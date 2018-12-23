23 декабря 2018, 22:25

Ford EcoSport подорожал на 50 000 рублей

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Эксперты аналитического агентства «Автостат» проанализировали цены и выяснили, что в декабре кроссовер Ford EcoSport подорожал на 48 – 50 тысяч рублей. Причем цены выросли как на дорестайлинговые, так и на обновленные кроссоверы.
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Ford EcoSport подорожал на 50 000 рублей Ford EcoSport
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Теперь цены на Ford EcoSport начинаются от 1 042 000 рублей за дорестайлинговую версию в базовой комплектации Trend. За топовую комплектацию Titanium Plus придется отдать не менее 1 348 000 рублей.

Обновленный Ford EcoSport стоит минимум 1 049 000 рублей в комплектации Ambiente, то есть практически столько же, как и его предшественник. Но на максимальном уровне оснащения Titanium Plus цена возрастает гораздо более существенно - до 1 497 000 рублей.

Моторная гамма дорестайлинговых кроссоверов состоит из 1,6-литрового двигателя мощностью 122 л.с. и 2,0-литрового агрегата с отдачей 140 л.с. После модернизации на смену 1,6-литровому пришел 1,5-литровый мотор. Его мощность равна 123 л.с. Отдача 2,0-литрового двигателя повысилась до 148 л.с. 

Предыдущее подорожание Ford EcoSport специалисты «Автостата» зафиксировали в ноябре, но тогда цены изменились незначительно, на 4 – 12 тысяч рублей. С января по ноябрь 2018 года дилеры реализовали чуть более 4 тысяч экземпляров модели. В общих продажах Ford в России EcoSport занимает лишь 8,5%.
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Отзывы по теме
«За край света», к природным декорациям «Левиафана»
На новом Ford EcoSport мы этим летом забрели в такие дебри - ездили в Тигирекский заповедник. Высокий клиренс, полный привод и при этом экономичный расход бензина стали главными составляющими благодаря которым мы всё же доехали до места назначения. И салон просторный, вся электроника компактно расположена ...
Андрей
Тест Ford EcoSport: он перспективный
Да, красивенький. Этакий апельсинчик. И клиренс приличный. В салонах говорят, что на тесте пока нема. Вот бы откатать новичка!!! так ведь, дадут вокруг салона только.
Saimaa
Названы рублевые цены на кроссовер Mitsubishi Eclipse Cross
А почему двигатель для России дефорсировали? 163 лошади для нас слишком много? Хотя в смысле дорожного налога, эти 13 лошадей имеют большое значение. Сейчас посчитал - ощутимая разница.
Артемий
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Ford EcoSport подорожал на 50 000 рублей
{{material_125345}}Теперь цены на Ford EcoSport начинаются от 1 042 000 рублей за дорестайлинговую версию в базовой комплектации Trend. За топовую комплектацию Titanium Plus придется отдать не менее 1 348 000 рублей.Обновленный Ford EcoSport стоит минимум 1 049 000 рублей в комплектации Ambiente, то есть практически столько же, как и его предшественник. Но на максимальном уровне оснащения Titanium Plus цена возрастает гораздо более существенно - до 1 497 000 рублей.Моторная гамма дорестайлинговых кроссоверов состоит из 1,6-литрового двигателя мощностью 122 л.с. и 2,0-литрового агрегата с отдачей 140 л.с. После модернизации на смену 1,6-литровому пришел 1,5-литровый мотор. Его мощность равна 123 л.с. Отдача 2,0-литрового двигателя повысилась до 148 л.с. Предыдущее подорожание Ford EcoSport специалисты «Автостата» зафиксировали в ноябре, но тогда цены изменились незначительно, на 4 – 12 тысяч рублей. С января по ноябрь 2018 года дилеры реализовали чуть более 4 тысяч экземпляров модели. В общих продажах Ford в России EcoSport занимает лишь 8,5%.
2018-12-23
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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