Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Дарья Климова

6 июля 2026, 12:48

Ford Explorer для Китая: новый дизайн, огромный экран и прежний мотор

Ford Explorer для Китая: новый дизайн, огромный экран и прежний мотор

Почему китайский Ford Explorer с 27-дюймовым дисплеем вызывает интерес у экспертов

Ford Explorer для Китая: новый дизайн, огромный экран и прежний мотор

Ford представил обновленный Explorer для китайского рынка: кроссовер получил полностью переработанный экстерьер, современный салон с гигантским экраном и сохранил прежний двигатель. Мало кто знает, что дизайн разрабатывали с учетом местных вкусов, а техническая начинка осталась прежней. Что это значит для рынка и какие детали стоит учесть - разбираемся в материале.

Ford представил обновленный Explorer для китайского рынка: кроссовер получил полностью переработанный экстерьер, современный салон с гигантским экраном и сохранил прежний двигатель. Мало кто знает, что дизайн разрабатывали с учетом местных вкусов, а техническая начинка осталась прежней. Что это значит для рынка и какие детали стоит учесть - разбираемся в материале.

Для российских автолюбителей новость о рестайлинге Ford Explorer в Китае может показаться далеким событием, но на самом деле она отражает важный тренд: глобальные бренды все чаще адаптируют свои модели под вкусы и запросы отдельных рынков. Это не только вопрос внешнего вида, но и попытка удержать позиции в условиях жесткой конкуренции с местными производителями.

Обновленный Ford Explorer для Китая получил полностью переработанную переднюю часть кузова: увеличенная решетка радиатора, новые бамперы, измененные боковые воздухозаборники и современная светодиодная оптика. Особенно выделяется внедорожная версия Timberline - ее отличают дополнительные светодиодные элементы, выдвижные буксировочные проушины, серебристая защита днища и оригинальные колесные диски с яркими оранжевыми акцентами Twister Orange. Сзади бросаются в глаза увеличенные прямоугольные патрубки выхлопной системы и световая полоса, объединяющая задние фонари по всей ширине автомобиля.

Внутри кроссовер удивляет 27-дюймовым сенсорным дисплеем мультимедийной системы, который занимает почти всю переднюю панель. Центральная консоль стала более современной, появились новые металлические декоративные элементы и атмосферная подсветка. Салон доступен в пяти-, шести- и семиместном исполнении, что позволяет выбрать оптимальную конфигурацию для семьи или компании. В отделке Timberline использованы материалы, вдохновленные горным массивом Куньлунь, что подчеркивает локальный подход к дизайну.

Фото: Ford

Техническая часть осталась без изменений: под капотом установлен 2,3-литровый бензиновый турбомотор EcoBoost мощностью 286 л.с. и крутящим моментом 445 Нм, работающий в паре с 10-ступенчатым автоматом. Это решение выглядит прагматичным - производитель не стал экспериментировать с силовой установкой, делая ставку на проверенную конструкцию. Пока не раскрыты сроки начала продаж и цены, что создает дополнительную интригу для потенциальных покупателей.

Интересно, что подобные локальные версии крупных моделей становятся все более популярными. Например, на рынке встречаются редкие автомобили, которые прошли серьезную модернизацию или ремонт, как это было с одним из экземпляров отечественного внедорожника, о котором рассказывалось в материале о редком Лада Тарзан с дизелем. Это подтверждает: индивидуальный подход к комплектациям и дизайну становится важным конкурентным преимуществом.

Стоит добавить, что китайский рынок сегодня диктует свои правила: здесь ценят не только внешний лоск, но и технологичность, а также внимание к деталям интерьера. Внедрение огромного дисплея и оригинальных декоративных решений - попытка соответствовать этим ожиданиям. Для российских покупателей подобные тенденции могут быть сигналом: глобальные бренды готовы экспериментировать и быстро реагировать на запросы локальных рынков, что в перспективе может повлиять и на предложения в других странах. Важно помнить, что пока неизвестно, появится ли такой дизайн за пределами Китая, но сам факт его появления говорит о растущем влиянии азиатских трендов на мировую автопромышленность.

Упомянутые модели: Ford Explorer (от 2 719 000 Р)
Упомянутые марки: Ford
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