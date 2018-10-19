19 октября 2018, 12:29
Ford соберет еще 350 суперкаров GT из-за высокого спроса
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Компания Ford официально объявила об увеличении тиража 650-сильного суперкара Ford GT. Изначально планировалось выпустить 1 000 экземпляров модели. Но из-за ажиотажного спроса автопроизводитель принял решение собрать дополнительно еще 350 автомобилей. Прием заказов стартует в ноябре.
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Производство суперкара Ford GT стартовало в декабре 2016 года. Первоначально компания объявила, что выпустит 1 000 экземпляров в течение ближайших четырех лет. Планировалось собирать по 250 суперкаров в год. В первый год удалось выпустить всего 138 автомобилей, а заявок было получено порядка 6,5 тысяч заявок. Клиенты, которые оформят заказ в ноябре 2018 года, получат свои автомобили в 2020 – 2022 годах. Цены начинаются от 500 тысяч долларов.
Суперкар Ford GT оснащен 3,5-литровым V-образным шестицилиндровым битурбо двигателем EcoBoost мощностью 647 л.с. (745 Нм), который позволяет ему разгоняться от нуля до «сотни» за 3 секунды. Максимальная скорость – 347 км/ч.
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Для такого автомобиля нужны не обычные водительские права, а летное удостоверение. 655 лошадок и 347 км/ ч - это на взлет. Какой там Ле-Ман, тут уже про Формулу 1 думать можно.
Очень красивый и мощный автомобиль получился. Прошлое поколение выглядело как-то несуразно, даже несмотря на впечатляющий табун лошадей под капотом. Новый GT - просто красавец, а лошадей стало еще больше.
| Кому: Александр Ну если честно, то расход большой у вас. Я не говорю, что он должен быть маленьким, но при обычной езде он не должен превышать и 20 литров. Если точнее то где-то литров 18 на сотню. Еще может зависеть от вашей манеры езды, кондиционер, высокие обороты. Если данный расход у вас был ...
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