16 марта 2018, 17:15
Ford дразнит новым внедорожником Bronco
Компания Ford сообщила, что планирует построить новый внедорожник Bronco и в подтверждение продемонстрировала первую официальную фотографию. Модель полностью скрыта под покрывалом, но ее силуэт разительно отличается от прежнего Bronco.
Ford Bronco
Выпускается с 1992 г.
Новый Ford Bronco построят на одной платформе с пикапом Ranger нового поколения, премьера которого состоялась в январе на автосалоне в Детройте. Внешность новинки выполнят в «квадратной» стилистике концепт-кара Troller R-X, представленного в 2012 году. Основным конкурентом Bronco станет Jeep Wrangler.
Классический внедорожник Ford Bronco выпускался на протяжении 30 лет – с 1966 по 1996 годы на заводе компании в штате Мичиган. Все поколения модели были построены на укороченном шасси внедорожника F-150 и предлагались только в 3-дверном исполнении. Длина последней версии 1990-х годов составляла 4 660 мм. Возрожденная модель должна занять в ряду рамных внедорожников Ford место на ступеньку ниже Expedition. А точнее – место Ford Explorer, которое освободилось в 2011 году. Именно с этого момента Explorer формально стал кроссовером, избавившись от рамной конструкции ради несущего кузова.
По неофициальной информации, новый внедорожник Ford Bronco оснастят 2,7-литровым бензиновым мотором EcoBoost V6 мощностью 325 лошадиных сил. Позднее не исключено появление гибридной версии модели.
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