Ford, BMW и другие бренды, чьи водители имеют сомнительную репутацию: кто попал в список злодеев
Выбирая машину, приходится учитывать не только соотношение цены, качества, и наличие желаемых характеристик, но еще и мнение о водителях данного бренда, сложившееся в среде автолюбителей и пешеходов.
Правда ли, что лого на капоте способно менять личность человека за рулем в соответствии с тем, каким его представляют окружающие? Или все это стереотипы, продиктованные фильмами и сериалами, а позже раздутые соцсетями?
Ford или ярость на трассе
Ребята из Click4Reg проверили поисковые запросы, связанные с водителями разных автобрендов, и выяснили, что чаще всего народ гуглит «почему водители Ford такие злые».
Яростные завывания звукового сигнала, клубы дыма из-под колес, резкие удары по тормозам и распахивающаяся со злобным негодованием дверь – все это про водителей Ford, которые, похоже, вечно на взводе и всегда отличаются бурным темпераментом.
Чрезвычайно агрессивные водители BMW
Одна страховая компания в Великобритании провела исследование и поразилась результатам – более 80% автомобилистов уверены, что за рулем BMW сидит водитель, проявляющий агрессию в отношении других участников движения. Они чаще прочих едут впритирку к другим машинам, прежде чем пойдут на обгон, постоянно сигналят или мигают фарами в раздражении.
Водители BMW любят в наглую переть сквозь поток машин, стоящих в пробке, подрезать других водителей, блокировать выезды и нарушать правила парковки.
Неприятные и необщительные владельцы Subaru
Удивительное дело, но сами владельцы Subaru во время опроса заявили, что владельцы и водители машин этого бренда не пригодны для свиданий и отношений, потому что их больше волнует их машина, чем партнер. И такое мнение разделяет 20% участников исследования!
Более того, 75% опрошенных считают, что за рулем Subaru чаще плохие водители, со слабо развитыми навыками общения. А 32% считают, что водители Subaru неприятны другим автомобилистам.
Volvo – только безопасность и никаких приключений
Стандарты безопасности и маркетинговая стратегия Volvo достигли желаемого, и создали бренду репутацию самых безопасных машин, даже в тех ситуациях, где все конкуренты пасуют.
Но лезвие оказалось обоюдоострым. Стереотип о предельной безопасности наложил отпечаток и на водителей бренда. Не без помощи Голливуда, который активно тиражирует его в своих фильмах.
Водители Audi яркие в своем высокомерии
Благодаря еще одному опросу от Google мы узнали, что более 50% людей считают водителей Audi высокомерными и самодовольными не только по жизни, но и по отношению к остальным участникам дорожного движения. Они предпочитают использовать зеркало заднего вида, чтобы проверить, как выглядят сами, а не ситуацию на дороге. А еще водители Audi любят пренебречь поворотниками, когда протискиваются сквозь пробку в сторону модного и дорогущего кофешопа
Смертельно скучные владельцы Toyota
Можно многое сказать о компании, которая не первое десятилетие выпускает безотказные и надежные машины, отвечающие всем запросам потребителя, и занявшей 4 место из 100 по итогам опроса газеты Telegraph в категории «Самые надежные машины».
С другой стороны, многие считают, что покупающие машины бренда Toyota, это люди скучные, лишенные тяги к приключениям. Для них машина – это просто средство перемещения из пункта А в пункт Б, не более.
Завышенное самомнение и напыщенность водителей Range Rover
Некогда бывший любимцем загородной публики, той что относится к верхушке общества, ходит в твиде, стреляет по птичкам и любит обсудить законы о землевладении, теперь Range Rover привлекает внимание иного класса общества.
Теперь его обожают современные нувориши, за рулем Range Rover восседают самовлюбленные личности, которые наводнили соцсети. Сотня селфи в секунду и фильтры для фото – вот что их интересует в жизни, а не эти ваши дифференциалы с блокировкой.
Jaguar – машина профессиональных воров
В 60-е и 70-е годы прошлого века быстрый Jaguar MK II был излюбленным автомобилем среди тех, чью деятельность едва ли назовешь законной. В итоге народная молва быстро приписала бренду Jaguar звание идеального для побега с места преступления.
Как неоднократно отмечал Джереми Кларксон, стандартный набор инструментов Jaguar настолько хорош и удобен, что был просто незаменим для водителя, которому требовалось перевезти бесценную картину, или проникнуть в вагон поезда, чтобы «одолжить» там немного золота.
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