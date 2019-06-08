8 июня 2019, 06:59

Фланируем по Приморскому бульвару Баку, вспоминая его историю

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В этом году Бакинский бульвар отмечает свое 110-летие. Местные называют его «роскошным ожерельем на побережье Каспийского моря», гордостью азербайджанской столицы. Мягкой поступью десятилетий он огибает бухту, минуя Девичью башню, старинные особняки и Ичеришехер (старый город).
Фланируем по Приморскому бульвару Баку вспоминая его историю
История Бакинского бульвара уходит в начало XX века. Своим появлением бульвар обязан формированию приморской набережной. А история самой набережной начинается с разбора наружной крепостной стены во II половине XIX столетия, отделявшей Ичеришехер от морского побережья. 
 
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Разрушили стену - дали воздуха

В «Кавказском календаре на 1874 год» об этом событии говорится буквально следующее: «Набережная… заменила старую бесполезную городскую стену, которая отделяла город от берега морского и независимо своей бесполезностью препятствовала свободному движению воздуха».

Факт: В 60-х годах XIX века азербайджанским архитектором Касым-беком Гаджибабабековым были проведены работы по урегулированию береговой полосы. На набережной был установлен фонтан, построены некоторые сооружения. 

На деньги, вырученные от продажи «крепостного» камня, обустроили неширокую полосу между городской стеной и берегом. Здесь раскинулся каменный парапет с пристанью. А вдоль него вскоре появились изящные в своей непохожести особняки. Набережная неслучайно была вымощена камнем – только он может выдержать натиск морских волн.   

Баку строился как прекраснейший город, которому был необходим уютный морской фасад. Однако дальнейшее обустройство набережной столкнулось с интересами крупного капитала в лице акционерного пароходного общества Российской империи «Кавказ и Меркурий» и ряда других частных компаний.

Бакинский порт считался одним из ведущих портов страны, функционирующих круглогодично. Набережная находилась в плену множества пристаней-причалов, которые принадлежали коммерческим обществам или частным лицам. На пятачке от поселка Баилово до границ ныне Белого города размещалось 45 пристаней, а также доки и склады пароходного общества «Кавказ и Меркурий» и других торговых сообществ.

Фланируем по Приморскому бульвару Баку вспоминая его историю
Фланируем по Приморскому бульвару Баку вспоминая его историю
Фланируем по Приморскому бульвару Баку вспоминая его историю
Фланируем по Приморскому бульвару Баку вспоминая его историю
Фланируем по Приморскому бульвару Баку вспоминая его историю
Фланируем по Приморскому бульвару Баку вспоминая его историю
Фланируем по Приморскому бульвару Баку вспоминая его историю
Фланируем по Приморскому бульвару Баку вспоминая его историю
Фланируем по Приморскому бульвару Баку вспоминая его историю
Фланируем по Приморскому бульвару Баку вспоминая его историю
Фланируем по Приморскому бульвару Баку вспоминая его историю
Фланируем по Приморскому бульвару Баку вспоминая его историю
Фланируем по Приморскому бульвару Баку вспоминая его историю
Фланируем по Приморскому бульвару Баку вспоминая его историю
Загромождение пристанями и прочими сооружениями сильно сдерживало создание и оформление бульвара. В 1909 году вопрос устройства бульвара на Александровской набережной был решен инженером  Мамедгасаном Гаджинским, который слыл талантливым организатором.

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Под звуки оркестра

Первоначально бульвар занимал территорию от Каменной пристани до пристани общества «Кавказ и Меркурий» - ныне от площади Азнефть до здания Азербайджанского государственного театра кукол им. А. Шаига. К работе над бульваром М. Гаджинский привлек известного архитектора Адольфа Эйхлера. Благодаря их активной деятельности, приморская набережная превратилась в любимое место отдыха и гуляний горожан. 

