23 октября 2017, 16:47

Ford 1932 года получил «сердце» от Ferrari

Инженеры компании MP Classics World, специализирующейся на восстановлении ретро-каров, решили поработать над классической моделью Ford 1932 года выпуска. В итоге у них получился раритетный монстр с 950 л.с. под капотом.
^
  Ford 1932 года получил «сердце» от Ferrari Ford, Ferrari Ford 1932 года получил «сердце» от Ferrari Ford, Ferrari Ford 1932 года получил «сердце» от Ferrari
3
фото
  

Ранее мы писали
Прежде чем запустить новый автомобиль в серию, ему, как правило, предстоит пройти массу испытаний. А в современных ...
Читать далее
Специалисты оснастили американскую «классику» 3,8-литровым двигателем V8 от Ferrari 1989 года. Компания не раскрыла какая именно модель стала «донором», но есть основания предполагать, что мотор позаимствован у Ferrari 308. Стандартной мощности тюнерам оказалось мало, поэтому автомобиль получил кастомные турбонагнетатели, что увеличило силовую отдачу до 950 «лошадей».

Красный кузов необычной модели получил несколько логотипов Ferrari. Также 950-сильный Ford оснащен рядом современных систем, среди которых значится независимая задняя подвеска, 6-скоростная спортивная коробка передач Tremec, а также 18-дюймовые легкосплавные «катки».

Авторы проекта не стали публиковать фотографии внутреннего убранства, но сообщили, что в салоне размещены гоночные сиденья Recaro, спортивный каркас безопасности, пятиточечные ремни безопасности и электрические стеклоподъемники. Купить такую модель можно за 250 000 долларов.

Ранее сообщалось, что инженерам компании Ford удалось улучшить аэродинамические характеристики Mustang 2018 модельного года с помощью обычного скотча.

Дизайн и тюнинг Форд, Феррари

В избранное

Комментарии
Ищете новую машину? Мы поможем выбрать Оставить заявку
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум Ford Kuga
Не так давно взял себе б/ у Форд Куга и в целом доволен этим автомобилем. Пробега у него уже около 90 тысяч километров, но идет машина отлично и находится в оптимальном состоянии для своего пробега. Удобная, большая, комфортная, как раз идеальный вариант для большой семьи или дальних поездок. Хорошо ...
Алексей Рягузов
Форум Ford Transit
Хочу рассказать как я приобрел себе Ford Transit. Он у меня уже более двух лет. Могу опираясь на опыт с уверенностью сказать что машина довольно дешева в эксплуатации, в особенности в сравнении с другими автомобилями этого класса. Печка просто отличная, зимой можно ехать раздетым) ) ) В целом отличная ...
Остапенко Евгений
Форум Ford Fusion
Езжу уже более пяти лет, и на работу, и на дачу -- вполне доволен. Надёжный, за свои деньги наверное лучший вариант. ДОСТОИНСТВА Приятный салон, удобный руль. Мощный движок. Автомобиль легко управляемый, манёвренный, динамичный. Отличная штатная магнитола, хорошее радио. Брали на Корчагина, 3 в дилерском ...
AlexKuzmin
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Ferrari Автомудрость Ferrari АвтоПитер Ferrari Дизайн и тюнинг Ferrari Новинки и концепт кары Ferrari Новости и акции автосалонов Ferrari Автосалоны и дилеры марки Ferrari Аренда и прокат авто марки Ferrari Автоклубы и форумы автозавчастей марки Ferrari Автосервисы и магазины автозапчастей марки Ferrari
Главные материалы
Тест-драйв Lifan Myway: семь мест за реальные деньги
Как обращаться с «ручником» и как его регулировать
Средняя цена авто в России - 1,34 млн руб. За эти деньги Вы купите:
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс Полноразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti QX и еще 20 моделей
Класс B
FAW Vita и еще 82 модели
Класс Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Business
Land Rover Defender и еще 6 моделей
Класс Компакт-вэны
Ford Ixion и еще 20 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Ford 1932 года получил «сердце» от Ferrari
{{material_121447}}Специалисты оснастили американскую «классику» 3,8-литровым двигателем V8 от Ferrari 1989 года. Компания не раскрыла какая именно модель стала «донором», но есть основания предполагать, что мотор позаимствован у Ferrari 308. Стандартной мощности тюнерам оказалось мало, поэтому автомобиль получил кастомные турбонагнетатели, что увеличило силовую отдачу до 950 «лошадей».Красный кузов необычной модели получил несколько логотипов Ferrari. Также 950-сильный Ford оснащен рядом современных систем, среди которых значится независимая задняя подвеска, 6-скоростная спортивная коробка передач Tremec, а также 18-дюймовые легкосплавные «катки».Авторы проекта не стали публиковать фотографии внутреннего убранства, но сообщили, что в салоне размещены гоночные сиденья Recaro, спортивный каркас безопасности, пятиточечные ремни безопасности и электрические стеклоподъемники. Купить такую модель можно за 250 000 долларов.Ранее сообщалось, что инженерам компании Ford удалось улучшить аэродинамические характеристики Mustang 2018 модельного года с помощью обычного скотча.
2017-10-23
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Калининград Пенза Рязань
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2017 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG