Ford будет выпускать во Всеволожске детали для Focus и Kuga
Локализация новых сварочных процессов для Focus позволила создать на заводе уже 30 новых рабочих мест. В апреле 2018 года, после внедрения проекта по локализации сварки задних полов Kuga на заводе во Всеволожске появятся еще 40 новых рабочих мест. Кроме того, повышение уровня локализации моделей Ford в России (более 60% по модельному ряду в настоящее время) позволит снизить издержки и зависимость цены комплектующих и конечной продукции от колебаний валютных курсов.
Завод Ford Sollers во Всеволожске – первое предприятие полного цикла иностранного бренда в России. Производство «Фокуса» на нем стартовало в 2002 году. В настоящее время завод выпускает автомобиль в трех типах кузовов и бизнес-седан Mondeo.
Комплектации и технические характеристики
|Ford Focus White and Black 1.6 MT
|Ford Kuga Trend Plus 2.5 AT
|Год выпуска, с
|2015
|2017
|Год выпуска, по
|2018
|2018
|Кузов
|хэтчбек
|внедорожник
|Количество дверей/мест
|5/5
|5/5
|Тип двигателя
|бензиновый
|бензиновый
|Мощность, л.с./ об/мин
|125
|150
|Объем двигателя
|1596
|2488
|Тип трансмисии
|Механическая 5-ступенчатая
|Автоматическая, 6-ступенчатая
|Привод
|передний
|передний
|Городской цикл
|8.3
|Загородный цикл
|4.6
|Смешанный цикл
|5.9
|8.1
|Топливо
|АИ-95
|АИ-95
|Перейти к сравнению и всем характеристикам
Оставьте заявку, и менеджер предложит вам варианты в течение 1 часа
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
налог в Москве
В избранное