С лета 1909 года бакинская публика уже собиралась на регулярно освещенном бульваре. А дважды в неделю для нее на парапете несколько часов с воодушевлением играл военный оркестр Сальянского полка. 

Заботливое отношение городских властей как нельзя лучше отразилось на облике бульвара. Он быстро расцвел ухоженным зеленым массивом. Памятным сооружением на нем стали в 1914 году бакинские купальни, живописно раскинувшиеся на набережной. Расположились они на месте старых Александровских купален, как известно, построенных без единого гвоздя.

В газетах того времени отмечалось: «…за исключением Ниццы, не было в Европе второго такого красивого и просторного здания на воде». В разноцветной палитре времен бакинские купальни преобразили вид приморского бульвара. 1950-х годах «купальный дворец» из-за стремительного снижения уровня Каспия. Бакинцы до сих пор с грустью вспоминают о безвозвратно утерянной красоте.   

Фланируем по Приморскому бульвару Баку вспоминая его историю
Фланируем по Приморскому бульвару Баку вспоминая его историю
Фланируем по Приморскому бульвару Баку вспоминая его историю
Фланируем по Приморскому бульвару Баку вспоминая его историю
Фланируем по Приморскому бульвару Баку вспоминая его историю
Фланируем по Приморскому бульвару Баку вспоминая его историю
Фланируем по Приморскому бульвару Баку вспоминая его историю
Фланируем по Приморскому бульвару Баку вспоминая его историю
Фланируем по Приморскому бульвару Баку вспоминая его историю
Фланируем по Приморскому бульвару Баку вспоминая его историю
 Факт: На набережной в Баку действовало Бакинское отделение Петроградской офицерской школы морской авиации (1915-1918 г.г.). Такая локация была выбрана неслучайно: крупный бакинский порт – один из немногих незамерзающих зимой, и здесь будущие военные летчики могли круглогодично вести свое обучение. 

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В 1960-е годы на набережной и бульваре заработали легендарное кафе «Жемчужина» и удивительный итальянский уголок «Малая Венеция». Появились они благодаря человеку, искренне влюбленному в Баку, - Алишу Лемберенскому, председателю горисполкома города Баку (по-современному – мэру). В этот период была проведена реконструкций бульвара – преобразившись в чудесный уголок, он стал средоточием городской жизни. 

В конце 90-х годов XX века в жизни Бакинского бульвара начинается новый виток развития. В декабре 1998-го бульвар получил статус Национального парка. Благодаря этому решению, морской фасад Баку расцвел, бульвар превратился в красивое и уютное место отдыха бакинцев и гостей столицы.     

Признанным символом бульвара был удивительный фонтан с лебедями. Создание композиции вдохновлено произведением азербайджанского поэта Низами Гянджеви и балетной постановкой композитора Гара Гараева «Семь красавиц». К началу 90-х фонтан пришел в запустение, «погасла» его былая красота. А следом на его месте был создан мраморный фонтан. Ровно год назад лебединую композицию восстановили на прежнем месте, и ей был возвращен исторический облик.  Лебеди, как и в 60-х годах, изготовлены в разных размерах и изображены в разных позах.

Из аэропорта на «баклажане»

Фланируем по Приморскому бульвару Баку вспоминая его историю
Фланируем по Приморскому бульвару Баку вспоминая его историю
Фланируем по Приморскому бульвару Баку вспоминая его историю
Фланируем по Приморскому бульвару Баку вспоминая его историю
Фланируем по Приморскому бульвару Баку вспоминая его историю
Фланируем по Приморскому бульвару Баку вспоминая его историю
Фланируем по Приморскому бульвару Баку вспоминая его историю
Фланируем по Приморскому бульвару Баку вспоминая его историю
Фланируем по Приморскому бульвару Баку вспоминая его историю
Фланируем по Приморскому бульвару Баку вспоминая его историю
Фланируем по Приморскому бульвару Баку вспоминая его историю
Фланируем по Приморскому бульвару Баку вспоминая его историю

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Чтобы добраться до бульвара из аэропорта Гейдар Алиев, расположенного в 25 км от Баку, можно воспользоваться такси. Прямо у выхода из Терминалов расположена их стоянка. В зале прилета дежурят «частники», которые пытаются перехватить пассажиров, однако они, как правило, предлагают более высокие тарифы. Дешевле воспользоваться услугами официальных операторов.
 
