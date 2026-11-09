Спрятали под капот 1200 л.с.: как устроен новый арктический монстр от Ford

9 ноября 2026, 08:50
Выдает более 1200 сил: зачем Ford построил безумный внедорожник Megazilla?
Выдает более 1200 сил: зачем Ford построил безумный внедорожник Megazilla?
На SEMA 2026 Ford и Kincer Chassi показали Bronco Frostwarden с мотором мощностью более 1200 л.с. Внедорожник предназначен в том числе для спасательных работ в труднодоступных районах. Для него подготовили и трансмиссию.
В трансмиссии Ford Bronco Frostwarden применили 10-ступенчатый автомат TorqShift, знакомый по тяжелым пикапам Ford. Сам внедорожник показали на SEMA 2026 в Лас-Вегасе. Проект Ford Racing Parts и подразделения Ford Customization создан вместе с американской компанией Kincer Chassis и рассчитан в том числе на спасательные операции в труднодоступных местах. Frostwarden это единичный демонстрационный автомобиль на платформе Bronco. Его создали, чтобы показать двигатель Megazilla 2.0 и внедорожные решения.
Главная доработка скрыта под капотом. Бензиновый 7,3-литровый V8 Megazilla 2.0 входит в семейство Godzilla и линейку отдельных crate-двигателей Ford. Блок усилили, поршни модернизировали, а топливные форсунки увеличили. Для работы с наддувом установили специальный распредвал, изменили ременный привод и демпфер. За нагнетание отвечает механический двухвинтовой компрессор Whipple Gen 6 объемом 3,0 литра.
Ford заявляет для Megazilla 2.0 мощность свыше 1200 л.с. и крутящий момент более 1 000 фунт-фут, примерно 1 355 Н·м. Подобные показатели двигатель развивает на гоночном топливе. Ford называет Megazilla 2.0 самым мощным crate-мотором, представленным автопроизводителем.
Под стать мотору подготовили ходовую часть. На внедорожник поставили кастомную подвеску с амортизаторами и пружинами Bilstein. Здесь также 18-дюймовые диски Weld с beadlock-бортами и шины BFGoodrich внешним диаметром 42 дюйма. Beadlock помогает удерживать шину на диске при пониженном давлении. На крыше разместили экспедиционный багажник, для перевозки топлива предусмотрели выносной бак.
Усиленные компоненты трансмиссии Dana работают вместе с портальными бортовыми редукторами 74Weld. Такая схема увеличивает дорожный просвет: редукторы расположены ниже оси, а нагрузка на полуоси при использовании колес большого диаметра снижается. В сочетании с 42-дюймовыми шинами эти узлы рассчитаны на движение по сложному рельефу. Ford и партнеры представили Frostwarden как Bronco для поисково-спасательных задач, в том числе в арктических условиях.
SEMA - ежегодная выставка автомобильного тюнинга и специального оборудования. Ассоциация производителей специального автомобильного оборудования проводит ее с 1967 года. На этой же выставке показали другой внедорожный проект, Jeep Wrangler Scrambler SRT.
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