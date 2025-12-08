MG7 с турбомотором 2.0 и привлекательной ценой: британско-китайский бренд удивляет Австралию

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hyundai IM Motors Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rox Samsung Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

8 декабря 2025, 18:43

Флагманский седан MG7 второго поколения выходит на рынок Австралии с новым мотором

Флагманский седан MG7 второго поколения выходит на рынок Австралии с новым мотором

MG7 с турбомотором 2.0 и привлекательной ценой: британско-китайский бренд удивляет Австралию

Флагманский седан MG7 второго поколения выходит на рынок Австралии с новым мотором

MG Motor расширяет присутствие на мировом рынке. Новый MG7 теперь доступен в Австралии. Модель получила мощный турбодвигатель и интересную цену. Подробности о комплектациях и особенностях читайте далее. Узнайте, чем MG7 может удивить покупателей.

MG Motor расширяет присутствие на мировом рынке. Новый MG7 теперь доступен в Австралии. Модель получила мощный турбодвигатель и интересную цену. Подробности о комплектациях и особенностях читайте далее. Узнайте, чем MG7 может удивить покупателей.

Автомобильный бренд MG Motor продолжает активно осваивать зарубежные рынки, и теперь на очереди Австралия. В этот раз компания вывела на местный рынок второе поколение своего флагманского фастбека MG7, который собирается в Китае. Новинка получила не только обновленный дизайн, но и более мощный двигатель, что делает ее ведущим игроком в сегменте доступных премиальных седанов.

MG7 второго поколения оснащен турбированным бензиновым мотором объемом 2,0 литра, что позволяет автомобилю конкурировать с более дорогими моделями. Начальная стоимость новинки составляет 44 990 австралийских долларов без учета дополнительных расходов, что по современному курсу соответствует примерно 2,27 млн рублей. Такая цена делает MG7 одним из наиболее доступных флагманских седанов на рынке Австралии.

Как отмечают эксперты, MG Motor, некогда британская марка, а теперь часть китайского автогиганта, уже имеет опыт выпуска MG7: модели первого поколения производились с 2007 по 2013 год. Однако нынешняя версия отличается не только технической, но и визуальной частью — автомобиль получил современный внешний вид, который и обуславливает его статус и динамику.

Внутри MG7 предлагает просторный салон с качественными материалами отделки и современным оснащением. В комплектации присутствует цифровая приборная панель, мультимедийная система с большим сенсорным дисплеем, а также широкий набор электронных помощников для водителя. Особое внимание уделяется безопасности: автомобиль оборудован лентами контроля, кнопкой торможения и адаптированным круиз-контролем.

MG Motor производит авто с учетом сочетания стиля, технологий и доступности. По информации autoevolution, компания рассчитывает, что MG7 привлекает внимание не только поклонников марки, но и тех, кто ищет альтернативу привычным направлениям и японским седанам. Важно отметить, что MG7 ориентирован на покупателей, ценящих комфорт, динамику и современный дизайн, но не готовых переплачивать за громкое слово.

Появление MG7 на австралийском рынке может стать началом новой волны интереса к бренду MG, который в последние годы заметно укрепил свои позиции в разных странах. Ожидается, что в ближайшее время MG Motor расширит линейку доступных моделей и предложит еще более интересные решения для покупателей по всему миру.

Упомянутые модели: MG 7
Упомянутые марки: MG
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы МДжи

Похожие материалы МДжи

Hyundai Staria Signature: футуристический минивэн с характером и компромиссами
В России стартовали продажи нового электрокроссовера Evolute i-Joy второго поколения
Только один «китаец» пробился в десятку самых продаваемых автомобилей в России
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
D
Geely Vision и еще 105 моделей
Полноразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Lexus RZ и еще 50 моделей
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Business
Hummer H3 и еще 8 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Оренбург Ставропольский край Архангельск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться