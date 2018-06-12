Ford Explorer и Jeep Grand Cherokee: большой не значит безопасный
Страховой институт безопасности дорожного движения США (IIHS) протестировал 8 больших кроссоверов на предмет безопасности переднего пассажира при ударе с 25-процентным перекрытием. Самую низкую оценку «Плохо» получили Ford Explorer и Jeep Grand Cherokee 2018 года модельного года.
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Для сравнения кроссовер Kia Sorento, заслуживший максимальный балл Top Safety Pick + за общую безопасность и оценку «Хорошо» за безопасность переднего пассажира, показал уменьшение пространства для ног лишь на 10 см.
Деформация по нижнему креплению передней двери кроссовера Grand Cherokee была тоже существенной – 25,5 см. Неприятно удивил экспертов IIHS и тот факт, что передний пассажир-манекен после столкновения сначала «пробил» подушку безопасности и сильно ударился головой о переднюю панель, а затем его мотнуло в открывшуюся дверь. Боковая шторка безопасности при это не раскрылась. В реальном ДТП пассажир не только бы сломал правую ногу, но и получил серьезные травмы головы и шеи.
Оценку «Хорошо» заслужили GMC Acadia и Volkswagen Atlas (в России – Teramont). У GMC Acadia была отмечена самая незначительная деформация салона (на 5 см). Но голова пассажира соскользнула с подушки безопасности вправо, что увеличило риск травмы. Аналогичную проблему с подушкой выявили и у Honda Pilot. Однако остальные общие неплохие показатели обеспечили ей оценку «Удовлетворительно». Также приемлемый рейтинг получили Toyota Highlander и Nissan Pathfinder.
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