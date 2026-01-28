Американская легенда или дорогая игрушка – стоит Ford Bronco ли своих денег: суровый тест

Ford Bronco возвращается на дороги: тест культового внедорожника в версии Black Diamond

Ford Bronco снова в центре внимания. Журналисты испытали Black Diamond на снегу и бездорожье. Впечатления оказались неожиданными. Технические нюансы и реальные ощущения – в нашем обзоре.

Ford Bronco снова в центре внимания. Журналисты испытали Black Diamond на снегу и бездорожье. Впечатления оказались неожиданными. Технические нюансы и реальные ощущения – в нашем обзоре.

Ford Bronco снова на коне – и это не просто фигура речи. В 2021 году американцы вернули на рынок внедорожник, который для них значит не меньше, чем «Нива» для России. За шесть десятилетий Bronco стал символом свободы, простоты и настоящего драйва. После тридцатилетнего перерыва модель вновь появилась на конвейере, и теперь за ней выстраиваются очереди. Журналисты издания abw.by решили выяснить, чем же так цепляет этот автомобиль, и провели тест-драйв версии Black Diamond.

В начале пути Bronco был простым, доступным и почти неубиваемым. Его любили за честность и цену, которая не кусалась. Сейчас времена изменились: базовая комплектация уже не кажется дешевой, а список опций способен затянуть в себя на несколько часов. Трех- и пятидверные кузова, десятки пакетов, спецверсии – глаза разбегаются. Но даже в стоке Bronco выглядит так, будто его скрестили с «Нивой» и китайским кроссовером, а в исполнениях Black Diamond и Badlands внедорожный характер читается с первого взгляда.

Техника и характер

Black Diamond сразу выделяется: огромные 32-дюймовые колеса, металлические бамперы, массивные подножки и целая россыпь кнопок AUX на потолке. Эти кнопки не для музыки – они активируют дополнительное оборудование, вроде светодиодных фар. За буксировочную проушину можно зацепить не только легковушку, но и что-то посерьезнее.

Фото: abw.by

Под капотом – моторы от «Мустанга». 2,3-литровый EcoBoost и 2,7-литровый V6 не славятся железной надежностью. Первый иногда не дотягивает до 100 тысяч километров, а владельцы Mustang даже судились с Ford из-за проблем с антифризом в цилиндрах. Коробка передач – 10-ступенчатый автомат, который в начале производства был капризен и требовал вмешательства сервисов. В нашем экземпляре – как раз такой тандем: 2,3-литровый мотор и автомат. Не идеал, но в США Bronco шестого поколения уже стал культовым, несмотря на эти нюансы.

Внедорожные эксперименты

Bronco – это не просто внедорожник, а нечто среднее между багги и классическим рамником. Двери и крыша снимаются, зеркала вынесены на крылья, а кнопки стеклоподъемников переехали под локоть. Можно ехать по песку, снегу или грязи, наслаждаясь ветром и ревом мотора. Даже с базовым мотором пятидверный Bronco легко уходит в занос, а что творит версия Raptor с 3-литровым двигателем – страшно представить.

Автомат работает быстро и плавно, но расположение клавиш ручного режима вызывает вопросы. Весит Bronco чуть больше двух тонн, но ощущается легким и резким. С педалью газа нужно быть осторожным – малейшее движение, и машина срывается с места с характерным рыком. В режиме Sport тяга уходит на заднюю ось, и внедорожник превращается в дрифт-кар. Правда, штатная резина на льду не помощник, но по укатанному снегу Bronco летит, как на джип-триале.

Фото: abw.by

Особенности управления и нюансы эксплуатации

В Black Diamond нет режима Baja, но это не мешает получать удовольствие. Ford с юмором назвал выбор режимов G.O.A.T. Modes – официально это «поедешь, куда захочешь» (Goes Over Any Terrain), но все понимают намек на G.O.A.T. как Greatest of All Time, величайший на все времена, а вовсе не на парнокопытных. Есть даже кнопка танкового разворота: нажал – и Bronco крутится почти на месте, блокируя одно из задних колес. Правда, трюк требует сноровки – не всегда получается с первого раза.

Почувствовав уверенность, я решил испытать Bronco на сложном участке с подмерзшими колеями. По рыхлому снегу машина шла уверенно, но стоило съехать с дороги – и вот уже внедорожник лежит на брюхе, беспомощно вращая колесами. Ни понижайка, ни режимы не спасли – только трос и помощь лифтованного УАЗа. Классика жанра: сперва оцени маршрут, потом едь. Даже УАЗ здесь застрял, но выбрался чуть легче.

Фото: abw.by

Салон и эргономика

Внутри Bronco узнается современный Ford: знакомые кнопки, блоки управления, только вместо овала на руле – дикий конь. Кресла простые, с механическими регулировками, но удобные. Задний ряд – для тех, кто хочет выпрямить спину: сидеть долго не получится, хотя есть и подлокотник, и розетки, и кнопки стеклоподъемников почти у ног. Задние двери тоже снимаются.

Багажник открывается в две стороны: нижняя часть – вбок, верхняя – только после нее. Не очень удобно, но для городских поездок Bronco все равно не создан. Обзорность отличная, зеркала огромные, но ручек для передних пассажиров не хватает – приходится проявлять ловкость при посадке.

Цена вопроса и эмоции

В США Bronco стоит больше 50 тысяч долларов, и на вторичном рынке у нас ценник примерно такой же. Стоит ли он этих денег? Для тех, кто ищет практичность и экономию, Bronco покажется странной тратой. Но если хочется эмоций, драйва и настоящего внедорожного характера – это именно тот случай. Bronco не про комфорт и не про экономию топлива. Это автомобиль, который держит водителя в тонусе и не прощает ошибок. За время теста никто почти не смотрел на экран мультимедийки – все внимание было на дороге и ощущениях.

Расход топлива лучше не обсуждать – особенно на трассе. Но если вы влюбились в этот автомобиль, цифры уже не имеют значения.