Виртуальный Ford Bronco Shelby с компрессорным V8 и культовым дизайном возвращает дух классики

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Polestar Pontiac Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

2 февраля 2026, 06:18

Ford Bronco Shelby: виртуальный концепт с компрессорным V8 на 900 л.с.

Ford Bronco Shelby: виртуальный концепт с компрессорным V8 на 900 л.с.

Виртуальный Ford Bronco Shelby с компрессорным V8 и культовым дизайном возвращает дух классики

Ford Bronco Shelby: виртуальный концепт с компрессорным V8 на 900 л.с.

Ford удивил автолюбителей виртуальным Bronco Shelby с компрессорным V8 на 900 л.с. и узнаваемым стилем. Модель отсылает к легендарным внедорожникам прошлого, сочетая современные технологии и ностальгию.

Ford удивил автолюбителей виртуальным Bronco Shelby с компрессорным V8 на 900 л.с. и узнаваемым стилем. Модель отсылает к легендарным внедорожникам прошлого, сочетая современные технологии и ностальгию.

В автомобильном мире старые концепты способны не только вызвать ностальгию, но и задать новый вектор развития для целого сегмента. Именно такой эффект вызвал виртуальный Ford Bronco Shelby, который недавно был представлен на рендере и уже успел сделать шум среди поклонников марки и экспертов отрасли.

В основе концепта лежит идея соединить классические черты классических Bronco с современными технологиями и экстремальными модными. Внешний облик сразу отсылает к культовым внедорожникам прошлого: трехдверный кузов, массивные расширители Arock, двойные черные полосы на серебристом кузове, черные акценты и фирменные шильдики Shelby. Особое внимание привлекают черные колесные диски, красные суппорты тормозов и агрессивные воздухозаборники на капоте. Все эти модели представляют собой образ, который невозможно спутать ни с одним другим внедорожником на рынке.

Но главное - это то, что скрывается под капотом. По замыслу автора рендера, Bronco Shelby оснастили компрессорным двигателем V8, способным производить 900 лошадиных сил. Такой мотор превращает внедорожник в настоящего охотника за суперкарами на прямой, что для серийных моделей Bronco раньше было недостижимо. Для сравнения, даже топовая версия Bronco Raptor включает лишь V6 EcoBoost мощностью 418 л.с., а о V8 в линейке можно было только мечтать.

В последние годы Ford активно экспериментирует с платформой T6.2, на которой строятся не только Bronco, но и Ranger, а также Everest для других рынков. Производство ведется как в США, так и в Китае, что предполагает глобальный характер модели. Однако ни одно из серийных решений не может сочетать быстроту и узнаваемость стиля, как виртуальный Шелби.

Интересно, что визуальный образ нового Бронко Шелби явно отсылает к одному из самых известных внедорожников в истории, который когда-то стал героем прямого эфира. Белый кузов, лаконичные линии и агрессивные детали - все это создает атмосферу, в которой прошлое и будущее сливаются в едином образе.

Эксперты отмечают, что подобные проекты, даже если они останутся виртуальными, способны влиять на восприятие бренда и формировать ожидания. В условиях, когда рынок насыщен однотипными кроссоверами, появление ярких и смелых концептов становится настоящий глотком свежего воздуха. Особенно это актуально для любителей классических внедорожников, которые ценят не только проходимость, но и харизму автомобиля.

Вопрос о том, появится ли подобная версия Бронко в реальности остается открытым. Однако сам факт появления такого рендера говорит о том, что интерес к мощным и харизматичным внедорожникам не угасает, а напротив - только растет. Виртуальный Бронко Шелби стал своеобразным вызовом для сравнения и напоминания о том, что даже в эпоху электрификации и строгих экологических норм есть место для настоящих автомобильных эмоций.

Упомянутые модели: Ford Bronco
Упомянутые марки: Ford
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Форд

Похожие материалы Форд

Haval H7 2026: новый двигатель, свежие технологии и мультимедиа для России
С 1 февраля: новые правила возврата авто, штрафы для бизнеса и рост цен
Changan CS75PLUS AWD: новая версия кроссовера представлена в Москве
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Мини-вэны
WEY 80 и еще 138 моделей
F
Aston Martin Rapide и еще 22 модели
Электрические кроссоверы и внедорожники
Evolute i-SKY и еще 75 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Липецк Нижегородская область Республика Татарстан
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться