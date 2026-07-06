Дешевле «китайцев»: в РФ привезли надежный семиместный Ford — сколько стоит и стоит ли покупать

6 июля 2026, 15:02
Ford Edge L с семью местами: новый крупный кроссовер дешевле конкурентов в РФ
Ford Edge L с семью местами: новый крупный кроссовер дешевле конкурентов в РФ
В России появился семиместный Ford Edge L, созданный для китайского рынка. Модель выделяется не только размерами и оснащением, но и ценой, которая оказалась ниже ближайших конкурентов из Китая. Это может изменить расстановку сил на рынке семейных кроссоверов.
Российский семейный рынок кроссоверов пополнился заметной новинкой — Ford Edge L, который ранее был доступен только в Китае. Теперь этот семиместный автомобиль можно приобрести через компании из Владивостока, Омска и Липецка, причём речь идёт о новых, не бывших в эксплуатации экземплярах.
Базовая стоимость Ford Edge L составляет около 4,6 млн рублей, что делает его более доступным по сравнению с возможными конкурентами. Например, GAC GS8 стартует с 4,65 млн рублей, а Changan CS95 2025 года — почти с 4,85 млн рублей. Таким образом, Ford Edge L сразу предлагает выгодную цену на фоне аналогичных предложений.
Третье поколение Ford Edge L, разработанное совместно с Changan Ford и выпущенное в 2023 году, заметно крупнее американской версии. Длина кузова достигает 5 метров, колёсная база — почти 3 метра. По этим параметрам модель близка к Toyota Highlander. Все версии оснащены двухлитровым турбомотором EcoBoost мощностью 252 л.с., восьмиступенчатым автоматом и полным приводом.
Даже в базовой комплектации Luxury покупатель получает кожаный салон по схеме 2+2+3, панорамную крышу, четырёхзонный климат-контроль и огромную 1,1-метровую панель с 27-дюймовым 4K-дисплеем. Более простая версия Fashion оценивается в 4,99 миллиона рублей, а топовые варианты могут достигать 6 миллионов в зависимости от поставщика и региона.
Одним из главных преимуществ Ford Edge L называют надёжность: модель возглавила рейтинг JD Power по минимальному количеству поломок среди одноклассников в Китае. Это особенно актуально для российских покупателей, учитывая непростые дорожные условия и климат.
Появление Ford Edge L на российском рынке может изменить баланс в сегменте крупных кроссоверов. Модель сочетает просторный салон, современное оснащение и конкурентную цену, что делает её привлекательным выбором для семей, ищущих надёжный и вместительный автомобиль. При этом покупатели получают не только альтернативу китайским внедорожникам, но и возможность выбрать машину с проверенной репутацией по качеству и надёжности.
Интересно, что в сегменте семейных автомобилей вопрос о габаритах кузова и технических характеристиках остаётся одним из ключевых критериев выбора. Например, эксперты отмечают, что лишь некоторые модели способны сохранять устойчивость к интенсивной эксплуатации даже спустя годы, как это показано в материале о наиболее устойчивых к ржавчине автомобилях Lada .
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