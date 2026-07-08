Bakcou Flatlander SD: грузовой электровелосипед без подвески, но с запасом хода 161 км и грузоподъемностью 159 кг

8 июля 2026, 05:30
Flatlander SD: электровелосипед Bakcou для перевозки грузов и дальних поездок
Flatlander SD: электровелосипед Bakcou для перевозки грузов и дальних поездок
Flatlander SD от Bakcou - электровелосипед, рассчитанный на перевозку тяжелых грузов и длительные маршруты. Модель выделяется усиленной рамой, высокой грузоподъемностью и необычной трансмиссией. В чем ее преимущества и почему она актуальна сегодня - в нашем материале.
Американская компания Bakcou вывела на рынок новую модель электровелосипеда Flatlander SD, ориентированную на тех, кому важна не только дальность хода, но и возможность перевозить значительные грузы. В условиях растущего интереса к утилитарным решениям для городских и пригородных маршрутов Flatlander SD выглядит как ответ на запросы пользователей, которым требуется надежный транспорт для перевозки вещей или буксировки прицепа.
В отличие от других моделей Bakcou, Flatlander SD не оснащен задней подвеской — вместо нее инженеры усилили заднюю часть рамы, что повышает грузоподъемность до 159 кг и обеспечивает устойчивость при транспортировке тяжелых предметов. Рама выполнена с учетом требований дополнительной жесткости конструкции и представляет собой массивный элемент над кареткой. Собственный вес велосипеда с аккумуляторами составляет 36 кг, что для техники такого класса считается вполне приемлемым.
В комплектацию включена модульная багажная система, а также предусмотрена возможность установки дополнительного оборудования. Мотор мощностью 750 Вт с крутящим моментом 85 Н·м встроен в ступицу колеса и работает от 52-вольтовой системы. Управление отдачей энергии реализовано через датчик крутящего момента, который обеспечивает плавное ускорение и экономию заряда. Максимальный запас хода достигает 161 км при использовании двух аккумуляторов по 20 А·ч, однако в базовой версии работает только одна батарея.
Трансмиссия Flatlander SD выполнена нестандартно: вместо классической системы переключения передач используется двигатель с интегрированной двухступенчатой передачей (шестерни на 40 и 22 зуба). Данное решение позволяет адаптироваться к различным условиям движения без лишних переключений и сложного технического обслуживания.
Для комфорта предусмотрены передняя вилка с ходом 130 мм (для 26-дюймовых колес) или 100 мм (для 24-дюймовой версии), широкие 4-дюймовые покрышки и амортизация подседельного штыря. За безопасность отвечает гидравлическая тормозная система Tektro с четырехпоршневыми механизмами и роторами диаметром 203 мм. Максимальная скорость ограничена 45 км/ч, что соответствует рекомендациям для электровелосипедов.
Если рассматривать Flatlander SD на вторичном рынке России, стоит отметить несколько моментов: высокая грузоподъемность и возможность буксировки прицепа делают его интересным для дачников, курьеров и тех, кто ищет альтернативу автомобилю для регулярных поездок. Отсутствие задней подвески снижает риск поломок, а модульная багажная система позволяет адаптировать велосипед под разные задачи. Важно и то, что подобные модели могут стать востребованными на фоне роста цен на топливо и ужесточения экологических требований.
Интересно, что на рынке уже есть модели, близкие по философии, — например, FreeSKY Rocky Pro также отличалась высокой грузоподъемностью и большим запасом хода, о чем говорилось в материале о возможных универсальных электровелосипедах .
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