В настоящее время в Баку действуют более 50 служб такси. Вызвать машину можно, позвонив по номеру диспетчерской службы или оформив онлайн-заказ через мобильное приложение. Время подачи автомобиля обычно не больше 10 минут. Службы такси предлагают различные способы оплаты, в том числе и картами Visa и MasterCard, но возможность оплаты картой необходимо уточнять заранее.
 
Стоимость за услуги такси рассчитывается по пройденному пути. Такси эконом класса до центра города (Ичеришехер) будет стоить 13-20 манат. Знаменитые такси-кэбы (London Taxi TX4) обойдутся дороже. «Баклажаны» полностью оснащены POS-терминалами, GPS-навигаторами и таксометрами. Первые такие такси были приобретены согласно контракту с компанией Manganese Bronze Holdings PLC в 2011-2012 г.г. Впоследствии совершались дозакупки машин, и в настоящее время парк такси-кэбов превышает тысячу единиц.  


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Фланируем по Приморскому бульвару Баку, вспоминая его историю
История Бакинского бульвара уходит в начало XX века. Своим появлением бульвар обязан формированию приморской набережной. А история самой набережной начинается с разбора наружной крепостной стены во II половине XIX столетия, отделявшей Ичеришехер от морского побережья.  {{material_126434}}Разрушили стену - дали воздуха В «Кавказском календаре на 1874 год» об этом событии говорится буквально следующее: «Набережная… заменила старую бесполезную городскую стену, которая отделяла город от берега морского и независимо своей бесполезностью препятствовала свободному движению воздуха».Факт: В 60-х годах XIX века азербайджанским архитектором Касым-беком Гаджибабабековым были проведены работы по урегулированию береговой полосы. На набережной был установлен фонтан, построены некоторые сооружения. На деньги, вырученные от продажи «крепостного» камня, обустроили неширокую полосу между городской стеной и берегом. Здесь раскинулся каменный парапет с пристанью. А вдоль него вскоре появились изящные в своей непохожести особняки. Набережная неслучайно была вымощена камнем – только он может выдержать натиск морских волн.   Баку строился как прекраснейший город, которому был необходим уютный морской фасад. Однако дальнейшее обустройство набережной столкнулось с интересами крупного капитала в лице акционерного пароходного общества Российской империи «Кавказ и Меркурий» и ряда других частных компаний.Бакинский порт считался одним из ведущих портов страны, функционирующих круглогодично. Набережная находилась в плену множества пристаней-причалов, которые принадлежали коммерческим обществам или частным лицам. На пятачке от поселка Баилово до границ ныне Белого города размещалось 45 пристаней, а также доки и склады пароходного общества «Кавказ и Меркурий» и других торговых сообществ.{{gallery_1540}} Загромождение пристанями и прочими сооружениями сильно сдерживало создание и оформление бульвара. В 1909 году вопрос устройства бульвара на Александровской набережной был решен инженером  Мамедгасаном Гаджинским, который слыл талантливым организатором.{{material_125078}} Под звуки оркестраПервоначально бульвар занимал территорию от Каменной пристани до пристани общества «Кавказ и Меркурий» - ныне от площади Азнефть до здания Азербайджанского государственного театра кукол им. А. Шаига. К работе над бульваром М. Гаджинский привлек известного архитектора Адольфа Эйхлера. Благодаря их активной деятельности, приморская набережная превратилась в любимое место отдыха и гуляний горожан. С лета 1909 года бакинская публика уже собиралась на регулярно освещенном бульваре. А дважды в неделю для нее на парапете несколько часов с воодушевлением играл военный оркестр Сальянского полка. Заботливое отношение городских властей как нельзя лучше отразилось на облике бульвара. Он быстро расцвел ухоженным зеленым массивом. Памятным сооружением на нем стали в 1914 году бакинские купальни, живописно раскинувшиеся на набережной. Расположились они на месте старых Александровских купален, как известно, построенных без единого гвоздя.