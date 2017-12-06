6 декабря 2017, 14:00

Ford будет выпускать во Всеволожске детали для Focus и Kuga

Завод Ford Sollers во Всеволожске локализовал операции сварки для 60 деталей модели Focus. Перенос производственных процессов на российское предприятие позволил повысить уровень локализации выпускаемой модели и создать новые рабочие места.
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Ford будет выпускать во Всеволожске детали для Focus и Kuga Ford Focus, Ford Kuga

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Речь идет, в частности, об элементах боковин, усилителях заднего пола, водостоках, полки багажника, усилители днища. Готовые компоненты прежде поставлялись на завод Ford Sollers Всеволожск c завода в Саарлуисе (Германия) и от других европейских поставщиков. Также в рамках проекта проведена подготовительная работа для локализации процесса сварки заднего пола Kuga.

Локализация новых сварочных процессов для Focus позволила создать на заводе уже 30 новых рабочих мест. В апреле 2018 года, после внедрения проекта по локализации сварки задних полов Kuga на заводе во Всеволожске появятся еще 40 новых рабочих мест. Кроме того, повышение уровня локализации моделей Ford в России (более 60% по модельному ряду в настоящее время) позволит снизить издержки и зависимость цены комплектующих и конечной продукции от колебаний валютных курсов.

Завод Ford Sollers во Всеволожске – первое предприятие полного цикла иностранного бренда в России. Производство «Фокуса» на нем стартовало в 2002 году. В настоящее время завод выпускает автомобиль в трех типах кузовов и бизнес-седан Mondeo.

Комплектации и технические характеристики

Ford Focus White and Black 1.6 MTFord Kuga Trend Plus 2.5 AT
Год выпуска, с2015 2017
Год выпуска, по2018 2018
Кузовхэтчбек внедорожник
Количество дверей/мест5/5 5/5
Тип двигателябензиновый бензиновый
Мощность, л.с./ об/мин125 150
Объем двигателя1596 2488
Тип трансмисииМеханическая 5-ступенчатая Автоматическая, 6-ступенчатая
Приводпередний передний
Городской цикл8.3
Загородный цикл4.6
Смешанный цикл5.9 8.1
ТопливоАИ-95 АИ-95
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Отзывы по теме
Форум Ford Focus
Хо. А если брать? Сильно скрипучий?
Farion
Форум Ford Kuga
Не так давно взял себе б/ у Форд Куга и в целом доволен этим автомобилем. Пробега у него уже около 90 тысяч километров, но идет машина отлично и находится в оптимальном состоянии для своего пробега. Удобная, большая, комфортная, как раз идеальный вариант для большой семьи или дальних поездок. Хорошо ...
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Ford будет выпускать во Всеволожске детали для Focus и Kuga
{{material_121892}} Речь идет, в частности, об элементах боковин, усилителях заднего пола, водостоках, полки багажника, усилители днища. Готовые компоненты прежде поставлялись на завод Ford Sollers Всеволожск c завода в Саарлуисе (Германия) и от других европейских поставщиков. Также в рамках проекта проведена подготовительная работа для локализации процесса сварки заднего пола Kuga. Локализация новых сварочных процессов для Focus позволила создать на заводе уже 30 новых рабочих мест. В апреле 2018 года, после внедрения проекта по локализации сварки задних полов Kuga на заводе во Всеволожске появятся еще 40 новых рабочих мест. Кроме того, повышение уровня локализации моделей Ford в России (более 60% по модельному ряду в настоящее время) позволит снизить издержки и зависимость цены комплектующих и конечной продукции от колебаний валютных курсов.Завод Ford Sollers во Всеволожске – первое предприятие полного цикла иностранного бренда в России. Производство «Фокуса» на нем стартовало в 2002 году. В настоящее время завод выпускает автомобиль в трех типах кузовов и бизнес-седан Mondeo.
2017-12-06
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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