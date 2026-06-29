Гиперкары отдыхают: мотоцикл Force of Nature с паровым двигателем разогнался до 100 км/ч за 0,4 секунды

29 июня 2026, 19:01
Force of Nature: мотоцикл с паровым двигателем ускоряется до 100 км/ч за 0,4 секунды
Force of Nature: мотоцикл с паровым двигателем ускоряется до 100 км/ч за 0,4 секунды
Force of Nature - уникальный мотоцикл британской разработки, который удивляет не только паровым двигателем, но и рекордной динамикой. В условиях современных технологий его показатели разгона и мощности вызывают интерес у специалистов и энтузиастов.
Force of Nature — это далеко не очередная попытка удивить мир необычным транспортом. Мотоцикл, созданный британским инженером Грэмом Сайксом, уже в своей пятой версии демонстрирует результаты, которые сложно игнорировать даже заядлым скептикам. На трассе Santa Pod Raceway в Великобритании аппарат разгоняется до 100 км/ч всего за 0,4 секунды, что автоматически ставит его в один ряд с самыми быстрыми машинами на планете.
Четверть мили Force of Nature преодолевает за 5,5 секунды, достигая на финише скорости около 311 км/ч. Для сравнения: быстрее на этой дистанции был лишь ракетный мотоцикл француза Эрика Тебуля, который в 2022 году показал время 4,976 секунды и максимальную скорость 468 км/ч. Однако на более коротких отрезках паровой байк уже успел установить собственные рекорды: восьмая часть мили — 3,17 секунды, тысяча футов — 4,53 секунды.
Главная техническая особенность Force of Nature — паровая силовая установка. В отличие от привычных бензиновых или электрических моторов, здесь используется горелка, работающая на керосине или растительном масле. Она нагревает воду в 120-литровом баке, и пар под давлением 580 psi (около 40 бар) и температурой 250 °C обеспечивает мгновенную отдачу мощности. Запаса энергии хватает примерно на 2,9 секунды интенсивного ускорения, однако разработчики уже активно работают над увеличением этого времени.
В момент старта водитель испытывает перегрузку до 6,8 g — нагрузку, сопоставимую с той, что ощущают пилоты современных истребителей. При массе гонщика около 85 кг стартовая нагрузка достигает 580 кг. Это делает проект не только техническим достижением, но и серьезным испытанием для человеческого организма.
Проект Force of Nature стартовал в 2022 году и с тех пор находится в постоянной фазе совершенствования. Грэм Сайкс ставит перед собой амбициозную цель — сократить время прохождения четверти мили еще на 0,6 секунды и выйти из зоны пяти секунд. В одном из последних заездов результат уже удалось улучшить до 5,44 секунды. Судя по динамике развития, паровые технологии вполне могут получить новую жизнь в нише экстремальных мотоциклов.
Для российского рынка и инженерного сообщества опыт Force of Nature может быть интересен как яркий пример нестандартного подхода к созданию силовых установок. В условиях активного поиска альтернативных решений и растущего интереса к уникальным транспортным концепциям подобные разработки способны вдохновить на создание собственных проектов. Кроме того, паровые двигатели, несмотря на свою экзотичность, демонстрируют впечатляющий потенциал для рекордных ускорений и могут стать отправной точкой для новых инженерных экспериментов.
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