Электровелосипед Flyer G1 Upstreet TR 7.63: автоматическая трансмиссия и карбоновая рама — идеальный вариант для российских дорог

7 августа 2026, 15:31
Flyer G1 Upstreet TR 7.63: электровелосипед с карбоновой рамой и автоматикой
Flyer G1 Upstreet TR 7.63: электровелосипед с карбоновой рамой и автоматикой
Flyer G1 Upstreet TR 7.63 выходит на рынок с уникальной силовой установкой и карбоновой рамой. Модель ориентирована на ежедневные поездки и сочетает автоматическую трансмиссию с современными технологиями, что делает ее заметным событием для рынка электровелосипедов.
Flyer расширяет свою линейку электровелосипедов, включая модель G1 Upstreet TR 7.63, которая сразу привлекла внимание благодаря сочетанию карбоновой рамы и встроенной автоматической коробки передач. Такой подход позволяет не только снизить вес, но и улучшить внешний вид, что особенно актуально для ежедневных поездок в условиях переменчивой погоды и городской среды.
Главная техническая новинка — объединение электродвигателя и коробки передач в один корпус. Это решение защищает основные элементы от пыли, грязи и влаги, что выгодно отличает модель от классических велосипедов с постоянными переключателями. Встроенная 12-ступенчатая коробка передач работает в автоматическом режиме: электроника самостоятельно выбирает оптимальную передачу, ориентируясь на нагрузку и рельеф. Пользователю не требуется вручную изменять скорость, что делает поездку проще и комфортнее.
Вместо традиционной цепи здесь используется карбоновый ремень - он тише, требует минимального обслуживания и меньшего износа. Дополнительный кожух защиты привода от внешних воздействий, что особенно важно для тех, кто ездит на велосипеде круглый год. В комплектацию входят крылья, подножка, задний багажник с креплениями для сумок и замок, ключ от которого подходит и для блокировки аккумулятора.
Батарея емкостью 700 Вт·ч обеспечивает надежный запас хода, максимально допустимая масса с учетом райдера и груза достигает 150 кг. Вес самой модели — 29 кг, что для электровелосипеда с таким оснащением выглядит сбалансированно. Рама выполнена из карбона, покупателям доступны три размера и два цветовых решения.
Flyer G1 Upstreet TR 7.63 уже доступен для заказа в Германии по цене 8000 евро. Модель ориентирована на тех, кто ценит комфорт, надежность и современные решения в транспорте. Важно отметить, что автоматическая трансмиссия и карбоновая рама могут стать новым стандартом для премиальных электровелосипедов, спрос на такие решения постепенно растет и в России.
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