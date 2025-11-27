BYD откладывает старт продаж нового большого внедорожника Dynasty – что известно о модели

27 ноября 2025, 07:06
Флагманский SUV BYD Dynasty длиной 5,2 метра выйдет в Китае только в 2026 году
Крупный SUV BYD Dynasty не появится на рынке в 2025 году. Компания перенесла запуск на второй квартал 2026 года. Причины – высокая конкуренция и доработка модели. Подробности о дизайне и технологиях держатся в секрете.
Китайский автопроизводитель BYD скорректировал планы по выходу на рынок своего самого крупного внедорожника Dynasty. Премьера модели, впервые представленная на Шанхайском автосалоне в 2025 году, теперь состоится не ранее второго квартала 2026 года. Причиной переноса стали усилившаяся конкуренция на рынке полноразмерных внедорожников в Китае и необходимость дополнительных доработок автомобиля.
Новый флагман, известный под индексом Dynasty-D, станет самой крупной моделью в линейке бренда. Длина автомобиля составляет около 5,2 метра, а покупателям будет предложен выбор из двух вариантов салона: на шесть или семь мест. Компания делает ставку на универсальность, позиционируя автомобиль как для семейных поездок, так и для деловых встреч, с уровнем комфорта бизнес-класса.
Экстерьер новинки выполнен в актуальном фирменном стиле BYD, получившем название «Dragon Face Reborn». Переднюю часть характеризует массивная хромированная планка, стилизованная под «драконьи усы», а также светодиодная полоса длиной 2,4 метра с лазерной гравировкой. Фары оснастят OLED-элементами, а в нижней части бампера расположится трапециевидная решетка с активными жалюзи для улучшения аэродинамики. В боковом профиле выделяются парящая линия крыши и скрытые дверные ручки, а сзади — широкая световая полоса и раздельные, высоко расположенные, стоп-сигналы.
Интерьер салона вдохновлен архитектурой города. Здесь использована симметричная компоновка, три экрана на передней панели и руль с разными спицами. В отделке использованы экологичные материалы, такие как алькантара и матовый карбон. Во втором ряду шестиместной версии установлены кресла с функцией «невесомости», электрорегулировками, подогревом, вентиляцией и массажем с пульсацией.
Техническое оснащение также впечатляет. Внедорожник получит современный комплекс помощи водителю, включающий лидар, 12 камер и вычислительную платформу Nvidia Orin-X с производительностью 254 TOPS. Среди необычных опций — встроенная система для запуска и посадки дрона прямо с автомобиля.
На модель будет установлена гибридная силовая установка BYD DM 5.0: 1,5-литровый бензиновый двигатель в паре с электромоторами на обеих осях и полным приводом. Запас хода только на электротяге превысит 200 километров. Автомобиль оснастят адаптивной подвеской с регулируемым клиренсом, а задние колеса будут обладать функцией подруливания для повышения маневренности.
В 2025 году на китайском рынке уже появились ключевые конкуренты в этом сегменте, такие как IM LS9, Lynk & Co 900 и Nio ES8. Все эти модели задают новый стандарт для полноразмерных внедорожников в Китае, и BYD предстоит выдержать серьезную конкурентную борьбу за внимание покупателей.
