08.12.2025, 18:54
Редкий Dodge Coronet 440 с Hemi 1966 года ушел с молотка за рекордно низкую сумму
На аукционе в Канзас-Сити редкий Dodge Coronet 440 с мотором Hemi 1966 года продан за 61 600 долларов. Это одна из самых низких цен для подобных автомобилей за последние годы. Причины столь скромной стоимости удивили даже опытных коллекционеров.Читать далее
