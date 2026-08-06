Ford Explorer V за 2 млн рублей: надёжный V6, слабые места коробки и стоит ли брать на вторичке

Ford Explorer V поколения: недооцененный трехрядный кроссовер до 2 млн рублей

Мало кто знает, что на вторичном рынке можно найти надежный трехрядный кроссовер с мощным мотором и вместительным салоном в пределах 2 миллионов рублей. Эксперт объяснил, какие нюансы стоит учесть при покупке, и почему Ford Explorer V поколения часто остается в тени конкурентов.

Мало кто знает, что на вторичном рынке можно найти надежный трехрядный кроссовер с мощным мотором и вместительным салоном в пределах 2 миллионов рублей. Эксперт объяснил, какие нюансы стоит учесть при покупке, и почему Ford Explorer V поколения часто остается в тени конкурентов.

В условиях, когда цены на новые автомобили продолжают расти, а спрос на просторные семейные кроссоверы не снижается, многие россияне обращают внимание на вторичный рынок. Именно здесь, по мнению эксперта «За рулём», можно найти по-настоящему интересные варианты, которые часто остаются незамеченными. Один из таких — Ford Explorer пятого поколения, который удивляет сочетанием надёжности, доступности и разумной цены.

Поколение Ford Explorer V выделяется среди конкурентов тем, что за сумму до 2 миллионов рублей покупатель получает полноценный трёхрядный кроссовер с бензиновым атмосферным двигателем V6 объёмом 3,5 литра и мощностью 249 л.с. Как отмечают специалисты, этот мотор считается одним из самых выносливых в своём классе и способен пройти до 400 тысяч километров без капитального ремонта. Однако на рынке иногда встречаются версии Sport с турбированным двигателем, которые, по мнению экспертов, менее надёжны и требуют более тщательного обслуживания.

При выборе Ford Explorer важно обратить внимание на состояние водяного насоса — его ресурс обычно ограничен 150 тысячами километров, после чего может потребоваться замена. Кроме того, двигатель очень чувствителен к качеству масла и топлива: попытка сэкономить на этих расходниках может привести к дорогостоящему ремонту лямбда-зондов, нейтрализатора и цепей ГРМ. Автоматическая коробка передач 6F50 также требует отдельного внимания. Несмотря на свою прочность, она работает в условиях повышенных нагрузок, что создаёт дополнительную нагрузку на гидроблок. Эксперты советуют заменять масло чаще, чем предписано регламентом, чтобы избежать засорения соленоидов и выхода из строя масляного насоса.

Эксплуатация Ford Explorer не сулит больших сюрпризов, если соблюдать рекомендации по обслуживанию. Однако сэкономить на сервисе не получится: любые попытки снизить расходы могут привести к поломке основных узлов. Перед покупкой обязательно стоит провести комплексную проверку, чтобы избежать неприятных неожиданностей. Как пишет «Российская газета», даже несмотря на простоту конструкции, этот кроссовер требует регулярных вложений, но взамен обеспечивает высокий уровень комфорта и безопасности для всей семьи.

Ford Explorer пятого поколения выпускался с 2010 по 2019 год и официально продавался в России. Большинство экземпляров оснащены полным приводом и богатыми комплектациями. При выборе стоит учитывать, что стоимость обслуживания и запчастей выше среднего по сегменту, однако надёжность основных агрегатов компенсирует эти расходы. Такой автомобиль может стать альтернативным решением для тех, кто ищет простор, комфорт и уверенность на дороге, не переплачивая за новые модели.

Интересно, что на рынке семейных автомобилей есть и другие альтернативы. Например, недавно стало известно о старте продаж новых битопливных Lada Largus, которые способны проехать до 1000 км без дозаправки — подробнее об этом можно узнать в отдельном материале о преимуществах и тонкостях новых Largus .