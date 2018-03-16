16 марта 2018, 17:15

Ford дразнит новым внедорожником Bronco

Компания Ford сообщила, что планирует построить новый внедорожник Bronco и в подтверждение продемонстрировала первую официальную фотографию. Модель полностью скрыта под покрывалом, но ее силуэт разительно отличается от прежнего Bronco.
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Ford дразнит новым внедорожником Bronco Ford Bronco
Ford Bronco
Выпускается с 1992 г.
Ford собрал журналистов на ежегодную пресс-конференцию, где поделился планам на будущее. К 2020 году компания обновит 75% текущих моделей, выпустит новый компактный кроссовер, возродит внедорожник Bronco и продолжит развивать гибридные и электрические двигатели.

Новый Ford Bronco построят на одной платформе с пикапом Ranger нового поколения, премьера которого состоялась в январе на автосалоне в Детройте. Внешность новинки выполнят в «квадратной» стилистике концепт-кара Troller R-X, представленного в 2012 году. Основным конкурентом Bronco станет Jeep Wrangler.

Классический внедорожник Ford Bronco выпускался на протяжении 30 лет – с 1966 по 1996 годы на заводе компании в штате Мичиган. Все поколения модели были построены на укороченном шасси внедорожника F-150 и предлагались только в 3-дверном исполнении. Длина последней версии 1990-х годов составляла 4 660 мм. Возрожденная модель должна занять в ряду рамных внедорожников Ford место на ступеньку ниже Expedition. А точнее – место Ford Explorer, которое освободилось в 2011 году. Именно с этого момента Explorer формально стал кроссовером, избавившись от рамной конструкции ради несущего кузова.

По неофициальной информации, новый внедорожник Ford Bronco оснастят 2,7-литровым бензиновым мотором EcoBoost V6 мощностью 325 лошадиных сил. Позднее не исключено появление гибридной версии модели.
Новинки и концепт кары Форд Бронко
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Форум Ford Bronco
Нет предела восхищения!
ATSooo
Форум Ford Explorer
| Кому: Александр Ну если честно, то расход большой у вас. Я не говорю, что он должен быть маленьким, но при обычной езде он не должен превышать и 20 литров. Если точнее то где-то литров 18 на сотню. Еще может зависеть от вашей манеры езды, кондиционер, высокие обороты. Если данный расход у вас был ...
Kirill
Форум Ford Ranger
| Кому: андрей Я так понял вариант некачественных деталей вы не рассматриваете. Хотя прям чтоб все 4 одновременно, это надо было умудрится так качественно их изготовить, чтобы они одновременно навернулись. А вы там случайно стружек от насоса не замечали? В общем еще как вариант - ставьте хороший топливный ...
Кисель
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Ford дразнит новым внедорожником Bronco
{{model_2041}}Ford собрал журналистов на ежегодную пресс-конференцию, где поделился планам на будущее. К 2020 году компания обновит 75% текущих моделей, выпустит новый компактный кроссовер, возродит внедорожник Bronco и продолжит развивать гибридные и электрические двигатели.Новый Ford Bronco построят на одной платформе с пикапом Ranger нового поколения, премьера которого состоялась в январе на автосалоне в Детройте. Внешность новинки выполнят в «квадратной» стилистике концепт-кара Troller R-X, представленного в 2012 году. Основным конкурентом Bronco станет Jeep Wrangler.Классический внедорожник Ford Bronco выпускался на протяжении 30 лет – с 1966 по 1996 годы на заводе компании в штате Мичиган. Все поколения модели были построены на укороченном шасси внедорожника F-150 и предлагались только в 3-дверном исполнении. Длина последней версии 1990-х годов составляла 4 660 мм. Возрожденная модель должна занять в ряду рамных внедорожников Ford место на ступеньку ниже Expedition. А точнее – место Ford Explorer, которое освободилось в 2011 году. Именно с этого момента Explorer формально стал кроссовером, избавившись от рамной конструкции ради несущего кузова.По неофициальной информации, новый внедорожник Ford Bronco оснастят 2,7-литровым бензиновым мотором EcoBoost V6 мощностью 325 лошадиных сил. Позднее не исключено появление гибридной версии модели.
2018-03-16
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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