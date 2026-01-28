Американская легенда или дорогая игрушка – стоит Ford Bronco ли своих денег: суровый тест

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

28 января 2026, 15:58

Ford Bronco возвращается на дороги: тест культового внедорожника в версии Black Diamond

Ford Bronco возвращается на дороги: тест культового внедорожника в версии Black Diamond

Американская легенда или дорогая игрушка – стоит Ford Bronco ли своих денег: суровый тест

Ford Bronco возвращается на дороги: тест культового внедорожника в версии Black Diamond

Ford Bronco снова в центре внимания. Журналисты испытали Black Diamond на снегу и бездорожье. Впечатления оказались неожиданными. Технические нюансы и реальные ощущения – в нашем обзоре.

Ford Bronco снова в центре внимания. Журналисты испытали Black Diamond на снегу и бездорожье. Впечатления оказались неожиданными. Технические нюансы и реальные ощущения – в нашем обзоре.

Ford Bronco снова на коне – и это не просто фигура речи. В 2021 году американцы вернули на рынок внедорожник, который для них значит не меньше, чем «Нива» для России. За шесть десятилетий Bronco стал символом свободы, простоты и настоящего драйва. После тридцатилетнего перерыва модель вновь появилась на конвейере, и теперь за ней выстраиваются очереди. Журналисты издания abw.by решили выяснить, чем же так цепляет этот автомобиль, и провели тест-драйв версии Black Diamond.

В начале пути Bronco был простым, доступным и почти неубиваемым. Его любили за честность и цену, которая не кусалась. Сейчас времена изменились: базовая комплектация уже не кажется дешевой, а список опций способен затянуть в себя на несколько часов. Трех- и пятидверные кузова, десятки пакетов, спецверсии – глаза разбегаются. Но даже в стоке Bronco выглядит так, будто его скрестили с «Нивой» и китайским кроссовером, а в исполнениях Black Diamond и Badlands внедорожный характер читается с первого взгляда.

Техника и характер

Black Diamond сразу выделяется: огромные 32-дюймовые колеса, металлические бамперы, массивные подножки и целая россыпь кнопок AUX на потолке. Эти кнопки не для музыки – они активируют дополнительное оборудование, вроде светодиодных фар. За буксировочную проушину можно зацепить не только легковушку, но и что-то посерьезнее.

Фото: abw.by

Под капотом – моторы от «Мустанга». 2,3-литровый EcoBoost и 2,7-литровый V6 не славятся железной надежностью. Первый иногда не дотягивает до 100 тысяч километров, а владельцы Mustang даже судились с Ford из-за проблем с антифризом в цилиндрах. Коробка передач – 10-ступенчатый автомат, который в начале производства был капризен и требовал вмешательства сервисов. В нашем экземпляре – как раз такой тандем: 2,3-литровый мотор и автомат. Не идеал, но в США Bronco шестого поколения уже стал культовым, несмотря на эти нюансы.

Внедорожные эксперименты

Bronco – это не просто внедорожник, а нечто среднее между багги и классическим рамником. Двери и крыша снимаются, зеркала вынесены на крылья, а кнопки стеклоподъемников переехали под локоть. Можно ехать по песку, снегу или грязи, наслаждаясь ветром и ревом мотора. Даже с базовым мотором пятидверный Bronco легко уходит в занос, а что творит версия Raptor с 3-литровым двигателем – страшно представить.

Автомат работает быстро и плавно, но расположение клавиш ручного режима вызывает вопросы. Весит Bronco чуть больше двух тонн, но ощущается легким и резким. С педалью газа нужно быть осторожным – малейшее движение, и машина срывается с места с характерным рыком. В режиме Sport тяга уходит на заднюю ось, и внедорожник превращается в дрифт-кар. Правда, штатная резина на льду не помощник, но по укатанному снегу Bronco летит, как на джип-триале.

Фото: abw.by

Особенности управления и нюансы эксплуатации

В Black Diamond нет режима Baja, но это не мешает получать удовольствие. Ford с юмором назвал выбор режимов G.O.A.T. Modes – официально это «поедешь, куда захочешь» (Goes Over Any Terrain), но все понимают намек на G.O.A.T. как Greatest of All Time, величайший на все времена, а вовсе не на парнокопытных. Есть даже кнопка танкового разворота: нажал – и Bronco крутится почти на месте, блокируя одно из задних колес. Правда, трюк требует сноровки – не всегда получается с первого раза.

Почувствовав уверенность, я решил испытать Bronco на сложном участке с подмерзшими колеями. По рыхлому снегу машина шла уверенно, но стоило съехать с дороги – и вот уже внедорожник лежит на брюхе, беспомощно вращая колесами. Ни понижайка, ни режимы не спасли – только трос и помощь лифтованного УАЗа. Классика жанра: сперва оцени маршрут, потом едь. Даже УАЗ здесь застрял, но выбрался чуть легче.

Фото: abw.by

Салон и эргономика

Внутри Bronco узнается современный Ford: знакомые кнопки, блоки управления, только вместо овала на руле – дикий конь. Кресла простые, с механическими регулировками, но удобные. Задний ряд – для тех, кто хочет выпрямить спину: сидеть долго не получится, хотя есть и подлокотник, и розетки, и кнопки стеклоподъемников почти у ног. Задние двери тоже снимаются.

Багажник открывается в две стороны: нижняя часть – вбок, верхняя – только после нее. Не очень удобно, но для городских поездок Bronco все равно не создан. Обзорность отличная, зеркала огромные, но ручек для передних пассажиров не хватает – приходится проявлять ловкость при посадке.

Цена вопроса и эмоции

В США Bronco стоит больше 50 тысяч долларов, и на вторичном рынке у нас ценник примерно такой же. Стоит ли он этих денег? Для тех, кто ищет практичность и экономию, Bronco покажется странной тратой. Но если хочется эмоций, драйва и настоящего внедорожного характера – это именно тот случай. Bronco не про комфорт и не про экономию топлива. Это автомобиль, который держит водителя в тонусе и не прощает ошибок. За время теста никто почти не смотрел на экран мультимедийки – все внимание было на дороге и ощущениях.

Расход топлива лучше не обсуждать – особенно на трассе. Но если вы влюбились в этот автомобиль, цифры уже не имеют значения.

Упомянутые модели: Ford Bronco
Упомянутые марки: Ford
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Форд

Похожие материалы Форд

Кроссовер Tenet T9: старт производства на калужском заводе в 2026 году
Новый Haval Dargo выходит на российский рынок
Voyah Free Sport+ удивил новыми цветами, а Dream сменил стиль интерьера
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Мини-вэны
WEY 80 и еще 138 моделей
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники
Jaecoo J7 и еще 215 моделей
А
BYD FLYER II и еще 48 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Свердловская область Архангельск Ростов-на-Дону
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться