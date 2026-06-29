Гиперкары отдыхают: мотоцикл Force of Nature с паровым двигателем разогнался до 100 км/ч за 0,4 секунды

Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Arcfox Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Borgward Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph Volga Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye ZX АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

29 июня 2026, 19:01

Force of Nature: мотоцикл с паровым двигателем ускоряется до 100 км/ч за 0,4 секунды

Force of Nature: мотоцикл с паровым двигателем ускоряется до 100 км/ч за 0,4 секунды

Гиперкары отдыхают: мотоцикл Force of Nature с паровым двигателем разогнался до 100 км/ч за 0,4 секунды

Force of Nature: мотоцикл с паровым двигателем ускоряется до 100 км/ч за 0,4 секунды

Force of Nature - уникальный мотоцикл британской разработки, который удивляет не только паровым двигателем, но и рекордной динамикой. В условиях современных технологий его показатели разгона и мощности вызывают интерес у специалистов и энтузиастов.

Force of Nature - уникальный мотоцикл британской разработки, который удивляет не только паровым двигателем, но и рекордной динамикой. В условиях современных технологий его показатели разгона и мощности вызывают интерес у специалистов и энтузиастов.

Force of Nature — это далеко не очередная попытка удивить мир необычным транспортом. Мотоцикл, созданный британским инженером Грэмом Сайксом, уже в своей пятой версии демонстрирует результаты, которые сложно игнорировать даже заядлым скептикам. На трассе Santa Pod Raceway в Великобритании аппарат разгоняется до 100 км/ч всего за 0,4 секунды, что автоматически ставит его в один ряд с самыми быстрыми машинами на планете.

Четверть мили Force of Nature преодолевает за 5,5 секунды, достигая на финише скорости около 311 км/ч. Для сравнения: быстрее на этой дистанции был лишь ракетный мотоцикл француза Эрика Тебуля, который в 2022 году показал время 4,976 секунды и максимальную скорость 468 км/ч. Однако на более коротких отрезках паровой байк уже успел установить собственные рекорды: восьмая часть мили — 3,17 секунды, тысяча футов — 4,53 секунды.

Главная техническая особенность Force of Nature — паровая силовая установка. В отличие от привычных бензиновых или электрических моторов, здесь используется горелка, работающая на керосине или растительном масле. Она нагревает воду в 120-литровом баке, и пар под давлением 580 psi (около 40 бар) и температурой 250 °C обеспечивает мгновенную отдачу мощности. Запаса энергии хватает примерно на 2,9 секунды интенсивного ускорения, однако разработчики уже активно работают над увеличением этого времени.

В момент старта водитель испытывает перегрузку до 6,8 g — нагрузку, сопоставимую с той, что ощущают пилоты современных истребителей. При массе гонщика около 85 кг стартовая нагрузка достигает 580 кг. Это делает проект не только техническим достижением, но и серьезным испытанием для человеческого организма.

Проект Force of Nature стартовал в 2022 году и с тех пор находится в постоянной фазе совершенствования. Грэм Сайкс ставит перед собой амбициозную цель — сократить время прохождения четверти мили еще на 0,6 секунды и выйти из зоны пяти секунд. В одном из последних заездов результат уже удалось улучшить до 5,44 секунды. Судя по динамике развития, паровые технологии вполне могут получить новую жизнь в нише экстремальных мотоциклов.

Для российского рынка и инженерного сообщества опыт Force of Nature может быть интересен как яркий пример нестандартного подхода к созданию силовых установок. В условиях активного поиска альтернативных решений и растущего интереса к уникальным транспортным концепциям подобные разработки способны вдохновить на создание собственных проектов. Кроме того, паровые двигатели, несмотря на свою экзотичность, демонстрируют впечатляющий потенциал для рекордных ускорений и могут стать отправной точкой для новых инженерных экспериментов.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Tenet Plus L6: российский кроссовер с турбомотором и цифровым салоном выходит на рынок
Тест ADAC: только один всесезонный 185/65 R15 получил «хорошо»
Гибридный кроссовер DEEPAL S07 выходит на российский рынок: одобрение получено
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники
Jaecoo J7 и еще 215 моделей
Субкомпакт-вэны
Renault Modus и еще 17 моделей
Электромобили Premium
Xiaomi SU7 и еще 37 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Сочи Кемеровская область Новороссийск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться