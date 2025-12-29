Кроссовер Ford Explorer ST удивил всех на дрэг-рейсе против мощного пикапа GMC Sierra

29 декабря 2025, 13:11
Ford Explorer ST обходит суперчардженный GMC Sierra Jackal на четверти мили
Ford Explorer ST и GMC Sierra Jackal встретились на четверти мили. Неожиданный результат удивил зрителей. Кроссовер показал отличную динамику против заряженного пикапа. Узнайте, кто оказался быстрее и почему это важно.
На трассе Island Dragway в Нью-Джерси спортивный кроссовер Ford Explorer ST неожиданно одержал победу в четвертьмильном заезде над мощным пикапом GMC Sierra AT4 по прозвищу Jackal. Оба автомобиля были подготовлены к гонке, но результат оказался сюрпризом для зрителей.
Черный Explorer ST сразу же захватил лидерство и уверенно прошел всю дистанцию. Пикап GMC Sierra Jackal, несмотря на установленный компрессор и агрессивный внешний вид, не сумел его догнать. Кроссовер показал время 12,11 секунды, в то время как результат пикапа составил 12,44 секунды. Кроме того, Explorer ST развил более высокую максимальную скорость на финише.
Затем кроссовер принял вызов от классического Ford Mustang GT. В этой гонке его превосходство было еще более явным. Mustang показал время 14,58 секунды, а Explorer ST — 12,47 секунды. Для семейного автомобиля такие результаты выглядят очень внушительно.
Если говорить о покупке, то Ford уже предлагает обновленный Explorer 2026 модельного года. Базовая версия с 2,3-литровым турбомотором мощностью 300 л.с. начинается от 38 465 долларов. GMC Sierra 2026 модельного года, хоть и отличается премиальным оснащением, в этой гонке уступил. Его цена стартует от 38 300 долларов, что делает его ценовым конкурентом Explorer, но не конкурентом в динамике.
Этот заезд еще раз доказал, что современные кроссоверы могут удивлять скоростью. Ford Explorer ST показал, что даже практичный автомобиль способен обойти на трассе заряженный пикап. Возможно, именно такие неожиданные победы и привлекают зрителей к дрэг-рейсингу.