В газетах того времени отмечалось: «…за исключением Ниццы, не было в Европе второго такого красивого и просторного здания на воде». В разноцветной палитре времен бакинские купальни преобразили вид приморского бульвара. 1950-х годах «купальный дворец» из-за стремительного снижения уровня Каспия. Бакинцы до сих пор с грустью вспоминают о безвозвратно утерянной красоте.   {{gallery_1541}} Факт: На набережной в Баку действовало Бакинское отделение Петроградской офицерской школы морской авиации (1915-1918 г.г.). Такая локация была выбрана неслучайно: крупный бакинский порт – один из немногих незамерзающих зимой, и здесь будущие военные летчики могли круглогодично вести свое обучение. {{material_124629}} В 1960-е годы на набережной и бульваре заработали легендарное кафе «Жемчужина» и удивительный итальянский уголок «Малая Венеция». Появились они благодаря человеку, искренне влюбленному в Баку, - Алишу Лемберенскому, председателю горисполкома города Баку (по-современному – мэру). В этот период была проведена реконструкций бульвара – преобразившись в чудесный уголок, он стал средоточием городской жизни. В конце 90-х годов XX века в жизни Бакинского бульвара начинается новый виток развития. В декабре 1998-го бульвар получил статус Национального парка. Благодаря этому решению, морской фасад Баку расцвел, бульвар превратился в красивое и уютное место отдыха бакинцев и гостей столицы.     Признанным символом бульвара был удивительный фонтан с лебедями. Создание композиции вдохновлено произведением азербайджанского поэта Низами Гянджеви и балетной постановкой композитора Гара Гараева «Семь красавиц». К началу 90-х фонтан пришел в запустение, «погасла» его былая красота. А следом на его месте был создан мраморный фонтан. Ровно год назад лебединую композицию восстановили на прежнем месте, и ей был возвращен исторический облик.  Лебеди, как и в 60-х годах, изготовлены в разных размерах и изображены в разных позах. Из аэропорта на «баклажане»{{gallery_1542}}{{material_101051}} Чтобы добраться до бульвара из аэропорта Гейдар Алиев, расположенного в 25 км от Баку, можно воспользоваться такси. Прямо у выхода из Терминалов расположена их стоянка. В зале прилета дежурят «частники», которые пытаются перехватить пассажиров, однако они, как правило, предлагают более высокие тарифы. Дешевле воспользоваться услугами официальных операторов. В настоящее время в Баку действуют более 50 служб такси. Вызвать машину можно, позвонив по номеру диспетчерской службы или оформив онлайн-заказ через мобильное приложение. Время подачи автомобиля обычно не больше 10 минут. Службы такси предлагают различные способы оплаты, в том числе и картами Visa и MasterCard, но возможность оплаты картой необходимо уточнять заранее. Стоимость за услуги такси рассчитывается по пройденному пути. Такси эконом класса до центра города (Ичеришехер) будет стоить 13-20 манат. Знаменитые такси-кэбы (London Taxi TX4) обойдутся дороже. «Баклажаны» полностью оснащены POS-терминалами, GPS-навигаторами и таксометрами. Первые такие такси были приобретены согласно контракту с компанией Manganese Bronze Holdings PLC в 2011-2012 г.г. Впоследствии совершались дозакупки машин, и в настоящее время парк такси-кэбов превышает тысячу единиц.  
2019-06-08
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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