12 июня 2018, 14:39

Ford Explorer и Jeep Grand Cherokee: большой не значит безопасный

Страховой институт безопасности дорожного движения США (IIHS) протестировал 8 больших кроссоверов на предмет безопасности переднего пассажира при ударе с 25-процентным перекрытием. Самую низкую оценку «Плохо» получили Ford Explorer и Jeep Grand Cherokee 2018 года модельного года.
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Американский институт дорожной безопасности (IIHS) провел серию краш-тестов для небольших семи кроссоверов: ...
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В результате серии краш-тестов эксперты выявили ряд проблем, включая деформацию кузова, неэффективность подушки безопасности, открывание двери и серьезные травмы головы тестового манекена. Основной причиной низких оценок Explorer стали серьезные повреждения кузова, когда нижняя часть передней стойки была продавлена в салон на 38 см, а верхняя (включая переднюю панель) – на 33 см. Деформация порога в сторону переднего пассажира составила более 15 см. В результате реальной аварии человек имел бы все шансы получить перелом правого бедра и левой голени.
 
Для сравнения кроссовер Kia Sorento, заслуживший максимальный балл Top Safety Pick + за общую безопасность и оценку «Хорошо» за безопасность переднего пассажира, показал уменьшение пространства для ног лишь на 10 см.

Деформация по нижнему креплению передней двери кроссовера Grand Cherokee была тоже существенной – 25,5 см. Неприятно удивил экспертов IIHS и тот факт, что передний пассажир-манекен после столкновения сначала «пробил» подушку безопасности и сильно ударился головой о переднюю панель, а затем его мотнуло в открывшуюся дверь. Боковая шторка безопасности при это не раскрылась. В реальном ДТП пассажир не только бы сломал правую ногу, но и получил серьезные травмы головы и шеи.

Оценку «Хорошо» заслужили GMC Acadia и Volkswagen Atlas (в России – Teramont). У GMC Acadia была отмечена самая незначительная деформация салона (на 5 см). Но голова пассажира соскользнула с подушки безопасности вправо, что увеличило риск травмы. Аналогичную проблему с подушкой выявили и у Honda Pilot. Однако остальные общие неплохие показатели обеспечили ей оценку «Удовлетворительно». Также приемлемый рейтинг получили Toyota Highlander и Nissan Pathfinder.
Новости Джип, Форд, Киа, Хонда, Тойота, Ниссан, Джи Эм Си, ГМС, VW, Фольксваген Гранд Чероки, Эксплорер, Соренто, Пилот, Хайлендер, Патфайндер, патфиндер, Акадия, Терамонт
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Отзывы по теме
Форум Jeep Grand Cherokee
| Кому: Александр Странно что только после кочки вы такое наблюдаете. Вообще причин здесь может быть масса, от неровности кузова (неправильная геометрия) , до балансировки колес и неисправности рулевых тяг. Но больше похоже все-таки на проблемы с подвеской. Не знаю кто что там у вас смотрел, что ничего ...
Игнат Озеров
Форум Ford Explorer
| Кому: Александр Ну если честно, то расход большой у вас. Я не говорю, что он должен быть маленьким, но при обычной езде он не должен превышать и 20 литров. Если точнее то где-то литров 18 на сотню. Еще может зависеть от вашей манеры езды, кондиционер, высокие обороты. Если данный расход у вас был ...
Kirill
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Когда у меня подсобиралась необходимая сумма для покупки нового кроссовера, то передо мной стала дилема, какую машину выбрать. Понравились мне примерно одинаковые машины киа соренто и рено сандеро. Но в какой-то момент чаша весов перевесила в пользу корейца. И теперь, когда уже больше полугода езжу на ...
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Ford Explorer и Jeep Grand Cherokee: большой не значит безопасный
{{material_122990}}В результате серии краш-тестов эксперты выявили ряд проблем, включая деформацию кузова, неэффективность подушки безопасности, открывание двери и серьезные травмы головы тестового манекена. Основной причиной низких оценок Explorer стали серьезные повреждения кузова, когда нижняя часть передней стойки была продавлена в салон на 38 см, а верхняя (включая переднюю панель) – на 33 см. Деформация порога в сторону переднего пассажира составила более 15 см. В результате реальной аварии человек имел бы все шансы получить перелом правого бедра и левой голени. Для сравнения кроссовер Kia Sorento, заслуживший максимальный балл Top Safety Pick + за общую безопасность и оценку «Хорошо» за безопасность переднего пассажира, показал уменьшение пространства для ног лишь на 10 см.Деформация по нижнему креплению передней двери кроссовера Grand Cherokee была тоже существенной – 25,5 см. Неприятно удивил экспертов IIHS и тот факт, что передний пассажир-манекен после столкновения сначала «пробил» подушку безопасности и сильно ударился головой о переднюю панель, а затем его мотнуло в открывшуюся дверь. Боковая шторка безопасности при это не раскрылась. В реальном ДТП пассажир не только бы сломал правую ногу, но и получил серьезные травмы головы и шеи.Оценку «Хорошо» заслужили GMC Acadia и Volkswagen Atlas (в России – Teramont). У GMC Acadia была отмечена самая незначительная деформация салона (на 5 см). Но голова пассажира соскользнула с подушки безопасности вправо, что увеличило риск травмы. Аналогичную проблему с подушкой выявили и у Honda Pilot. Однако остальные общие неплохие показатели обеспечили ей оценку «Удовлетворительно». Также приемлемый рейтинг получили Toyota Highlander и Nissan Pathfinder.
2018-06-12
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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