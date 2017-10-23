Ford 1932 года получил «сердце» от Ferrari
Красный кузов необычной модели получил несколько логотипов Ferrari. Также 950-сильный Ford оснащен рядом современных систем, среди которых значится независимая задняя подвеска, 6-скоростная спортивная коробка передач Tremec, а также 18-дюймовые легкосплавные «катки».
Авторы проекта не стали публиковать фотографии внутреннего убранства, но сообщили, что в салоне размещены гоночные сиденья Recaro, спортивный каркас безопасности, пятиточечные ремни безопасности и электрические стеклоподъемники. Купить такую модель можно за 250 000 долларов.
Ранее сообщалось, что инженерам компании Ford удалось улучшить аэродинамические характеристики Mustang 2018 модельного года с помощью обычного скотча.
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