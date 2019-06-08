8 июня 2019, 06:59
Фланируем по Приморскому бульвару Баку, вспоминая его историю
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В этом году Бакинский бульвар отмечает свое 110-летие. Местные называют его «роскошным ожерельем на побережье Каспийского моря», гордостью азербайджанской столицы. Мягкой поступью десятилетий он огибает бухту, минуя Девичью башню, старинные особняки и Ичеришехер (старый город).
История Бакинского бульвара уходит в начало XX века. Своим появлением бульвар обязан формированию приморской набережной. А история самой набережной начинается с разбора наружной крепостной стены во II половине XIX столетия, отделявшей Ичеришехер от морского побережья.
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Разрушили стену - дали воздуха
В «Кавказском календаре на 1874 год» об этом событии говорится буквально следующее: «Набережная… заменила старую бесполезную городскую стену, которая отделяла город от берега морского и независимо своей бесполезностью препятствовала свободному движению воздуха».
Факт: В 60-х годах XIX века азербайджанским архитектором Касым-беком Гаджибабабековым были проведены работы по урегулированию береговой полосы. На набережной был установлен фонтан, построены некоторые сооружения.
На деньги, вырученные от продажи «крепостного» камня, обустроили неширокую полосу между городской стеной и берегом. Здесь раскинулся каменный парапет с пристанью. А вдоль него вскоре появились изящные в своей непохожести особняки. Набережная неслучайно была вымощена камнем – только он может выдержать натиск морских волн.
Баку строился как прекраснейший город, которому был необходим уютный морской фасад. Однако дальнейшее обустройство набережной столкнулось с интересами крупного капитала в лице акционерного пароходного общества Российской империи «Кавказ и Меркурий» и ряда других частных компаний.
Бакинский порт считался одним из ведущих портов страны, функционирующих круглогодично. Набережная находилась в плену множества пристаней-причалов, которые принадлежали коммерческим обществам или частным лицам. На пятачке от поселка Баилово до границ ныне Белого города размещалось 45 пристаней, а также доки и склады пароходного общества «Кавказ и Меркурий» и других торговых сообществ.
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Под звуки оркестра
Первоначально бульвар занимал территорию от Каменной пристани до пристани общества «Кавказ и Меркурий» - ныне от площади Азнефть до здания Азербайджанского государственного театра кукол им. А. Шаига. К работе над бульваром М. Гаджинский привлек известного архитектора Адольфа Эйхлера. Благодаря их активной деятельности, приморская набережная превратилась в любимое место отдыха и гуляний горожан.
С лета 1909 года бакинская публика уже собиралась на регулярно освещенном бульваре. А дважды в неделю для нее на парапете несколько часов с воодушевлением играл военный оркестр Сальянского полка.
Заботливое отношение городских властей как нельзя лучше отразилось на облике бульвара. Он быстро расцвел ухоженным зеленым массивом. Памятным сооружением на нем стали в 1914 году бакинские купальни, живописно раскинувшиеся на набережной. Расположились они на месте старых Александровских купален, как известно, построенных без единого гвоздя.
В газетах того времени отмечалось: «…за исключением Ниццы, не было в Европе второго такого красивого и просторного здания на воде». В разноцветной палитре времен бакинские купальни преобразили вид приморского бульвара. 1950-х годах «купальный дворец» из-за стремительного снижения уровня Каспия. Бакинцы до сих пор с грустью вспоминают о безвозвратно утерянной красоте.
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В конце 90-х годов XX века в жизни Бакинского бульвара начинается новый виток развития. В декабре 1998-го бульвар получил статус Национального парка. Благодаря этому решению, морской фасад Баку расцвел, бульвар превратился в красивое и уютное место отдыха бакинцев и гостей столицы.
Признанным символом бульвара был удивительный фонтан с лебедями. Создание композиции вдохновлено произведением азербайджанского поэта Низами Гянджеви и балетной постановкой композитора Гара Гараева «Семь красавиц». К началу 90-х фонтан пришел в запустение, «погасла» его былая красота. А следом на его месте был создан мраморный фонтан. Ровно год назад лебединую композицию восстановили на прежнем месте, и ей был возвращен исторический облик. Лебеди, как и в 60-х годах, изготовлены в разных размерах и изображены в разных позах.
Из аэропорта на «баклажане»
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В настоящее время в Баку действуют более 50 служб такси. Вызвать машину можно, позвонив по номеру диспетчерской службы или оформив онлайн-заказ через мобильное приложение. Время подачи автомобиля обычно не больше 10 минут. Службы такси предлагают различные способы оплаты, в том числе и картами Visa и MasterCard, но возможность оплаты картой необходимо уточнять заранее.
Стоимость за услуги такси рассчитывается по пройденному пути. Такси эконом класса до центра города (Ичеришехер) будет стоить 13-20 манат. Знаменитые такси-кэбы (London Taxi TX4) обойдутся дороже. «Баклажаны» полностью оснащены POS-терминалами, GPS-навигаторами и таксометрами. Первые такие такси были приобретены согласно контракту с компанией Manganese Bronze Holdings PLC в 2011-2012 г.г. Впоследствии совершались дозакупки машин, и в настоящее время парк такси-кэбов превышает тысячу единиц.
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